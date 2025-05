Vínculo, cuidado e escuta: obstetra Gisele Maciel defende parto humanizado

Médica é uma das idealizadoras do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco em Obstetrícia, referência nacional

“Nascer pode ser uma das experiências mais profundas da vida — para o bebê, para quem dá à luz e para quem cuida desse momento.”

É com essa consciência que a obstetra Gisele Maciel vem transformando histórias de maternidade em jornadas marcadas por acolhimento, respeito e segurança.

Reconhecida nacionalmente como uma das idealizadoras do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco em Obstetrícia, Gisele defende com firmeza um modelo de assistência baseado em evidências e humanidade: o parto em que a gestante é protagonista, e não apenas um procedimento médico.

Ainda criança, Gisele foi impactada pela chegada da irmã caçula, vínculo que plantou a semente do cuidado. Mais tarde, sua primeira escolha profissional foi o curso de engenharia civil. No entanto, foi por incentivo dos pais, que ela decidiu prestar vestibular para medicina, onde encontrou sua verdadeira vocação.

“Durante a faculdade, minhas notas em ginecologia e obstetrícia eram sempre as mais altas. As pessoas me enxergavam como obstetra antes mesmo de eu considerar essa possibilidade”, relembra.

Durante a residência, ela percebeu o descompasso entre os protocolos aplicados nos partos e o que sentia como missão. “As mulheres ficavam em jejum, com ocitocina sintética e episiotomia de rotina. Aquilo me incomodava profundamente”, destaca. Esse incômodo foi o ponto de partida para a atuação comprometida de Gisele com a humanização.

Da atenção primária à criação de um protocolo nacional

Foram dez anos atuando nos centros de saúde de Belo Horizonte (MG), onde a médica consolidou sua visão de cuidado integral, baseada no vínculo e na escuta ativa. Nesse período, ela participou da Comissão Perinatal de BH e de projetos como o BH pelo Parto Normal, promovendo os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres.

A experiência e o destaque a levaram a contribuir com o Ministério da Saúde na implantação da Rede Cegonha. “Acompanhávamos maternidades com altos índices de mortalidade materna e promovíamos mudanças estruturais na assistência”, relata.

Nesse caminho, Gisele foi uma das idealizadoras do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco em Obstetrícia, que começou em Minas Gerais e se tornou referência nacional. “A ideia era garantir um olhar mais sensível e eficiente para as gestantes desde o primeiro atendimento. Hoje, é uma ferramenta que salva vidas.”

Ciência, respeito e empatia

Para aprofundar sua base científica e sustentar um modelo de assistência alicerçado pela atenção aos cuidados e direitos da mulher, Gisele fez mestrado em Saúde da Mulher e da Criança e formou-se em Direito (com aprovação na OAB) — feita em homenagem ao pai, que era bacharel na área. “A humanização exige mais do que boas intenções. É ciência, presença e respeito às decisões da mulher”, diz.

Mas o olhar humanizado não vem apenas da formação técnica. É também atravessado pela própria história. Gisele enfrentou duas perdas gestacionais antes de se tornar mãe. Na gestação seguinte, de alto risco, viveu uma cesariana de urgência — experiência que marcou seu entendimento do parto como passagem simbólica e profunda. “Me lembro de tentar me desconectar do som dos instrumentos no centro cirúrgico, e focar numa música que tocava. Quando ouvi o choro do meu filho junto da música, aquele som ficou eternizado em mim.”

Assistência integral e cuidado contínuo

Com um índice superior a 80% de partos normais, a atuação de Gisele reflete prática e discurso alinhados. “Não acredito em quem fala sobre humanização e tem taxas elevadas de cesariana. O respeito à fisiologia do parto precisa estar na prática, não apenas no discurso” afirma.

O modelo de assistência da obstetra inclui um plano integral ao parto, com uma equipe multiprofissional. Mesmo as mulheres que terão seus partos com o plantão do convênio recebem seu número pessoal para orientações. “Se a paciente tiver uma urgência, me liga. Não vai para o plantão. É isso que faz a diferença”, destaca.

Informação, protagonismo e autonomia

Para a médica, a limitação da autonomia da mulher nos partos ainda é uma realidade, comprometida por dois fatores: a falta de informação de qualidade para as pacientes e a resistência de muitos profissionais em mudar práticas antigas. “Eles sabem o que são boas práticas, mas não acreditam nelas. E a mulher, muitas vezes, não tem como questionar”, explica.

Por isso, ela reforça o valor do plano de parto e da conscientização. “A mulher precisa saber quais são seus direitos, conhecer as evidências. Isso muda tudo”, reforça. Até mesmo o medo intenso do parto — a chamada tocofobia — pode ser acolhido e transformado quando há escuta, presença e orientação adequada.

FOTO: Shélen Silveira e Carolina Vilela

Cesárea eletiva, mitos e evidências

Sobre a cesárea eletiva, Gisele é clara: “A cesariana antes do trabalho de parto pode gerar problemas respiratórios no bebê, além de aumentar os riscos para a mulher”. Ela explica que o sinal de que o bebê está pronto para nascer vem do pulmão fetal, e que idealmente se espera esse sinal antes de qualquer cirurgia programada. “O parto normal é o caminho fisiológico. A cesariana tem seu lugar, mas deve ser exceção, não regra”, destaca.

Outro mito que Gisele desconstrói com firmeza é o de que parto humanizado e gravidez de alto risco são incompatíveis. “Nem toda gestação de risco termina em um parto de risco. E, mesmo quando há riscos, é possível manter o respeito, a escuta e a escolha da mulher”, afirma. Ela critica condutas como a cesariana precoce, em casos de hipertensão, lembrando que induzir o parto é, muitas vezes, mais seguro que operar.

Ferramenta de educação e empoderamento

Embora tenha resistido por anos, Gisele passou a usar as redes sociais como canal de informação. “Muitas pessoas com milhões de seguidores falam bobagens e assustam mulheres. A gente [profissionais de saúde] precisava entrar para levar informação de qualidade”, conta. Com colegas da equipe, criou um podcast voltado ao empoderamento das gestantes, compartilhando vivências e orientações baseadas em evidências.

A médica também está desenvolvendo um site, com curadoria direta dos conteúdos. “Quero ter esse cuidado com o que é publicado, mesmo com ajuda de equipe. É mais um canal de apoio às mulheres”, diz.

Consultório acolhedor e relacionamento humanizado

O consultório reflete a filosofia do cuidado individualizado. “Atendo poucas pacientes por mês. Se me ligam de um número desconhecido, reconheço pela voz. Eu sei o nome do bebê, do marido. Elas não são apenas mais uma”, ressalta.

A estrutura conta com apoio de outros obstetras da equipe, o que permite garantir assistência integral, mesmo em situações de emergência. “A gente se organiza para estar presente nos momentos cruciais. Isso é cuidado real”, conclui.

Gisele ressalta que a procura por informações de qualidade e uma equipe completa de bons profissionais são essenciais para uma gestação saudável. “Um médico que atua sozinho talvez não garanta o cuidado que você merece. Cheque os índices de parto normal. Veja se o discurso se traduz em prática. Informação é poder”, reforça a médica.

Instagram: @giselemaciel.go

Site: https://www.dragiselemaciel.com.br