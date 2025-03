Vinícius Carruego transforma a modulação hormonal em aliada da mulher

A medicina sempre esteve presente na vida do ginecologista Vinícius Carruego. Desde a infância, ao lado da mãe ginecologista e obstetra, ele pôde observar a dedicação, o comprometimento e, sobretudo, a empatia que o exercício da profissão exige. Crescer em um ambiente onde os pacientes faziam parte da rotina familiar moldou sua vocação desde cedo.

"Minha mãe sempre demonstrou um cuidado genuíno com seus pacientes. Desde pequeno, eu via o carinho e a gratidão com que ela era tratada, e isso me marcou profundamente. Não havia como essa experiência não influenciar minha trajetória", relembra.

Determinou sua trajetória aos 18 anos, quando ingressou na Universidade Federal da Bahia para cursar Medicina. Desde então, trilhou um caminho de especialização em ginecologia e obstetrícia, mas foi ao longo da prática que percebeu que seu propósito vai além da atuação tradicional da área. A necessidade de um olhar mais amplo sobre a saúde da mulher o levou a aprofundar-se na modulação hormonal e no impacto que os hormônios exercem na qualidade de vida.

A transição para essa abordagem mais abrangente aconteceu em 2019, quando foi convidado a integrar o Grupo Elsimar Coutinho, em Salvador (BA). O convite partiu da equipe da instituição, referência nacional na área de modulação hormonal. "Me disseram: 'aqui todo mundo tem que aprender hormônio'. E eu aceitei o desafio. Foi a melhor decisão da minha carreira", conta.

Atualmente, Carruego reside em São Paulo (SP) e atende na Clínica Elsimar Coutinho, em Moema. Sua atuação na capital paulista tem sido marcada pelo compromisso em levar a modulação hormonal a um patamar mais acessível e humanizado. Passou a se aprofundar cada vez mais no assunto, compreendendo sua importância não apenas para mulheres na menopausa, mas para todas as fases da vida. Ele explica que fatores como estresse, sobrecarga de trabalho e estilo de vida moderno impactam diretamente a produção de hormônios, causando disfunções que, se tratadas precocemente, podem evitar uma série de complicações futuras.

"As mulheres precisam saber que não precisam envelhecer adoecendo. Meu propósito é garantir que envelheçam com energia, saúde mental e qualidade de vida. Não quero que sobrevivam, quero que vivam plenamente", destaca.

A modulação hormonal ainda é cercada por tabus, principalmente devido a estudos antigos que associavam a terapia a riscos como o câncer de mama. No entanto, pesquisas recentes mostram que o tratamento pode trazer benefícios expressivos, incluindo melhora na saúde cardiovascular, cognição e qualidade de vida.

"A grande falha da medicina moderna é essa hiper-especialização sem olhar o indivíduo como um todo. Antes de entender da saúde íntima ou do metabolismo, o médico precisa entender do ser humano", diz.

A saúde da mulher através da reposição hormonal se tornou uma de suas principais missões. Carruego reforça que as mulheres precisam ter acesso a informação de qualidade para tomarem decisões conscientes sobre sua própria saúde. "Hoje em dia, muitas pacientes chegam com medo de repor hormônios porque ouviram informações ultrapassadas ou mitos. Meu trabalho é esclarecer, mostrar os benefícios reais e personalizar cada tratamento de acordo com a necessidade da paciente", explica.

Segundo ele, a reposição hormonal, quando feita de forma criteriosa, pode ajudar no equilíbrio emocional, na disposição, na libido e na prevenção de doenças degenerativas. "A medicina precisa entender que qualidade de vida não é luxo, é necessidade", afirma.

O compromisso de Carruego com a humanização também se reflete no modelo de atendimento adotado por sua clínica. Ele não trabalha com consultas isoladas, mas com um acompanhamento contínuo, criando uma relação de proximidade entre equipe e pacientes. "Meus pacientes sabem que têm um médico responsável por eles. Criamos um grupo de acompanhamento e estamos disponíveis para qualquer dúvida, qualquer dia, qualquer hora", ressalta.

Além da atuação clínica, Carruego também se dedica à formação de novos médicos. Junto ao endocrinologista Caio Saraiva, criou o curso Endogin, com o propósito de capacitar profissionais na abordagem integrativa da modulação hormonal e longevidade. "A formação tradicional da medicina ainda não aborda com profundidade essa área. Nosso objetivo com o Endogin é trazer conhecimento atualizado e disseminar essa nova abordagem, para que mais profissionais possam transformar a vida de seus pacientes", diz.

Os desafios da prática da modulação hormonal no Brasil ainda são grandes. A aceitação da comunidade médica, segundo Carruego, tem evoluído, mas ainda há resistência. "A medicina está em constante evolução, e a modulação hormonal ainda enfrenta preconceitos baseados em conceitos ultrapassados. Nosso papel é mostrar que, com critério e embasamento científico, podemos oferecer um tratamento seguro e eficaz", afirma. A evolução da ciência nessa área tem permitido avanços significativos, como a personalização dos tratamentos e o desenvolvimento de novas tecnologias para monitoramento dos pacientes.

Seu compromisso com a transformação da medicina vai além da clínica e da sala de aula. Ele acredita que seu papel social está na conscientização e desmistificação do tema. Com uma visão inovadora e um compromisso inabalável com a qualidade de vida dos pacientes, Vinícius Carruego se consolida como um dos principais nomes da modulação hormonal no Brasil. "A medicina vai além de diagnósticos e prescrições – é sobre entender, acolher e transformar vidas", finaliza.

Instagram: @drviniciuscarruego

Site: https://drviniciuscarruego.com.br