André Marques chora ao receber joias feitas com as cinzas de sua cachorra: 'Eterna'

O apresentador André Marques compartilhou a emoção de receber as joias feitas com as cinzas de sua cachorra, Gorda, que morreu em julho de 2024

O apresentador André Marques compartilhou a emoção de receber as joias feitas com as cinzas de sua cachorra, Gorda, que morreu em julho de 2024. Em uma publicação nas redes sociais, ele mostrou que as cinzas resultaram em um par de brincos e um pingente, que ele prometeu carregar no próprio corpo enquanto viver.

"Quando perdi Gorda, eu já ouvia falar que você pode fazer um diamante através do cabelo ou das cinzas do seu ente querido. Eu prefiro bicho. No caso, cachorro", contou André na publicação, ressaltando que a pedra pode sair ainda mais cara do que a que é produzida pela natureza.

Em seguida, o apresentador confessou: "A ressignificação de amor pra mim é muito grande. É você se conectar de uma outra maneira a uma energia que eu sei que não vai embora. Essa cachorra é a coisa mais importante pra mim".

"O dia mais triste da minha vida foi quando eu perdi ela. E mesmo sem a presença física, ela me ajudou a decolar. Se o 'homem' me chamar pra ir embora, eu já posso ir. Pra mim já valeu ter encontrado com ela aqui. É uma cachorra que ressignificou o meu amor por tudo e por mim mesmo", desabafou o apresentador em seguida.

Em seguida, André recebeu as joias e não segurou a emoção. "Que loucura! Já é lindo porque é diamante, mas tem um pedacinho dela aqui. É uma lembrança eterna, que eu vou carregar comigo até o dia em que eu descansar".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andre Marques (@euandremarques)

André Marques comoveu ao falar sobre morte da cachorra

Para anunciar a morte de sua cachorra, o apresentador postou um vídeo dos dois juntos e falou sobre 'uma conversa' que teve com ela. No papo, ele pediu para a pet, que estava com ele há quase 14 anos, que não morresse dormindo.

"Meu dia mais temido chegou. Não sei como passei por ele… tô passando e entendendo ainda. Meu amor maior descansou. Quase 14 anos... Esses dias conversei com ela, durante uns exames e disse: 'não morre dormindo do meu lado não que eu te mato heinnnn, gordaa'. rsrs. Quero esse susto não!!! Eu disse: 'Fica meio estranha, dá uns sinais, me avisa, vamos no médico e tal… que aí eu me preparo e bla bla bla...", contou.

Depois, André contou que cachorra atendeu ao seu pedido. "Falei isso terça para ela e já falei algumas vezes nesses 13 anos… E na sua prova de amor final ela fez o que eu pedi. Ficou meio mal ontem... fomos ao médico… e hoje nos despedimos nesse plano aqui. Ela descansou", desabafou.

"Eu agora vou conseguir descansar um pouco também… tentar dormir mais de 3 horas por noite... não acordarei para ver se ela está respirando ou para levá-la para mijar... Essa era minha rotina. Que eu cumpri com excelência até o final. Como eu sempre dizia para ela. Tô com você até o final! Peguei no rosto dela... fiquei olho no olho até ela fechar o olhinho... Obrigado por tanto... sou grato. Mas tá doendo pra cassete!", lamentou.

Leia também: André Marques celebra conquista na luta contra vício: 'É difícil, lembro toda hora'