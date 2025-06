Selma Cosso aplica métodos integrativos no cuidado com corpo e mente

O que para muitos poderia parecer apenas uma colher de pau, para Selma Cosso é um convite à presença, à pausa e à reconexão com o corpo como território de cura. À frente do Instituto que leva seu nome e do método que desenvolveu ao longo de mais de 25 anos de experiência, ela une fisioterapia, eutonia, práticas simbólicas e escuta terapêutica ativa para cuidar de quem cuida.

Com atuação no Brasil e em Portugal, Selma forma profissionais, acompanha grupos e conduz mentorias que partem da escuta do corpo para alcançar estados mais integrados de saúde e bem-estar.

Antes de fundar o Instituto, Selma viveu uma jornada marcada por desafios pessoais. Após uma cirurgia delicada, enfrentou um período difícil em cadeira de rodas e, desde então, convive com mobilidade reduzida. Foi nesse momento de vulnerabilidade que pôde ressignificar sua trajetória profissional e seu olhar sobre o cuidado.

Formada em Fisioterapia, encontrou na escuta do próprio corpo um caminho de cura e transformação. "Ali compreendi que o cuidado não é só técnico, é também humano, simbólico e espiritual. Foi esse percurso que me trouxe até aqui", relembra.

Trajetória e construção de um método singular

Graduada em Fisioterapia, pós-graduada em Neurologia Aplicada à Fisioterapia, com mestrado e doutorado em História da Ciência, Selma é também eutonista – técnica que trata equilíbrio do tônus corporal - e desenvolvedora de um método de cuidado corporal pautado em vivências sensoriais e na pedagogia do toque consciente. "A escuta do corpo não exige linguagem complexa. O que ela exige é tempo, presença e disposição para perceber o que está em silêncio, mas pulsa forte dentro de nós", reflete.

Com uma trajetória que transita entre o ambiente acadêmico e as terapias integrativas, Selma consolidou sua prática com o objetivo de atender uma população muitas vezes invisibilizada: pessoas que cuidam de outros. "A mulher que cuida de filhos, o empreendedor que está sobrecarregado, o profissional da saúde exausto. Quem cuida também precisa ser cuidado", defende. Seu lema, repetido com frequência nas mentorias, é simples e poderoso: pessoas cuidando de pessoas.

Saúde Integrativa e Alta Performance Sustentada

Fruto de mais de 25 anos de escuta clínica, pesquisa e vivência sensível, o Método Selma Cosso é uma proposta integrativa que une corpo, mente e energia para promover equilíbrio e presença no cotidiano. A abordagem combina a biomecânica do movimento, a neurociência aplicada à autorregulação, técnicas somatopsíquicas e práticas de equilíbrio energético. "A escuta do corpo é o fio condutor. Sem ela, não há como sustentar uma atuação saudável, muito menos humana", defende a especialista.

Segundo Selma, o método atua de forma simultânea em quatro níveis: físico, emocional, mental e energético. A proposta favorece estados de clareza mental, alívio de tensões, gestão emocional e uma performance que respeita os limites sem abrir mão da excelência.

A eutonia é a base central do método, integrada a ferramentas como pausas estratégicas, respiração consciente e regulação do sistema nervoso autônomo. Além disso, técnicas como o toque terapêutico, a auto-observação e a leitura emocional do corpo também fazem parte da prática.

"Nas formações, no Brasil e em Portugal, ensino desde a anatomia palpatória até a forma de olhar, tocar e se relacionar com uma pessoa ou um grupo. Mais do que técnicas, compartilho uma filosofia de cuidado que fui tecendo com o tempo, na escuta de muitas histórias e corpos", conclui Selma.

Eutonia

A prática da eutonia, ainda pouco difundida no Brasil, é uma das bases da atuação de Selma. A técnica, de origem alemã, busca o equilíbrio tônico do corpo por meio da consciência corporal, do movimento e da escuta interna. No método desenvolvido por Selma Cosso, essa abordagem é somada à fisioterapia e a rituais simbólicos do cotidiano.

"Não há protocolo fixo. Cada pessoa tem um ritmo, uma dor, uma história. A escuta é sempre o primeiro passo", enfatiza. Com esse princípio, ela conduz atendimentos individuais, grupos e mentorias personalizadas, sempre com foco em autonomia e acolhimento.

Colher de pau: mentoria e práticas de autocuidado

Essa visão levou à criação de um programa de mentoria em saúde integrativa, voltado especialmente para empreendedores e colaboradores no Brasil e em Portugal. Ao longo do processo, Selma propõe não apenas orientações técnicas, mas também práticas acessíveis de reconexão corporal como pequenos rituais diários e pausas estratégicas que ajudam a restaurar a presença. Uma das mais simbólicas é o uso terapêutico da colher de pau.

"A colher de pau sempre esteve na nossa cozinha. E é na cozinha, esse espaço do afeto, que começa o autocuidado. O que proponho é devolver significado a esse objeto cotidiano, transformando-o em ponte entre corpo, mente e emoção", explica. A prática consiste em suaves batidas do utensílio no próprio corpo, promovendo sensação de presença e relaxamento, e está no centro do curso que batizou como “Não é só uma colher de pau”.

Instituto como espaço de formação, escuta e inovação

A criação do Instituto Selma Cosso formalizou um caminho já percorrido de forma intuitiva e afetiva. Com sede em São Paulo, o espaço acolhe vivências, cursos, atendimentos terapêuticos e formações. Também é ali que Selma conduz os programas voltados à saúde emocional e corporal de profissionais que atuam sob pressão constante. "As doenças que mais incapacitam hoje não são apenas físicas. São síndromes de ansiedade, exaustão, sobrecarga mental. Precisamos falar sobre o quanto o corpo está tentando nos dizer algo que a mente não quer escutar", alerta.

Além das atividades presenciais, o instituto conta com um podcast voltado à disseminação de informações sobre saúde integral. "É um canal importante para ampliar a escuta e democratizar o acesso ao conhecimento. Essa frente é coordenada pelo meu filho, Victor Cosso Neves, que está no terceiro ano da faculdade de Medicina", destaca.

Na gestão do Instituto, Selma conta ainda com a parceria da filha Isabella Cosso Neves, que cursa o penúltimo ano de Fisioterapia. "Ela está à frente da parte administrativa, mas também traz um olhar jovem e sensível à proposta integrativa que desenvolvemos", comenta.