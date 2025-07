Shadià Ripoll faz da ginecologia um espaço de diálogo sobre o corpo feminino

Colombiana radicada no Rio, ginecologista atende com escuta e acolhimento quanto a dúvidas íntimas, tabus do climatério e questões da sexualidade

Escutar mulheres, acolhê-las e fortalecer sua autoestima são missões que a médica Shadià Ripoll assumiu desde que escolheu a medicina. Ginecologista, obstetra e mastologista, ela se destaca por transformar consultas médicas em espaços seguros de empatia e respeito. Nascida na Colômbia e estabelecida no Rio de Janeiro há mais de uma década. A médica acredita que a força feminina precisa de visibilidade e que o cuidado com a saúde é parte essencial dessa jornada.

"Desde cedo me incomodou o machismo e as dificuldades que as mulheres enfrentam por serem mulheres. Escolhi cuidar delas porque acredito em seu potencial. Não precisam depender de ninguém, são fortes e merecem ser respeitadas e ouvidas", explica.

A trajetória até o Rio foi marcada por desafios e mudanças. Formada em Medicina na Colômbia, decidiu junto ao então namorado, hoje marido, vir para o Brasil. Sem falar português, o casal desembarcou em Niterói e, depois de um mês, mudou-se para a capital fluminense. "Foi um ano inteiro aprendendo a língua e adaptando a vida. Nunca imaginei que seria assim, mas foi dando certo. Hoje estou aqui, com uma filha carioca, adaptada e satisfeita com a escolha feita", relembra.

Consultório projetado para acolhimento

Atuando em um novo consultório no Leblon, projetado para que as pacientes se sintam confortáveis e seguras, a médica busca criar um ambiente acolhedor. "Não queria apenas uma clínica comum, mas um espaço onde as mulheres se sentissem verdadeiramente acolhidas desde o primeiro contato", destaca.

Além da clínica geral ginecológica, Shadià atua de forma expressiva na área cirúrgica, com foco em patologias do sistema reprodutor feminino e também da região mamária. No consultório, recebe demandas variadas: muitas jovens procuram métodos anticoncepcionais práticos como o implante subcutâneo, enquanto mulheres acima dos 40 anos enfrentam questões relacionadas ao climatério e menopausa, especialmente com sintomas como fogachos e perda de libido. "Cada mulher traz uma realidade diferente, mas todas buscam qualidade de vida e informação segura", afirma.

Além disso, procedimentos como biópsias, tratamento da glândula de Bartholin e pequenas intervenções íntimas podem ser realizados diretamente em seu consultório, facilitando o acesso das pacientes ao tratamento.

Empatia como eixo central do cuidado

A consulta com Shadià vai além do protocolo clínico. Cada paciente é recebida com tempo, atenção e escuta genuína. "Muitas vezes, o consultório é o único lugar onde aquela mulher se sente ouvida de verdade. Elas chegam com vergonha, medo ou carregando dúvidas que nunca conseguiram verbalizar", relata.

Essa escuta humanizada transforma a relação médica em um espaço de confiança. "Não é raro que as pacientes se emocionem ou compartilhem situações íntimas que não conseguiram expressar nem em casa. A medicina, para mim, precisa ser feita com presença e acolhimento", pontua. Essa postura fortalece não apenas o vínculo terapêutico, mas também a autoestima de quem está em busca de cuidado.

Desmistificando a mastologia

Na mastologia, Shadià ressalta que ainda existem muitos equívocos. "Nem toda dor na mama é sinal de câncer. É importante tranquilizar e informar corretamente as mulheres sobre o que realmente é um alerta", esclarece. Ela defende a importância da mamografia anual e de hábitos saudáveis, lembrando que cerca de 10% dos casos de câncer de mama são hereditários — geralmente associados a mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 — enquanto a maioria, cerca de 90%, não é hereditária e se relaciona a fatores como estilo de vida, idade, exposição ambiental, entre outros.

Informações nas redes sociais

Ativa nas redes sociais, a médica utiliza seu Instagram para educar e desmistificar tabus femininos. "Tento fugir daquela imagem rígida da medicina tradicional. Meu objetivo é educar e esclarecer dúvidas, tornando o ambiente digital um espaço acolhedor para que mulheres tenham acesso à informação confiável", pontua Shadià. As dúvidas mais comuns envolvem libido, climatério, câncer de mama e higiene íntima.

Entre os temas frequentemente abordados está a saúde íntima feminina. Shadià explica que "a vagina tem seu cheiro natural e muitos hábitos, como uso exagerado de sabonetes ou duchas íntimas, podem prejudicar sua proteção natural".

Outro assunto importante é a endometriose, condição que ainda traz muito medo para as mulheres. “Ter endometriose não quer dizer, necessariamente, que a mulher não poderá engravidar. Existem tratamentos eficazes, inclusive cirurgias minimamente invasivas, que viabilizam a gestação”, esclarece.

Climatério e autoestima: rompendo os silêncios

O climatério é uma fase natural da vida da mulher, mas ainda cercada por desinformação e estigmas. Shadià destaca que muitas pacientes chegam ao consultório sentindo vergonha ou acreditando que os sintomas que enfrentam são "coisa da idade". "Ondas de calor, alterações no humor, diminuição da libido — tudo isso afeta diretamente a qualidade de vida e, muitas vezes, a autoestima", diz.

Ela reforça a importância de uma abordagem que acolha e oriente com sensibilidade. "Muitas mulheres se sentem invisibilizadas nesse período. Meu papel é mostrar que há caminhos para o alívio dos sintomas e que elas não precisam enfrentar isso sozinhas. Cuidar do corpo nessa fase também é um gesto de dignidade e amor-próprio", completa.

Tecnologia e conforto: consultas online

Com atendimento presencial e consultas online, Shadià consegue alcançar pacientes em outras cidades e países, facilitando o acesso à saúde feminina integral. No consultório, oferece tratamentos modernos como o laser vaginal, que melhora a qualidade de vida feminina ao tratar incontinência urinária e ressecamento vaginal.

Ela destaca que, embora já tenha havido avanços na forma como as mulheres lidam com questões íntimas, ainda é preciso evoluir. “Elas chegam mais abertas para falar sobre libido, incontinência urinária, ressecamento vaginal e estética íntima. Isso é ótimo, mas precisamos continuar desconstruindo preconceitos”, ressalta.

Para o futuro, Shadià Ripoll planeja ampliar seus dias de atendimento para alcançar mais mulheres, mantendo a essência de sua prática médica: humanidade e empatia. "Toda mulher merece cuidado, respeito e amor. Precisamos ser vistas pelo que somos, com nosso potencial pleno e único."

CRM 52.0109258-8

Instagram: @dra.shadiaripoll

