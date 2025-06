Ana Hickmann se despede de seu cachorro com declaração comovente: ‘Descansou’

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais para dividir uma triste notícia com seus seguidores: a morte de seu cachorro, Boris

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais nesta quinta-feira, 5, para dividir uma triste notícia com seus seguidores: a morte de seu cachorro, Boris. Em uma publicação no feed do Instagram, a artista recordou uma sequência de momentos do animal e se despediu com uma declaração comovente.

"O meu querido Boris virou estrelinha. Ele foi o único machinho da nossa segunda ninhada, um verdadeiro guerreiro! Neste ano, ele completou 14 anos, superando todas as expectativas da raça Rhodesian", escreveu ela na publicação. "Meu menino descansou em paz, cercado de amor", finalizou.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. "Ana, ele sabe que foi amado demais! Hoje é mais um anjinho da guarda seu e do Alezinho", disse uma. "É tão difícil esse momento, mesmo sabendo que um dia eles vão partir, mas a gente nunca tá preparada! Meus sentimentos Aninha", falou outra. "Eles são seres de pura luz, sinto muito pela sua perda", disse uma terceira.

Ana Hickmann perdeu cachorra recentemente

Em janeiro deste ano, Ana Hickmann compartilhou com seus fãs a notícia da morte de sua cachorra, Aisha. Na família desde que era um filhote, a cadela da raça rhodesian ridgeback enfrentou um longo tratamento contra lúpus. "Minha menina descansou. A Aisha tinha 7 anos e chegou pra gente filhotinha. Sempre feliz, brincalhona, alegre e parceira dos outros cachorros... vimos ela crescer junto com o Alezinho, e hoje a saudade aperta o coração, iniciou na legenda.

"Depois de um longo tratamento contra lúpus, ela precisou descansar. Eu sou muito grata a todos os profissionais que cuidaram dela até o último dia de vida, sei que fizeram tudo que podiam. Agora ficam as lembranças dos momentos maravilhosos que vivemos juntas", concluiu.

Já em março, ela contou sobre um susto que passou com a saúde de seu cachorro de estimação, Rodolfinho, um chihuaua de 14 anos. Na publicação, ela contou que o animal precisou ser internado na semana do Carnaval. Leia mais!

