Giselle e Nicolas Prattes salvam animais após morte de idosa: 'Uma emocionante história de adoção'

O amor pelos animais é um sentimento que passa de geração em geração na família Prattes. Giselle (44), mãe de Nicolas Prattes (27), partilham dos ensinamentos e dão todo carinho para os pets. A adoção de Branca, uma cadelinhas vira lata, é marcada por emoção e superação.

Em plena pandemia, de Prattes descobriu que um grupo de oito animais ficaram órfãos após a partida de uma idosa que vivia com eles em um apartamento num condomínio em Copacabana, na zona sul do Rio. Os animais estavam sozinhos e eram alimentados por uma vizinha que, semanalmente, levava ração, água e limpava o ambiente.

A decisão da família herdeira do imóvel sobre venda tomou uma proporção sensível. Os animais seriam colocados na rua, o que fez com que a atriz tomasse a atitude de buscar novos tutores. Com a ajuda de Nicolas, atualmente no ar como o Rudá na novela Mania de Você, ela criou uma campanha de adoção consciente e divulgou em grupos de WhatsApp. A iniciativa deu certo e resultou no amor por Branca.

"A Branquinha, ela foi resgatada logo no início da pandemia, naquele momento que a gente não estava saindo de casa, eu recebi no grupo do condomínio que uma senhora que vivia com oito animais vivia havia falecido. Ela já tinha falecido há dois meses. Esses cães e gatos estavam vivendo lá presos sozinhos e uma vizinha que ia uma vez por dia levava ração, meio recolhia, dava uma limpada assim, mas estava numa situação muito difícil e a filha dessa senhora que faleceu queria vender o apartamento e ia botar os cães e gatos na rua", conta.

"E a gente começou uma campanha nos grupos de WhatsApp, eu e o Nícolas para adotarem. E a Branca, ela foi a última, porque ela já era mais velha e ninguém queria adotar. Aí eu acabei ficando com ela pra mim. Eu tenho dois gatos e na ocasião fiquei meio preocupada. Não foi muito fácil a adaptação, mas ela veio e foi dessa forma e foi, e tem sido muito amada assim", complementa.

Além da Branca, Giselle de Prattes é tutora de Nick, um gato que ela ganhou quando fazia Saltimbancos Trapalhões, uma amiga o resgatou e lhe deu. Tem também a Marie, uma gata Bengal (a única de raça na casa), Lucky e o Bupi, dois cães vira-latas também adotados, que foram para SP recentemente.

O amor pelos animais é tão forte, que a estrela pensa em adorar mais um. "Também para fazer companhia para a Branca, que está sentindo falta dos irmãos", conta ela.

Desde sempre Giselle ama e cuida dos animais. Após receber os ensinamentos da mãe, ela fez questão de passar para o filho, Nicolas. Hoje adulto e casado com a apresentadora Sabrina Sato (44), ele não se separa dos pets por nada.

"Nícolas foi também assim, desde que nasceu ama os animais, sempre com cachorro em casa, então eu acho que com certeza ficou, isso fica registrado, fica marcado. Minha mãe também, provavelmente o herdei tudo da minha mãe, que também sempre teve essa de resgatar, de levar o bichinho para dentro de casa, cuidar, isso acho que vai passando de mãe para filho", fala.

De acordo com o Instituto Pet Brasil, em 2023, mais de 184.960 animais foram abandonados ou resgatados por maus-tratos no País. O número pode ser ainda superior, tendo em vista a data da pesquisa, o que vale a reflexão sobre a adoção consciente e responsável.

"Eu acho que falta mais informação e consciência mesmo. Programas que divulguem, falem mais a respeito... eu mesma não tinha essa cultura, essa consciência até adotar a primeira.. depois que você tem um vira-lata e passa a olhar para a situação destes animais, fica muito difícil você valorizar qualquer raça. O amor que eu tenho pelos pets, acho que começa na ação da adoção.. não é mimo, um bibelô… um acessório para ser 'bonitinho', eu sinto que existem muitas pessoas que ainda têm pet com essa mentalidade. Eu sinceramente, acho cafona e acho que falta mais conhecimento sobre o assunto mesmo. Para mim, o melhor pet é o adotado! Além do que... eles têm tanta gratidão, eles exalam amor e são lindos demais", conclui.