Angélica lamenta morte de mais um cachorro de sua família na mesma semana

Um dia após se despedir de seu yorkshire, de 15 anos, Angélica lamenta morte de cachorro que deu há mais de 13 anos para Luciano Huck

A apresentadora Angélica se despediu de mais um cachorro de sua família. Um dia após lamentar o falecimento de seu yorkshire, de 15 anos, a loira postou nesta quinta-feira, 27, que o cão Ziggy, que deu para Luciano Huck há 13 anos, também partiu.

Com fotos emocionantes ao lado do pet, a famosa falou sobre estar sentindo muito com a morte do peludo. "Nosso último abraço, amigão Ziggy. Descanse em paz. Você sempre será meu Pepeto. Que difícil lidar com tudo isso…", desabafou a artista.

Mais cedo, Luciano Huck fez uma postagem contando que o cachorro não resistiu ao veneno de uma jararaca. O yorkshire, Angélica comentou que a morte foi repentina e que foi um susto para toda a família.

"Louco por uma bolinha, apaixonado pelas crianças, boa praça no mais alto grau. Ziggy partiu hoje. Lutou bravamente contra os efeitos do veneno de uma jararaca . Teve tempo de se despedir e se foi em paz. Vai com Deus, meu fiel companheiro. Fica a saudade e lindas lembranças", escreveu o famoso ao ainda relembrar a história engraçada de como recebeu o pet de presente da esposa.

