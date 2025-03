Prime Video lança House of David, nova série épica sobre o rei Davi

Produção dramática bíblica traz grandes nomes do cinema em série midiática. Série conta com elenco de peso responsáveis por hits de sucesso.

O Prime Video estreou em fevereiro sua mais nova série dramática de época: House of David. Criada pelos cineastas Jon Erwin (de Jesus Revolution e American Underdog) e Jon Gunn (aclamado por Ordinary Angels), a produção promete conquistar o público ao redor do mundo com uma narrativa envolvente e visual cinematografia.

A série conta com Michael Iskander, escolhido para viver Davi após uma extensa busca internacional. Iskander, recém-saído de seu papel no premiado musical da Broadway, Kimberly Akimbo, dá vida ao jovem pastor que se tornará um dos reis mais icônicos da história.

O elenco de peso também conta com Ali Suliman (responsável pelo papel de Jack Ryan, em Arthur the King e como o Rei Saul), Ayelet Zurer (estrelada em Anjos e Demônios e O Homem de Aço, no papel de Rainha Ahinoam), Stephen Lang (atuando em Avatar: O Caminho da Água e O Homem nas Trevas, como o profeta Samuel) e Martyn Ford (dos aclamados Mortal Kombat e The Sandman, interpretando o gigante Golias).

House of David conta a história da ascensão da figura bíblica, Davi, que se torna renomado. A série acompanha igualmente a trajetória do Rei Saul e seus interpérios e seus infortúnios.