Ana Hickmann perde segundo cachorro em menos de 2 semanas: 'Tristeza enorme'

"Junho levou o meu segundo doguinho", disse a apresentadora Ana Hickmann ao lamentar a morte de mais um cachorro da família

Ana Hickman usou as redes sociais nesta quarta-feira, 18, para lamentar a morte de mais um cachorrinho. Após perder Bóris no começo do mês, ela comunicou que Rodofinho morreu.

Em seu perfil, a apresentadora compartilhou várias fotos com o animal de estimação e se despediu. "Junho levou o meu segundo doguinho, deixando uma tristeza enorme no meu coração. A tarde de hoje ficou cinza. Primeiro foi o Bóris e agora chegou a hora do Rodofinho descansar", lamentou.

Depois, Hickmann relembrou a chegada de Rodofinho. "Meu gordinho mais charmoso de todos nasceu em casa e eu cuidei dele desde os primeiros segundos de vida. Ele viveu 14 anos muito felizes com a nossa família", recordou.

A apresentadora revelou que o cachorrinho estava lutando contra uma doença renal crônica. "Me viu grávida, viu o Alezinho nascer e crescer, me ajudou em momentos que eu precisava de colo e trouxe muito amor pra nossa casa. Depois de muito tempo lutando contra uma doença renal crônica, chegou a hora da nossa despedida. Eu vou amá-lo pra sempre!!!!", finalizou.

No dia 5 de junho, Ana Hickmann falou sobre a morte de Bóris. "O meu querido Bóris virou estrelinha. Ele foi o único machinho da nossa segunda ninhada, um verdadeiro guerreiro! Neste ano, ele completou 14 anos, superando todas as expectativas da raça Rhodesian. Meu menino descansou em paz, cercado de amor", escreveu.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann abre o coração e revela grande arrependimento

Recentemente, a apresentadora Ana Hickmann decidiu abrir o coração e revelou um arrependimento que sente em relação à maternidade. Isso porque, em entrevista à revista Veja, ela afirmou que lamenta não ter congelado seus óvulos para ter a possibilidade de aumentar a família.

"Hoje, vejo que não congelar óvulos foi um erro. Uma pena. Mas ainda posso me dar ao luxo de tentar naturalmente", pontuou ela, casada com o chef de cozinha Edu Guedes. "Minha casa é grande… E foi construída para ser preenchida pela família", disse.

Hickmann é mãe de Alezinho, de 11, fruto do casamento com o empresário Alexandre Corrêa. Além do filho biológico, ela também convive com Maria Eduarda, de 16 anos, filha de Edu Guedes com Daniela Zurita.

Leia também:Ana Hickmann tem dívida milionária anulada após decisão da Justiça; entenda