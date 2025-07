Grávida, Clara Maia revela que tirou seus cães de casa e explica o motivo: 'Não posso'

A influenciadora Clara Maia contou que precisou retirar os cachorros de estimação do convívio da família e explicou o motivo

A influenciadora digital Clara Maiausou as redes sociais neste sábado, 19, para falar sobre um assunto delicado. Mãe dos gêmeos José e João, de 1 ano, e grávida de mais dois filhos, de seu casamento com André Coelho, ela contou que precisou retirar os cachorros de estimação, Tibau e Tita, do convívio da família e explicou o motivo.

No desabafo, ela se emocionou ao falar sobre o assunto. "Vocês perceberam que o Titi e a Tita não estão mais aqui em casa. Eles estão de fato em um hotel. Coisas perigosas vem acontecendo. Acidentes, entre eles o que eu rompi meu ligamento. Eles começaram a ficar com comportamentos esquisitos e perigosos com o todo. E eu não posso colocar outras pessoas em risco. Nem os bebês" , detalhou.

E continuou: “A gente pensou em colocar eles em um canil separado aqui em casa, mas eu não queria que eles vivessem uma vida presa. Cachorros que conviveram a vida toda com a gente livres. Então a gente levou eles para um hotel, que é um lugar que eles amam e que a gente já confia há anos e anos”.

Em seguida, ela contou que a família ainda está tentando encontrar uma solução, mas que ela não pretende deixar os animais presos. E ressaltou a preocupação com a segurança das pessoas que transitam em sua casa. "E não tava seguro. E eu não posso expor as pessoas a possíveis acidentes. Porque essas fatalidades acontecem quando os sinais são ignorados”, pontuou.

E ela confessou: "É a coisa mais difícil que já fiz na minha vida, ficar afastada deles. Está sendo muito ruim. Mas é isso... Quando a gente entra na vida adulta e tem responsabilidades, não dá pra escolher colocar outras pessoas em risco".

Como Clara e André se conheceram?

Clara e André se conheceram durante o De Férias Com o Ex Brasil, da MTV, em 2016, e começaram a namorar ainda no reality. Três anos depois, participaram juntos do Power Couple, da Record TV, em 2019. O casal oficializou a união em outubro de 2020 e, três anos mais tarde, anunciou a primeira gravidez. Os gêmeos José e João nasceram em abril de 2024.

