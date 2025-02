Analice Nicolau revela aprendizado após adotar Sputnik: ‘Amor e aceitação’

Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista Analice Nicolau conta a história do chihuahua Sputnik e declara o quanto ele é importante em sua vida

Analice Nicolau (47) viu sua vida transformar com a chegada do simpático chihuahua Sputnik. No final de 2020, durante a pandemia, ele foi adotado pela ex-âncora de telejornais no SBT quando tinha apenas oito meses, e desde então a relação entre a tutora e seu filhinho de quatro patas é baseada no amor mais verdadeiro e puro. Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista conta a história do cãozinho, declara o quanto ele é importante em sua vida e revela aprendizado. "Sobre o amor e aceitação", diz.

Na época da adoção, a famosa se inspirou no apresentador Cesar Filho (64), que tinha ganhado um pet. “Fui atrás. Entrei em contato com o canil que cuidava desses cachorrinhos, e na época estava muito caro, não tinha condições, durante a pandemia. Depois de alguns meses, uns três meses, a dona do canil me ligou e perguntou se eu aceitava uma doação, que era um chihuahua. Como ela trabalhava com cachorros para competições, ele não se encaixava muito. E eu fui percebendo no perfil dele que ele era bem sistemático, tinha muitos traumas, medo de qualquer coisa; eu não podia encostar nele”, relata.

“Demoramos alguns meses para que ele sentisse confiança em mim e ficasse comigo em casa. Também fui me adaptando como terapeuta e como mentora a cuidar dele, entendendo como ele funciona, o jeitinho dele, e aceitando ele como ele é. E assim, o nosso convívio se tornou muito mais feliz, agradável”, continua a jornalista.

Segundo Analice, Sputnik é um cão tranquilo. “Ele fica quietinho na dele, não é muito de escândalo. Só corre aqui no condomínio quando passa algum cachorrinho atrás dele. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande porque fui aprendendo mais ainda sobre o amor, sobre aceitação, entender o outro, também sobre criar ferramentas para que ele se solte mais, para que brinque com outros cachorros e que ele fique mais sociável. Essa é a nossa história de amor”, finaliza a comunicadora, que hoje está à frente como CEO da agência de comunicação AN Connect e Mentora de Comunicação Estratégica Positiva. Ela também é colunista do Jornal de Brasília e da Revista GOWHERE.

