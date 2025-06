Tatiane Barros fortalece o IMAN como referência de networking na advocacia

Instituto liderado pela advogada une inovação jurídica, articulação estratégica e protagonismo coletivo para valorizar a advocacia em Mato Grosso e no Brasil

A presença feminina na advocacia brasileira nunca foi tão pulsante. Em meio a um cenário jurídico historicamente marcado por estruturas tradicionais, mulheres têm assumido um papel de protagonismo e transformação, criando pontes, redes estratégicas de conexões e novos caminhos para o exercício da profissão com mais empatia, ética e excelência.

No coração do Brasil, o Estado de Mato Grosso tem revelado nomes, movimentos e iniciativas que simbolizam essa virada de chave. É o caso da advogada Tatiane Barros Ramalho, que construiu sua trajetória com coragem, empatia e um propósito claro: servir à Justiça com alma, técnica e inovação. Sua missão ultrapassa as fronteiras do Direito, é sobre pessoas, histórias e recomeços.

Visão empreendedora

Unir estratégia jurídica e ação coletiva tem sido o compromisso de Tatiane ao longo de seus 23 anos de atuação. Reconhecida por sua escuta ativa, coragem e visão empreendedora, ela se tornou uma das principais referências em Direito em Mato Grosso, especialmente ao idealizar e presidir o Instituto Mato-Grossense de Advocacia Network (IMAN), que hoje se consolida como um espaço de representatividade, fortalecimento profissional e responsabilidade institucional.

Especialista em Direito de Família pela Universidade de Coimbra, em Portugal, Tatiane também é fundadora do escritório Tatiane Barros Advogados Associados, com sedes em Cuiabá (MT) – polo jurídico e político, centro das decisões institucionais do Estado –, Sorriso (MT), conhecida como capital nacional do Agronegócio e berço dos maiores produtores de soja do mundo, e Brasília (DF), sede dos Tribunais Superiores (STJ e STF). Atua ainda em demandas internacionais em Portugal, Espanha e Angola. Sua expertise se concentra nas áreas de Direito de Família e Sucessões, Penal e Agronegócio.

"Sempre acreditei que o Direito é uma ponte. Ele precisa se conectar com as pessoas. Não basta conhecer a lei, é preciso entender a história de quem está diante de você", afirma.

Essa escuta, presente desde os primeiros atendimentos, tornou-se também diretriz das ações promovidas pelo IMAN em diversos municípios do Estado.

IMAN como voz para a advocacia

O IMAN é um movimento jurídico pioneiro no Brasil. Nasceu com a missão de criar uma rede plural de advogados experientes e iniciantes, unidos pelo propósito de promover trocas qualificadas, diálogo institucional e crescimento coletivo.

O Instituto é referência em conexões profissionais, networking de excelência e fortalecimento institucional, promovendo mentorias, congressos, seminários e ações estratégicas voltadas ao bem-estar e à visibilidade da advocacia.

Com uma estrutura moderna, o IMAN atua de forma descentralizada e dinâmica, criando pontes e promovendo a valorização do advogado em todos os espaços institucionais.

"O IMAN é um instrumento plural e coletivo. Aqui, realizamos networking de excelência e poderosas redes de conexão, fortalecendo e se posicionando. Não se trata de vaidade ou autopromoção, mas de garantir a integração entre os advogados experientes e jovens advogados, em uma troca de experiência e união", explica.

Com atuação itinerante e descentralizada, o IMAN promove redes de conexão entre profissionais, mentorias estratégicas, encontros temáticos e ações voltadas ao fortalecimento do networking de excelência na advocacia.

Um dos pilares do Instituto é a interiorização: garantir que o advogado do interior tenha acesso às mesmas oportunidades de desenvolvimento, visibilidade e articulação que os da capital, promovendo uma advocacia mais conectada, valorizada e inclusiva em todo o Estado.

"Interiorizar é mais do que levar eventos. É ouvir as dores locais, construir soluções em conjunto e garantir que a advocacia em todas as regiões do Estado se sinta representada", afirma Tatiane.

O IMAN também possui uma diretoria diversa e ativa, composta por Dynair Souza (vice-presidente), Eduardo Manzeppi (diretor institucional), Andreia Noite (secretária-geral), Monny Aguiar (secretária-adjunta), Fabrício Pavan (tesoureiro) e Emanouelly Nadaf (coordenadora de marketing e eventos). "O IMAN nasceu da escuta. Da vontade de reunir, criar vínculos e mostrar que é possível construir conexões com uma advocacia mais próxima, mais humana e mais representativa", destacam os membros da diretoria.

Dentre os programas de destaque, está o de apoio à mulher advogada, voltado à promoção da equidade de gênero, além da formação de lideranças. O Instituto tem se tornado também referência para advogados recém-formados, oferecendo suporte prático à jovem advocacia.

"Muitos jovens ingressam na profissão cheios de vocação, mas sem a estrutura necessária para exercer a advocacia de forma ética e sustentável. Nosso papel é orientar, acolher e ajudar com nossa rede de conexão para os desafios do mercado", comenta.

Um dos eventos mais emblemáticos organizados pela entidade foi o Encontro de Inteligência Artificial e Marketing Jurídico, realizado em 2025, reunindo profissionais de diferentes áreas para debater os limites e possibilidades do uso de IA no campo jurídico. Foram abordados temas como o impacto da IA na advocacia, Inteligência Artificial aplicada à produção e conhecimento jurídico, advocacia do futuro, marketing jurídico e as novas tecnologias.

"A Inteligência Artificial não substitui a escuta. Mas pode, sim, otimizar o tempo e permitir que o advogado se concentre no que é essencial: a estratégia e o cuidado com o cliente", comenta Tatiane. Segundo ela, o papel do advogado diante da tecnologia é se atualizar constantemente, sem perder a base humanística da profissão.

Além da capacitação técnica, o IMAN tem fortalecido o diálogo entre a advocacia e os poderes públicos locais, aproximando a categoria de espaços de escuta ativa e deliberação.

"Precisamos ocupar espaços institucionais para que a advocacia seja ouvida quando se discute segurança jurídica, políticas públicas ou direitos fundamentais", reforça o diretor institucional.

Elas por Elas: protagonismo feminino e construção plural

Sob o tema “Elas por Elas”, o IMAN também se consolidou como um espaço para o fortalecimento do protagonismo feminino na advocacia. Ao reunir mulheres de diferentes áreas, idades e trajetórias, o Instituto tem ampliado a presença feminina nas instituições, incentivando a ocupação legítima dos espaços de liderança e promovendo uma advocacia mais diversa e ética.

Homens também ocupam posições de destaque no IMAN, fortalecendo uma rede de cooperação que valoriza a pluralidade e as pautas relevantes para toda a classe. Trata-se de uma construção coletiva, baseada na escuta ativa, na sororidade e na valorização de diferentes trajetórias profissionais.

"É inspirador ver mulheres e homens unidos, fortalecidos e conscientes de seu papel institucional. O IMAN é a prova viva de que juntas somos mais fortes", destacou a presidente.

Atuação jurídica nas áreas de família, penal e agrário

No Direito de Família, Tatiane atua com temas como planejamento sucessório, guarda compartilhada, reorganização patrimonial, inventário, divórcio e relações familiares complexas, sempre com foco na proteção dos vínculos e na segurança jurídica dos envolvidos. “Trata-se de pessoas, histórias, recomeços e esperança”.

No Direito do Agronegócio, atua na regularização fundiária, sucessão rural, estruturação jurídica de propriedades, defesa patrimonial e resolução de conflitos agrários, atendendo produtores e grupos econômicos em uma das regiões mais produtivas do país. “Cada pedaço de terra tem história, impacto econômico, memórias. Litigar no campo exige escuta, firmeza e empatia", pontua.

Já na área Penal, sua atuação é voltada à defesa técnica qualificada, preservando o devido processo legal, as garantias fundamentais e a dignidade humana no curso da persecução penal. "Advogar no Direito Penal é um ato de coragem e responsabilidade. Não se trata apenas de punir ou absolver, mas de garantir um processo justo", afirma.

Atuação institucional e redação legislativa

Tatiane também se destaca por sua atuação institucional. Foi conselheira estadual da OAB/MT, presidente de comissão e, por mais de 15 anos, dedicou-se ativamente à Ordem dos Advogados, em nível estadual e nacional. É coautora da Lei nº 12.097/2023, que criou a Patrulha Henry Borel em Mato Grosso, voltada à proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência, legislação que hoje é referência nacional.

"Essa lei é fruto de uma dor social, mas também de um esforço coletivo. Ela protege e responsabiliza", explica.

A norma é hoje um marco Estadual no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes e base para outras legislações correlatas.

Reconhecimento público e ética profissional

Em 2025, Tatiane recebeu o The Law Awards e o Certificado Internacional Q-ESG, concedido a escritórios e profissionais com práticas sustentáveis, inclusivas e comprometidas com advocacia de qualidade e excelência. O reconhecimento, segundo ela, é importante, mas “o que realmente transforma a sociedade é o trabalho diário feito com amor, empatia e humanidade. É nesse lugar que eu escolho permanecer", pontua.

Comunicação como ferramenta de cidadania

Nas redes sociais, Tatiane transforma sua presença digital em vitrine de conscientização social, utilizando uma linguagem simples e acessível para informar a população sobre direitos fundamentais, relações familiares, sucessão, violência de gênero e cidadania.

“Levar informação jurídica de forma clara é democratizar o acesso à Justiça. Não se trata de autopromoção, mas de responsabilidade com quem não tem voz, pois a população precisa entender seus direitos para saber como exercê-los", ressalta.

Futuro do IMAN e novos projetos institucionais

Entre os próximos passos está o projeto de nacionalização do IMAN, com o objetivo de ampliar sua atuação e se tornar um modelo replicável em outros Estados. O Instituto segue crescendo como uma rede poderosa de networking jurídico, promovendo eventos, ampliando redes de contatos e atuando de forma estratégica, ética e humana, voltada à valorização da advocacia brasileira.

“O IMAN nasceu da escuta. Ele representa a coragem coletiva de uma advocacia que acolhe, constrói e transforma”, resume.

"Nosso papel enquanto instituição é promover e incentivar o networking, reunindo a classe de advogados e advogadas em uma grande rede de contato e conexão de excelência, de trabalho e parcerias, a partir de ações, eventos, expansão e aperfeiçoamento do mercado jurídico”, reiteram os diretores do IMAN.

Empreendedora e visionária, Tatiane finaliza destacando que é movida por uma paixão real pela advocacia, alimentada por uma visão inovadora e pelo compromisso de empreender com propósito. “Acredito na força de quem transforma ideias em ações e da advocacia que conecta, acolhe e constrói caminhos de justiça”, diz.

Instagram: @tatianebarros_ | @contatoiman

Site: https://iman.adv.br | https://tatianebarros.com.br

