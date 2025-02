Raíssa Mansilla une precisão e humanização na neurocirurgia infantil

Raíssa Mansilla encontrou na neurocirurgia pediátrica sua missão de vida. Filha de dois cardiologistas, cresceu em um ambiente onde a medicina era mais do que uma profissão. "Eu gostava muito da reciprocidade que os meus pais tinham dos pacientes. Era bonito de ver", relembra.

Durante o vestibular, viveu de perto o impacto de um tumor cerebral em seu pai. "Eu estudava para o vestibular dentro do hospital, acompanhando-o em sessões de quimioterapia e radioterapia. Mesmo diante de um diagnóstico severo, ele demonstrou força inabalável. Disse que voltaria a clinicar em seis meses, e conseguiu. Essa dedicação e a neuroplasticidade me fascinaram". Diz. Essa experiência marcou seu olhar sobre a neurocirurgia, fazendo com que, em vez de se afastar da área, mergulhasse nela com ainda mais determinação.

A neurocirurgia pediátrica entrou em sua vida de forma inesperada. "Durante a residência, percebi que as mães se sentiam mais confortáveis ao falar comigo. Eu era a única mulher da equipe e notei que isso criava um vínculo. A diferença da criança para o adulto é que ela não tem meio-termo. Ou ela gosta ou não de você — e essa conexão genuína exige transparência, respeito e sensibilidade desde o primeiro contato", revela.

Essa abordagem é essencial. "Não se pode mentir para uma criança. Ela precisa saber que vai para o hospital, que vai acordar com uma cicatriz, mas de uma forma acessível. Para tornar o ambiente mais acolhedor, conto histórias, projeto luzes no centro cirúrgico e personalizo os curativos com desenhos dos personagens favoritos ou algo significativo para a família. Quando saem da cirurgia, não são só eles que estão enfaixados—seus brinquedos também, para que se sintam acompanhados nesse processo", explica.

Embora a neurocirurgia ainda seja uma especialidade predominantemente masculina, Raíssa sempre encarou isso com naturalidade. "Tive a sorte de fazer minha residência em um ambiente inclusivo e respeitoso, onde fui bem acolhida e fiz grandes amigos. No entanto, ao iniciar minha carreira, precisei me posicionar com mais firmeza, mostrando meu valor pelo que faço. Hoje, vejo que minha trajetória pode inspirar outras médicas a seguirem esse caminho com confiança, contribuindo para um ambiente mais diverso na neurocirurgia", conta.



Seu mestrado teve foco na cirurgia de epilepsia, área em que avanços têm trazido novas esperanças. "Atualmente, além das cirurgias ressectivas, temos opções de dispositivos implantáveis que auxiliam na redução das crises epilépticas. No entanto, percebo que muitas famílias ainda têm pouco acesso a informações sobre essas alternativas. A falta de informação é um desafio, e muitas vezes o encaminhamento para um neurocirurgião acontece tardiamente. O tempo para que um paciente refratário ao tratamento medicamentoso seja encaminhado a um neurocirurgião pode ser longo. Há casos em que essa espera chega a 15 anos, o que compromete a qualidade de vida dos pacientes", explica.

Além da epilepsia, vem ampliando sua prática no tratamento cirúrgico da espasticidade e dos distúrbios do movimento. "Utilizamos dispositivos como eletrodos de estimulação cerebral profunda para controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Lembro de uma paciente com distonia que, antes da cirurgia, enfrentava dificuldades na escola devido aos movimentos involuntários. Depois, passou a considerar a faculdade de arquitetura, esses avanços vão além da técnica, representam uma verdadeira transformação de realidades”, afirma.

A complexidade dos casos exige um trabalho multidisciplinar, especialmente em pacientes oncológicos e com malformações congênitas do sistema nervoso central. "É fundamental contar com fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais para garantir a melhor recuperação possível. Esse trabalho faz toda a diferença. É vital o suporte emocional oferecido às famílias. A a segurança dos pais reflete diretamente no bem-estar das crianças durante o tratamento", conta.

Ao final, ela deixa uma mensagem: "A neurocirurgia não é apenas sobre salvar vidas, mas sobre transformá-las, e isso exige coragem, propósito e, acima de tudo, humanidade.", finaliza.

