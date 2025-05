No CARAS Astros e Oráculos, Chaline exalta poder das plantas medicinais

Ao lado da astróloga Vanessa Alvaiz, a vidente destacou a importância das ervas dentro de casa e indicou banhos e chás para o dia a dia

Precisando de indicações de banhos de ervas? Este foi o tema do oitavo episódio do programa CARAS Astros e Oráculos, que foi ao ar nesta semana e está disponível no YouTube. A atração semanal, dedicada ao universo da astrologia, é apresentada pela astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, com participação especial da taróloga Chaline.

Segundo Chaline, a vidente das celebridades, as plantas medicinais são essenciais para limpar as energias negativas da casa e do espírito, seja por meio de banhos ou de chás. “Por isso, a importância de ter bastante plantas dentro de casa, mesmo que seja em um vaso pequeno. Isso já faz uma grande diferença”, afirmou. Ela também indica que os chás devem ser feitos pelas próprias ervas e não com os sachês.

Recomendações de plantas:

Alecrim: é a planta da alegria. Segundo Chaline, é importante tomar um banho de alecrim quando não se sentir bem para dar a sensação de paz e de calma. “Pessoas dos signos de fogo [áries, leão e sagitário], por exemplo, façam um banho de alecrim”, recomendou.

Hortelã: é a planta do perdão. A vidente afirma que o hortelão é a planta que ajuda a energizar os chakras do coração. “Tome banho de hortelã do pescoço para baixo porque vai trazer energia cardíaca para o peito, trazendo o perdão, tirando ansiedade e ajudando na concentração. Pode fazer chazinhos também, mas com cuidados. Hortelã traz um pouco de taquicardia e deixa a pessoa em alerta”, disse.

Boldo: Chaline afirmou que esta planta é muito poderosa. “O banho de boldo pode ser na cabeça e no corpo para dar clareza e libertar de pensamentos negativos”, indicou.

Cidreira: tem a prioridade da calmaria e traz afetos familiares. “Vale um chá para toda família, mas sempre com cuidado e testando para ver se não vai dar nenhuma alergia, nenhuma reação”, alertou a vidente.

No programa, Chaline contou que gosta de tomar o banho de alecrim com erva doce e duas colheres pequenas de mel, sempre antes das 18h. “Vou emanando coisas boas, pedindo para a espiritualidade trazer respostas, abrir os caminhos. O banho doce traz portas abertas, então não vai prejudicar. Muito pelo contrário, vai fazer bem para você e para o seu espírito. É bom tomar as segundas-feiras, para começar a semana bem”, indicou.

Um dos banhos mais famosos, entretanto, exige cuidados: o banho de sal grosso. A vidente explica que é ótimo para limpar as energias negativas, mas dependendo do jeito que é feito, também leva embora as energias boas. “Cuidado, pesquise mais sobre o banho de sal grosso para que não traga mais coisas ruins para sua vida”, recomendou.

Previsão dos signos

No oitavo episódio de CARAS Astros e Oráculos, Chaline tirou cartas do baralho cigano para cada signo do zodíaco. Confira a tiragem e as dicas da vidente!

Áries e a carta da cobra : pense bem antes de falar, tem pessoas te observando que podem trazer o tom de inveja ou traição;

: pense bem antes de falar, tem pessoas te observando que podem trazer o tom de inveja ou traição; Touro e a carta da casa : fala do interior, de nutrir bons momentos de aconchego e afeto com os familiares;

: fala do interior, de nutrir bons momentos de aconchego e afeto com os familiares; Gêmeos e a carta da torre : geminianos vão estar mais isolados. É bom tomar cuidado com ansiedade ou isolamento em excesso porque você pode estar perdendo oportunidades;

: geminianos vão estar mais isolados. É bom tomar cuidado com ansiedade ou isolamento em excesso porque você pode estar perdendo oportunidades; Câncer e a carta da mulher : fala de uma mentora e da intuição feminina. Vale prestar atenção no que seu sexto sentido está falando;

: fala de uma mentora e da intuição feminina. Vale prestar atenção no que seu sexto sentido está falando; Leão e a carta do jardim : carta de paz, tranquilidade. Diz que vai rever velhos amigos;

: carta de paz, tranquilidade. Diz que vai rever velhos amigos; Virgem e a carta da estrela : fala da espiritualidade, da proteção, do anjo da guarda. Virginianos estarão em contato com seu mentor nesta semana, então observe os sinais;

: fala da espiritualidade, da proteção, do anjo da guarda. Virginianos estarão em contato com seu mentor nesta semana, então observe os sinais; Libra e a carta da lua : fala sobre um segredo sendo revelado, mas traz também a dica para ouvir a intuição;

: fala sobre um segredo sendo revelado, mas traz também a dica para ouvir a intuição; Escorpião e a carta da cobra : cuidado com traição, inveja e manipulação;

: cuidado com traição, inveja e manipulação; Sagitário e a carta da casa e da mulher : fala sobre a presença de uma mulher que te protege nesta semana;

: fala sobre a presença de uma mulher que te protege nesta semana; Capricórnio e a carta do trevo : pequenos obstáculos que serão superados com muita facilidade;

: pequenos obstáculos que serão superados com muita facilidade; Aquário e a carta de nuvem : cuidado com a confusão mental, com pessoas que podem dar opiniões erradas para você. Ouça mais o coração e menos a razão;

: cuidado com a confusão mental, com pessoas que podem dar opiniões erradas para você. Ouça mais o coração e menos a razão; Peixes e a carta da montanha: cuidado com processos judiciais e obstáculos que podem surgir. Você é uma fortaleza, independente do que chegar na sua vida, esteja forte.

Para ficar por dentro de outros assuntos do universo astrológico, basta acompanhar o programa CARAS Astros e Oráculos. A atração vai ao ar toda segunda-feira na CARAS TV e no canal do YouTube.