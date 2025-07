Fátima Bernardes encanta ao apresentar novo membro da família: 'Muito fofo'

A apresentadora Fátima Bernardes encantou os seguidores das redes sociais ao apresentar o mais novo membro da família, Bruce William

Fátima Bernardes usou as redes sociais neste sábado, 5, para revelar aos seus seguidores que sua família aumentou.

A apresentadora, que namorado o político Túlio Gadêlha, postou em seu perfil oficial no Instagram algumas fotos em que aparece segurando um cachorrinho e contou que o pequeno se chama Bruce William. Além disso, a jornalista mostrou o animalzinho de estimação com Flora, a cachorrinha que vive com sua filha, Beatriz Bonemer.

"Novo integrante da família. Prazer, Bruce William. Bem-vindo!", escreveu ela na legenda da publicação, deixando os internautas encantados. "Amei o nome. Fofura", disse uma seguidora. "Aiii ele é muito fofo. Vocês três juntos", se derreteu outra. "Que fofura linda", falou uma fã.

Confira:

Fátima Bernardes chama atenção ao postar foto rara com a irmã em data especial

Na última terça-feira, 1º, Fátima Bernardes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro ao lado de sua irmã, Vânia Bernardes, que completou mais um ano de vida.

A apresentadora compartilhou em seu perfil uma foto em que aparece acompanhada da aniversariante, a mãe, Eunice Gomes Bernardes, e uma amiga, e prestou uma homenagem especial. No texto, ela explicou que as duas não vão comemorar a data juntas, além disso, contou que a irmã não verá a mensagem, já que não tem rede social.

"Hoje é aniversário da minha irmã. Não estamos fisicamente juntas como nessa foto, mas estaremos sempre juntas. Uma ajudando a outra. Somos muito diferentes. Ela nem vai ver esse post porque não tem redes sociais, mas quis deixar aqui esse carinho virtual pra ela. Que logo possamos fazer novas fotos, com muitos sorrisos. Parabéns, irmã", escreveu a jornalista na legenda. Veja a publicação!

