Graciele Lacerda diz que cachorro fará cirurgia após ser atingido por hélice de helicóptero

Graciele Lacerda atualizou o estado de saúde de seu cachorro que se envolveu em um acidente ao se aproximar de um helicóptero que pousava na fazenda

A esposa de Zezé Di Camargo, a influenciadora digital Graciele Lacerda, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para atualizar o estado de saúde de seu cachorro de estimação, o Nescau, se envolveu em um acidente ao se aproximar de um helicóptero que pousava na fazenda.

Segundo a influenciadora, apesar de sempre prenderem os animais durante os pousos, eles não sabiam sobre a outra aeronave que estava a caminho. Eles conseguiram pegar o cachorro, mas ele fugiu e se machucou na hélice localizada na cauda do helicóptero. Após o acidente, o animal passa bem, mas quebrou um osso do rosto.

"A ponta da hélice pegou no rostinho dele e fez um corte. Ontem à noite, o veterinário me falou que ele quebrou um ossinho. Eles sedaram o Nescau para fazer a radiografia e viram que tinha um osso quebrado aqui. Então, ele vai entrar em cirurgia hoje à tarde para reparar esse pedaço que quebrou", relatou Graciele.

Que completou: "Passaram para um especialista. Mas vai dar tudo certo. Ele está bem e estável. Está comendo comida pastosa para não forçar, mas ele está bem. Vamos fazer nossas orações para dar tudo certo na cirurgia e ele ficar bem logo e voltar pra cá."

Por fim desabafou: "Ele faz uma falta. Espero que ele melhore logo e venha logo. O Nescau é meu xodó. Eu gosto de todos, mas o Nescau é minha paixão. Tanto que ontem eu achei que ia ter um treco. Eu tremia e chorava. Tiveram que me dar água. Todo mundo preocupado comigo porque eu estou amamentando".

O que aconteceu com Nescau?

Nesta quarta-feira, 26, Graciele deu detalhes do acidente. "O Nescau sempre fica doido quando vê um helicóptero, e ele ficou pulando, então tiraram ele. A sorte é que o helicóptero já tinha descido e a hélice estava começando a parar. O Nescau foi e voltou sem ninguém ver e, quando foi pular, um pedaço da hélice pegou no rostinho dele. E foi um barulhão. Ele caiu no chão com tudo, e acharam até que ele tinha morrido. Pegaram ele, e quando eu fiquei sabendo, saí correndo. Tinha muito sangue na cara dele, e isso me assustou muito. Comecei a tremer, abri a boca e comecei a chorar", recordou.

