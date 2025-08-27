Celso Zucatelli lamenta morte de Paçoca, cachorro que ficou conhecido no 'Hoje em Dia'

Cachorro de estimação de Celso Zucatelli, Paçoca costumava acompanhar o apresentador no programa 'Hoje em Dia': 'Descansou'

O apresentador Celso Zucatelli usou as redes sociais na terça-feira, 26, para contar ao público que Paçoca, seu cachorrinho de estimação, faleceu. O pet, que ficou conhecido pelos telespectadores por aparecer no 'Hoje em Dia', da Record, estava com a família do comunicador há 14 anos.

Em seu perfil oficial, Celso publicou, em nome dele e da esposa, Ana Zucatelli, uma homenagem emocionante ao cãozinho: " Hoje é o dia mais triste das nossas vidas. Nosso filho descansou. Paçoca viveu 14 anos e foi, sem nenhuma dúvida, nosso maior motivo de alegria. Ele nos ensinou o significado de amor verdadeiro, de entrega sem pedir nada em troca".

" Paçoca abriu as portas para que eu conhecesse a proteção animal, que hoje é parte muito importante do que eu sou. Eu e Ana queremos agradecer o carinho e amor que o Paçoca sempre recebeu de todos", continuou ele. Em seguida, Celso Zucatelli mencionou a importância de dar atenção aos bichinhos de estimação.

" Abrace seu filho de quatro patas com amor, brinque muito, deixe de fazer outras coisas para passar tempo com ele. Porque, quando eles partem, como hoje, o nosso coração agradece pela certeza de que eles foram muito amados e felizes. Paçoca se divertiu muito por aqui. E nós, ainda mais, ao lado dele. Obrigado, cara, por ter nos ensinado a ser pai e mãe", finalizou o comunicador.



Celso Zucatelli e o cachorrinho de estimação, Paçoca - Foto: Reprodução / Instagram

Paçoca esteve na comemoração de 20 anos do Hoje em Dia

Apesar de já estar debilitado devido a idade, Paçoca esteve na comemoração dos 20 anos do programa 'Hoje em Dia'. A celebração ocorreu na última semana, diretamente nos estúdios da Record TV, e contou com a presença de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro, Renata Alves e outros colaboradores.

Por alguns anos, o cachorrinho de estimação de Zucatelli, da raça Spitz Alemão, participou da atração da Record no quadro sobre pets. Além disso, Paçoca também chegou a acompanhar o tutor no programa em diversas ocasiões.

Celso Zucatelli e o cachorrinho de estimação, Paçoca - Foto: Reprodução / Instagram



Celso Zucatelli revela hábitos para manter a leveza

No comando do Hoje em Dia (Record TV), Celso Zucatelli (52) não esconde a empolgação em estar à frente da atração em um marco especial: em 22 de agosto, o programa completou 20 anos no ar. Parte do time de apresentadores, o jornalista revela hábitos que o ajudam a manter a leveza ao vivo e explica qual o segredo para a longevidade do programa.

"Eu sou um cara de Fé. A primeira coisa que faço quando percebo que acordei é agradecer a Deus por estar vivo, com saúde e ter a oportunidade de aproveitar mais um dia ao lado da minha família, dos meus amigos e dos meu colegas na TV", começa Celso Zucatelli, em entrevista à CARAS Brasil; confira o bate-papo completo com o comunicador!

