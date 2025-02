Fefe Schneider revela forte conexão com Moon: ‘Nossa relação é a melhor do mundo'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz e influenciadora Fefe Schneider fala sobre seu amor por Moon, um buldogue muito simpático, de 4 anos

Famosa por seus vídeos de terror, casos criminais e curiosidades nas redes sociais, a atriz e influenciadora digital Fernanda Schneider (22), mais conhecida como Fefe Schneider, tem um amor tão grande pelo buldogue Moon, que não cabe no peito. Em entrevista à CARAS Brasil, ela confessa que sempre foi apaixonada pela raça e revela forte conexão com seu filhinho de quatro patas. “Ele me entende”, garante.

Moon foi um presente de aniversário que Fefe ganhou de um ex-namorado. “Ele vai fazer 4 anos. Desde que saiu do canil, veio direto aqui pra casa, então vive comigo desde sempre. Já tive uma buldogue chamada Lily, então amo a raça!”, conta.

“O engraçado é que todos os meus cachorros têm nomes grandes. O dela era a abreviação de Heloisa Maria Montoya Fiore de La Rosa e o Moon é Moonlight Maria Montoya Fiore de La Rosa Ramirez – fãs de Disney Channel vão pegar a referência (risos)”, continua a famosa.

Moon é um grande companheiro, segundo Fefe. “Acho que, mesmo sendo um cachorro, ele me entende. Quando eu estou triste, ele fica comigo, perto de mim. Quando estou feliz, ele também sente, é a mesma coisa (…) Ele sabe compartilhar os momentos comigo. Nossa relação é a melhor do mundo. Não vivo sem ele e odeio pensar no fato de que eles não vivem tanto quanto nós”, diz.

Para finalizar, a atriz e influenciadora entrega uma característica curiosa de Moon: “Um fato engraçado é que ele tem mania de, pelo menos uma vez por dia, ficar correndo em círculos muito rápido, igual ao Taz Mania (risos)”.

MAIS SOBRE FEFE SCHNEIDER

Em 2019, Fefe Schneider gravou o primeiro longa, O Segredo de Sara. Em 2023, esteve em Mamonas Assassinas – O Filme; e, no ano passado, estreou em Avassaladoras 2.0, filme com o qual teve uma identificação ímpar por viver a mesma situação que sua personagem, Bebel.

Em entrevista à Revista CARAS, a influenciadora declarou que está focada em sua carreira de atriz. "O que mais amo é atuar. Consigo viver várias vidas dentro da minha, mas é muito doido quando nos identificamos tanto com um personagem", fala.

