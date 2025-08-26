Gabriel Gonti fala sobre relação com pet que inspirou homenagem: 'Amor enorme'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Gabriel Gonti relata sobre a sua relação com a cachorra Kika, que inspirou homenagem em formato de música

Nesta terça-feira, 26, comemora-se o Dia Mundial do Cachorro. Para comemorar esse dia tão especial, o cantor Gabriel Gonti, que viralizou nas redes recentemente, decidiu lançar seu mais novo projeto audiovisual, Canção para Cachorro, em homenagem à sua cachorrinha de infância, Kika.

“A ideia para essa música surgiu em um café com meu amigo Peu Del Rey, eu queria compor algo diferente e então quis expressar como é a relação com um animalzinho de estimação”, contou o cantor. “Me inspirei na nossa cachorra de infância Kika, ela era um labrador vira-lata, que tinha uma fidelidade muito grande, principalmente com o meu pai”.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Gabriel Gonti conversou sobre a sua relação especial com sua cachorrinha de infância, Kika, e as inspirações para um novo projeto que homenageia todos os pets.

Segundo Gabriel, Kika era uma cachorra muito carinhosa e presente na sua rotina. Algumas das suas principais memórias envolvem a relação do pet com seu pai: “Ela sabia onde era o escritório dele, quando ele viajava ela fugia de casa para procurá-lo lá. Era uma relação que eu admirava muito, tinha um carinho e um amor enorme por ela e ela por nós. Quando ela faleceu fiquei com essa lembrança de uma cachorra fiel ao seu dono e esse foi o intuito da música, lembrar a relação com nossos cachorros”, relatou.

“Existia uma certa amizade ali, um companheirismo do dia a dia para todos nós e meu pai ficou muito sentido. Essa música também é uma homenagem a ele, e essa relação que eles tinham foi uma surpresa boa pra ele”, o artista confessa que a perda de Kika foi algo muito sentido pelo patriarca, como a ausência de uma parceira.

Gabriel contou que após o falecimento de Kika, foi presenteado pelo pai no dia do seu aniversário com um Golden Retriever chamado Max, o primeiro cachorro que foi só seu, mas que também já faleceu. Segundo o cantor, a música, de certa forma, também simboliza a relação entre os dois.

O novo projeto de Gonti fala sobre saudades, mas também é uma homenagem para aqueles que não se vivem sem, seja um cachorro, um gato, um objeto ou até mesmo, uma pessoa amada. Esse sentimento repercutiu entre o público que tem utilizado a canção em vídeos e postagens online para prestar homenagens aos seus próprios pets.

“As histórias que compartilham com essa música são muito emocionantes. Eu arrisco dizer que a maioria dos vídeos são de lembranças de cachorros que já se foram, de gato também”, relatou o cantor. “Uma história muito marcante foi um cachorro que ajudou um bebê a começar a dar os primeiros passos. Esse vídeo viralizou muito, chegou até muita gente e eu fico muito feliz de ter composto essa mensagem que diz tanto”.

O videoclipe foi gravado na fazenda da família de Gabriel com um dos cachorros da família, Joko. O músico conta que o pet é cheio de energia e carinho e que foi um grande desafio gravar com ele, que não parava quieto e queria ficar mordiscando.

“Tomei várias mordidas de carinho nesse clipe, é o jeito dele”, brincou. “Quisemos refletir essa coisa de estar com o cachorro que a gente ama, simbolizar essa relação genuína e um pouco da questão lúdica, tem vários momentos em que estou sozinho no clipe, como se ele já tivesse partido, como aconteceu com a Kika”.

Além de Joko, na fazendo também é possível encontrar Serena e, em tempos passados, Guga. A ideia de nomear com nomes de jogadores de tênis admirados pela família veio do pai de Gabriel: “Eles fazem parte da nossa rotina quando a gente tá na fazenda e é muito especial ter eles por perto”, contou o artista.

A música de Gonti foi pensada para refletir a relação amorosa entre dono e pet. Ele relata que seu objetivo era mostrar o amor genuíno e como os relacionamentos com cachorros podem fazer bem, enquanto o projeto audiovisual simboliza os sentimentos da canção junto com o desafio da perda.

“A mensagem que fica é o carinho que nós temos por nossos animais de estimação e eles por nós, uma gratidão e um afeto muito bonito. A inspiração da música foi a Kika, uma cachorra que fazia coisas do nosso dia a dia, que era bonito de ver no olhar”, conclui Gabriel Gonti. “Então que a gente valorize cada dia mais essa relação que a gente tem com os nossos cachorros, os nossos animais de estimação e que a gente aprenda com eles a celebrar coisas simples”.

