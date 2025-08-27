CARAS Brasil
  2. Celso Zucatelli lamenta morte de Paçoca, cachorro que ficou conhecido no 'Hoje em Dia'
Pet / Luto!

Celso Zucatelli lamenta morte de Paçoca, cachorro que ficou conhecido no 'Hoje em Dia'

Cachorro de estimação de Celso Zucatelli, Paçoca costumava acompanhar o apresentador no programa 'Hoje em Dia': 'Descansou'

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 12h08

Celso Zucatelli e o cachorrinho de estimação, Paçoca
Celso Zucatelli e o cachorrinho de estimação, Paçoca - Foto: Reprodução / Instagram

O apresentador Celso Zucatelli usou as redes sociais na terça-feira, 26, para contar ao público que Paçoca, seu cachorrinho de estimação, faleceu. O pet, que ficou conhecido pelos telespectadores por aparecer no 'Hoje em Dia', da Record, estava com a família do comunicador há 14 anos.

Em seu perfil oficial, Celso publicou, em nome dele e da esposa, Ana Zucatelli, uma homenagem emocionante ao cãozinho: "Hoje é o dia mais triste das nossas vidas. Nosso filho descansou. Paçoca viveu 14 anos e foi, sem nenhuma dúvida, nosso maior motivo de alegria. Ele nos ensinou o significado de amor verdadeiro, de entrega sem pedir nada em troca".

"Paçoca abriu as portas para que eu conhecesse a proteção animal, que hoje é parte muito importante do que eu sou. Eu e Ana queremos agradecer o carinho e amor que o Paçoca sempre recebeu de todos", continuou ele. Em seguida, Celso Zucatelli mencionou a importância de dar atenção aos bichinhos de estimação.

"Abrace seu filho de quatro patas com amor, brinque muito, deixe de fazer outras coisas para passar tempo com ele. Porque, quando eles partem, como hoje, o nosso coração agradece pela certeza de que eles foram muito amados e felizes. Paçoca se divertiu muito por aqui. E nós, ainda mais, ao lado dele. Obrigado, cara, por ter nos ensinado a ser pai e mãe", finalizou o comunicador.

Celso Zucatelli e o cachorrinho de estimação, Paçoca - Foto: Reprodução / Instagram
Celso Zucatelli e o cachorrinho de estimação, Paçoca - Foto: Reprodução / Instagram

Paçoca esteve na comemoração de 20 anos do Hoje em Dia

Apesar de já estar debilitado devido a idade, Paçoca esteve na comemoração dos 20 anos do programa 'Hoje em Dia'. A celebração ocorreu na última semana, diretamente nos estúdios da Record TV, e contou com a presença de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro, Renata Alves e outros colaboradores.

Por alguns anos, o cachorrinho de estimação de Zucatelli, da raça Spitz Alemão, participou da atração da Record no quadro sobre pets. Além disso, Paçoca também chegou a acompanhar o tutor no programa em diversas ocasiões.

Celso Zucatelli e o cachorrinho de estimação, Paçoca - Foto: Reprodução / Instagram
Celso Zucatelli e o cachorrinho de estimação, Paçoca - Foto: Reprodução / Instagram

Celso Zucatelli revela hábitos para manter a leveza

No comando do Hoje em Dia (Record TV), Celso Zucatelli (52) não esconde a empolgação em estar à frente da atração em um marco especial: em 22 de agosto, o programa completou 20 anos no ar. Parte do time de apresentadores, o jornalista revela hábitos que o ajudam a manter a leveza ao vivo e explica qual o segredo para a longevidade do programa.

"Eu sou um cara de Fé. A primeira coisa que faço quando percebo que acordei é agradecer a Deus por estar vivo, com saúde e ter a oportunidade de aproveitar mais um dia ao lado da minha família, dos meus amigos e dos meu colegas na TV", começa Celso Zucatelli, em entrevista à CARAS Brasil; confira o bate-papo completo com o comunicador!

Leia também: Ticiane Pinheiro relembra situação inusitada ao vivo na Record: 'Comi até arroz de pequi com eles'

Celso Zucatelli - Foto: Reprodução / Instagram
Celso Zucatelli - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

