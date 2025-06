Graciele Lacerda sofre ao ver sua cachorra internada: 'Coração aperta'

Com sua cachorrinha internada para descobrir diagnóstico, Graciele Lacerda sofre ao visitá-la e vê-la abatida; veja o que aconteceu

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, compartilhou um momento emocionante em sua rede social nesta sexta-feira, 13. Dona de vários cachorrinhos com o sertanejo, a famosa contou que um deles, a Jolie, está internada para descobrir o que está acontecendo com ela.

Muito emocionada e comovida com a situação, a empresária foi visitar a cadelinha internada e falou que ainda não sabem o que ela tem. Graciele Lacerda apenas comentou que ela está realizando exames para diagnosticar qual o problema com o estômago dela .

Ao ver a dona, a pet fez graça, mesmo recebendo medicamento na patinha. A mulher do cantor então disse que se o ele visse a cachorrinha ali acabaria querendo ficar na gaiola com a filha de quatro patas. "Coração aperta com ela doentinha", escreveu a influencer.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda ficou muito emocionada ao ver Zezé Di Camargo se despedindo da filha deles, Clara Lacerda Camargo. A empresária desabafou sobre não estar acompanhando o amado em todos os shows por conta da bebê.

O relacionamento de Zezé di Camargo e Graciele Lacerda

Segundo informações, os dois se conheceram durante as gravações do extinto Jovens Tardes, último programa comandado por Marlene Mattos na Globo. Eles trocaram telefones e começaram a conversar. Mas o romance só vingaria meses depois. O cantor assumiu o namoro em maio de 2014.

A gravidez de Clara foi anunciada em julho de 2024 e a pequena veio ao mundo no dia 25 de dezembro. Antes do nascimento da pequena, o cantor organizou um casamento surpresa para celebrar sua união com a influenciadora.

No último Dia dos Namorados, Graciele Lacerda comentou um pouco sobre o relacionamento com o cantor. "Hoje, mais do que nunca, eu olho pra nossa história com orgulho e gratidão. Foram anos de caminhada juntos, e não foi fácil. Passamos por tempestades, enfrentamos dores, julgamentos, obstáculos que pareciam impossíveis. Houve momentos em que tentaram nos separar, momentos em que até a gente pensou em desistir… mas não desistimos", escreveu e disse mais.