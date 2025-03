Thiago Marreto impulsiona neurocirurgia minimamente invasiva no Brasil

A neurocirurgia é uma das especialidades médicas mais desafiadoras, uma vez que exige precisão, tecnologia e uma abordagem humanizada para lidar com pacientes que enfrentam condições graves e, muitas vezes, debilitantes. O neurocirurgião Thiago Marreto personifica essa combinação entre avanço técnico e cuidado humanizado, destacando-se por sua atuação em cirurgia da coluna vertebral, neurocirurgia funcional e seu trabalho essencial como médico neurocirurgião dos bombeiros, em que lida com emergências de alta complexidade.

Uma jornada inspiradora

Nascido no interior do estado do Rio de Janeiro, em Santa Maria Madalena, Thiago sempre sonhou em ser médico. Desde cedo, observava a carência de atendimento especializado em sua região, o que despertou seu interesse pela medicina e, posteriormente, pela neurocirurgia. A escolha da especialidade veio da constatação da falta de neurocirurgiões no interior, onde casos de traumas cranianos e problemas neurológicos frequentemente resultavam em complicações fatais devido à demora no atendimento.

Formado em Medicina pelo Centro Universitário Serra dos Órgãos, em Teresópolis (RJ), Thiago acumula 18 anos de experiência, sendo especialista em neurocirurgia desde 2012. Com uma trajetória marcada pela busca contínua pelo aprimoramento, especializou-se em cirurgia endoscópica da coluna, neuromodulação da dor e, atualmente, cursa uma pós-graduação em Medicina do Esporte, reforçando sua visão integrativa do tratamento. Além disso, sua atuação como neurocirurgião dos bombeiros permite que ele esteja na linha de frente de atendimentos emergenciais, lidando com casos de traumas graves e tomando decisões rápidas que podem salvar vidas.

Inovação na cirurgia da coluna

A dor crônica na coluna é uma queixa recorrente na população e, portanto, o médico tem se destacado no uso de técnicas minimamente invasivas, como a endoscopia da coluna. Esse procedimento revolucionário reduz o trauma cirúrgico, minimiza a dor pós-operatória e acelera a recuperação do paciente, permitindo um retorno mais rápido às atividades diárias. "A endoscopia de coluna permite uma recuperação mais rápida e eficaz, devolvendo autonomia ao paciente em menos tempo", explica o neurocirurgião.

Além das técnicas cirúrgicas, ele também ressalta a importância da reabilitação muscular e da prática de atividades físicas na prevenção e tratamento de problemas na coluna. "Fortalecer a musculatura do core, posterior de coxa e glúteos é essencial para aliviar a sobrecarga na coluna e reduzir a incidência de dores."

Seu olhar integrativo o levou a buscar conhecimento na Medicina do Esporte, entendendo que a longevidade da coluna depende de um cuidado contínuo que vai além da cirurgia.

Tecnologia e precisão na neurocirurgia

Outro diferencial do trabalho de Thiago é o uso de tecnologia avançada, como neuronavegação e monitorização neurológica intraoperatória. Esses recursos aumentam a segurança dos procedimentos, reduzindo os riscos de danos a estruturas nobres do sistema nervoso. "A neuronavegação funciona como um GPS cirúrgico, permitindo uma precisão milimétrica na remoção de tumores cerebrais e na abordagem de patologias da coluna. Já a monitorização neurológica alerta sobre a manipulação de nervos e estruturas sensíveis, prevenindo sequelas", detalha.

Essa abordagem tecnológica também se estende à sua atuação no Corpo de Bombeiros, em que a rapidez e a precisão nas decisões médicas são essenciais para garantir a sobrevida dos pacientes em situações críticas. Sua experiência na linha de frente o tornou um profissional ainda mais capacitado para lidar com casos emergenciais e cirurgias de alto risco.

O Impacto da neuroestimulação funcional

No campo da neurocirurgia funcional, Marreto tem visto resultados extraordinários com neuroestimuladores medulares e cerebrais. Esses dispositivos proporcionam alívio significativo para pacientes com dor crônica e doenças neurológicas, como Parkinson. "Ver um paciente que sofria com tremores ou dores incapacitantes recuperar sua qualidade de vida é incrivelmente gratificante", afirma.

Ele reforça que a neuroestimulação é um recurso promissor que permite oferecer tratamentos alternativos para pacientes que antes tinham poucas opções terapêuticas eficazes. "Muitas pessoas convivem com dores incapacitantes por anos sem saber que há tratamentos inovadores que podem transformar suas vidas."

Humanização no atendimento

Apesar de toda a tecnologia envolvida, Thiago destaca que o acolhimento ao paciente é um dos pilares de sua atuação. "Cada paciente tem sua história, sua dor e suas expectativas. Meu papel não é apenas tratar uma doença, mas ouvir, entender e ajudar a recuperar a confiança na própria saúde." Para ele, o sucesso de um tratamento depende não apenas da técnica aplicada, mas também da confiança e do vínculo estabelecido com o paciente e seus familiares. "Tratar com humanização é fundamental. Afinal, cada paciente poderia ser um ente querido nosso."

Essa abordagem humanizada se reflete tanto no consultório quanto no atendimento emergencial no Corpo de Bombeiros, onde ele precisa transmitir segurança e empatia em momentos de grande vulnerabilidade para os pacientes e seus familiares.

Futuro e novos projetos

Sempre em busca de novas formas de contribuir para a área da saúde, o neurocirurgião planeja lançar um e-book com dicas e orientações sobre prevenção e reabilitação de dores na coluna. O projeto, intitulado ‘Da Dor à Performance’, trará informações baseadas em evidências científicas sobre exercícios e cuidados para melhorar a saúde da coluna em diferentes fases da vida.

Além disso, ele pretende expandir sua atuação educacional, promovendo cursos e palestras sobre neurocirurgia minimamente invasiva e técnicas de reabilitação para médicos e profissionais da área de saúde. Com um trabalho que alia tecnologia de ponta, humanização e uma visão integrativa da saúde, Thiago Marreto segue transformando vidas e redefinindo os padrões da neurocirurgia no Brasil.

Instagram: @drthiagomarreto

Doctorália: https://www.doctoralia.com.br/thiago-marreto/neurocirurgiao/rio-de-janeiro