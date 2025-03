Patricia Dalboni une tecnologia e humanização nos cuidados com a pele

Desde os primeiros passos na medicina, Patrícia Dalboni trilhou uma jornada marcada por dedicação, resiliência e uma busca incessante pelo aprimoramento profissional. Iniciou sua carreira como cirurgiã pediátrica, atuando por 16 anos, e há 18 anos decidiu se dedicar integralmente à dermatologia. Os anos de experiência cirúrgica trouxeram precisão e habilidade para a realização de procedimentos estéticos, permitindo que sua abordagem na dermatologia seja ainda mais refinada e eficaz. Foi assim que encontrou na dermatologia um novo caminho, no qual equilibra a precisão cirúrgica e o conhecimento científico com uma abordagem humanizada e inovadora na área da estética e auto-estima. "Sempre gostei de fazer o melhor pelo meu paciente. Na dermatologia, você pode trabalhar sem tecnologia, mas isso limita muito os resultados. A tecnologia permite ampliar possibilidades e oferecer soluções para todos, inclusive para quem tem contraindicações a procedimentos injetáveis", explica.

O impacto da tecnologia nos tratamentos dermatológicos

Com esse pensamento, sua clínica tornou-se referência ao incorporar equipamentos de ponta, como laser de CO2 fracionado, ultrassom microfocado e tecnologias de estimulação de colágeno. "Você começa com um aparelho, se apaixona, vê os resultados e quer sempre trazer mais novidades", conta. Além da estética, Patrícia ressalta a importância dos tratamentos para a saúde da pele. "Existem pacientes que não podem fazer procedimentos injetáveis por razões médicas. Nesses casos, a tecnologia nos permite oferecer alternativas eficazes e seguras, garantindo que ninguém fique sem opções", enfatiza.

A dermatologia além da estética: autoestima e empoderamento feminino

A dermatologia vai muito além da estética e impacta diretamente a autoestima e a qualidade de vida dos pacientes. Patrícia acompanha de perto essas mudanças e observa como pequenos cuidados refletem em transformações profundas. "Muitos chegam inseguros, não olham nos olhos, evitam conversar. Mas à medida que se cuidam e percebem a melhora, mudam postura, jeito de se vestir, de falar. Já vi casos de pessoas que voltaram a viajar, a se relacionar melhor, porque recuperaram a confiança em si mesmas", compartilha.

Essa conexão entre aparência e bem-estar é ainda mais evidente em suas pacientes mulheres. "A gente vive um momento de empoderamento feminino, onde as mulheres estão entendendo que podem e devem se cuidar. Não se trata de vaidade superficial, mas de amor-próprio", destaca.

Um dos casos mais marcantes foi o de uma paciente idosa que, no início, sempre chegava acompanhada e, ao longo do tratamento, passou por uma verdadeira metamorfose. "Ela chegava com a cabeça baixa, sem se comunicar direito. Depois de algumas sessões, começou a vir sozinha, a usar roupas mais coloridas, a mudar o cabelo. No final do tratamento, me contou que havia viajado pela primeira vez. Isso não tem preço", relembra.

Procedimentos mais procurados e suas aplicações

Entre os tratamentos mais procurados em sua clínica, Patrícia destaca o Botox e os bioestimuladores de colágeno. "O Botox é um clássico, mas os tratamentos que estimulam o colágeno estão ganhando cada vez mais espaço porque garantem um rejuvenescimento progressivo e duradouro, melhorando a saúde da pele de dentro para fora", diz. Outros procedimentos também têm grande impacto no rejuvenescimento da pele, como os skinboosters, que oferecem hidratação profunda, melhorando a textura e luminosidade. O ultrassom microfocado se tornou um aliado essencial para quem busca reduzir a flacidez facial e corporal sem intervenções cirúrgicas. "Com essa tecnologia, conseguimos estimular colágeno de maneira eficaz, proporcionando um efeito lifting natural", explica.

As tecnologias a laser também têm um papel importante na clínica. O laser de CO2 fracionado é amplamente utilizado na regeneração da pele e no tratamento de cicatrizes, enquanto o Hybrid CO2 possibilita um efeito lifting com recuperação mais rápida. Para rejuvenescimento celular, Patrícia aposta na terapia regenerativa com PDRN e Exossomos, que promovem estimulação celular e reparo da pele. "São tratamentos que vão além da estética, pois ajudam a pele a se regenerar e melhorar sua qualidade de maneira global", afirma.

Outros procedimentos como preenchimentos com ácido hialurônico e fios de sustentação também fazem parte do arsenal terapêutico, ajudando na redefinição de contornos e na firmeza da pele. Além disso, o rejuvenescimento íntimo combina protocolos voltados à firmeza, hidratação e conforto da região íntima, enquanto a harmonização glútea vem ganhando adeptos, ajudando a definir e volumizar os glúteos de forma natural e proporcional ao corpo. "Nosso objetivo é garantir que cada paciente se sinta bem com sua própria imagem. Com esse e outros tratamentos, é possível harmonizar os contornos do corpo e proporcionar mais satisfação com a própria aparência, sempre respeitando a individualidade de cada um", finaliza.

A estética no Brasil e a busca pelo equilíbrio

O Brasil é um dos países que mais consomem procedimentos estéticos no mundo. Essa cultura do autocuidado, no entanto, traz desafios. Patrícia observa que muitas pessoas chegam ao consultório influenciadas por padrões irreais das redes sociais. "Hoje temos pacientes que vêm com fotos de influenciadores e celebridades e querem exatamente aquele rosto. É preciso ter uma conversa honesta e explicar que cada pessoa tem sua estrutura óssea, sua genética e seu formato facial próprio. Não podemos padronizar e sim, personalizar valorizando o que cada um tem de melhor", explica.

Para ela, o grande diferencial está no equilíbrio. "O exagero pode ser tão prejudicial quanto à falta de cuidado. Meu objetivo é oferecer tratamentos que realcem a beleza de forma sutil, natural e sem excessos", afirma.

Gerenciamento do envelhecimento e cuidados preventivos

Outra questão que tem ganhado espaço é o gerenciamento do envelhecimento. Para Patrícia, o foco da dermatologia estética não deve ser rejuvenescer drasticamente, mas sim desacelerar o processo de envelhecimento de maneira saudável. "O ideal é começar cedo. Quanto antes a pessoa inicia os cuidados, menos intervenções serão necessárias ao longo dos anos. Isso significa que ela manterá uma aparência jovial sem mudanças bruscas", orienta.

Ela reforça que o pilar principal do envelhecimento saudável ainda é o protetor solar. "Não adianta fazer tudo e não proteger a pele. O sol é o principal fator de envelhecimento. Além disso, uma boa alimentação e hidratação fazem toda a diferença", ensina.

Planos para o futuro e expansão da clínica

Para o futuro, Patrícia pretende expandir ainda mais sua atuação na área de laser, possivelmente criando um centro exclusivo para esses tratamentos. "A ideia é seguir inovando, trazendo o que há de mais moderno sem abrir mão do cuidado individualizado", planeja. Ela também revela que está avaliando a possibilidade de ampliar sua clínica. "Já comecei a observar um andar no prédio para expandir os atendimentos. Quero um espaço ainda mais dedicado à tecnologia, mas sem perder o acolhimento que sempre fez parte da minha prática", revela.

Com sua paixão pelo que faz e um olhar atento ao bem-estar dos pacientes, Patrícia Dalboni reafirma diariamente sua missão de transformar vidas, indo muito além da superfície da pele. "O que eu mais quero é que cada um reconheça o próprio valor e se permita cuidar de si", conclui.

Instagram: @clinicapatriciadalboni

Doctorália: https://www.doctoralia.com.br/patricia-ferreira-dalboni-2/dermatologista/sao-paulo