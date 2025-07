Murillo C. Freitas conduz vivências com hipnose e consciência expandida

Referência em hipnose não verbal, terapeuta une espiritualidade, ciência e presença para tratar dores emocionais com segurança e propósito

Por trás de técnicas que dispensam palavras, está um terapeuta que mergulha com profundidade nas camadas da mente humana: Murillo C. Freitas, paraense radicado em São Paulo, é um dos principais nomes no Brasil quando o assunto é hipnose não verbal, magnetismo e ativação da energia vital. Com mais de duas décadas de estudo e formações internacionais, ele tem construído uma atuação que alia ciência, espiritualidade e escuta terapêutica com foco no bem-estar emocional.

Antes de se tornar terapeuta, Murillo construiu uma carreira como executivo em indústrias farmacêuticas. Formado em administração e com pós-graduação em marketing, ele também estudou farmácia para compreender os princípios ativos dos medicamentos que representava. “Sempre fui ligado à saúde. Meu pai era dentista e usava hipnose em consultório nos anos 1960, principalmente em pacientes que não podiam utilizar anestesia. Essa memória me acompanhou”, comenta.

A espiritualidade também surgiu cedo. Aos 14 anos, passou a estudar o espiritismo e se dedicou à União Espírita Paraense por mais de uma década. Ali teve os primeiros contatos com a parapsicologia e começou a desenvolver um olhar ampliado sobre a mente e os estados de consciência. “O espiritismo foi minha porta de entrada para esse universo. Com ele vieram a parapsicologia e os primeiros estudos sobre hipnose”, relembra.

A transição para a hipnoterapia

A transição de carreira de Murillo aconteceu em 2016, quando ele decidiu trocar a segurança da gestão empresarial pela autonomia do atendimento terapêutico. “Cheguei onde queria como executivo, mas queria algo que me desafiasse. Trabalhar com terapia era uma escolha que me dava sentido e me permitia ajudar pessoas”, explica. Para isso, investiu em formações diversas: reiki, cromoterapia, medicina tradicional chinesa, neurociência, biofeedback (técnica que utiliza aparelhos para medir e fornecer feedback em tempo real sobre a fisiologia do corpo) e, principalmente, hipnose.

A pandemia de 2020 acelerou a demanda por atendimentos. Ansiedade, depressão, traumas e estresse crônico tornaram-se recorrentes entre os pacientes. Ao mesmo tempo, foi nesse período que Murillo conheceu a hipnose não verbal, uma abordagem pouco difundida no Brasil. “Em 2018, vi uma palestra sobre hipnose sem palavras. Aquilo me intrigou. Comecei a estudar mais, e descobri Marco Paret, o maior especialista nessa técnica”, relata.

Hipnose não verbal, magnetismo e fascinação: conexão além das palavras

Essa abordagem conecta terapeuta e paciente por meio de gestos, olhar e presença. O magnetismo projeta energia vital, criando campo de conexão e entrega. Já a fascinação mental quebra resistências cognitivas por meio da fixação ocular e da linguagem não verbal, enquanto a hipnose espiritual conduz o paciente a níveis profundos de consciência, possibilitando acessos que a mente racional não alcança.

“Quando a pessoa se entrega, mesmo sem dizer uma palavra, o corpo responde. O olhar fala. A cura começa quando o julgamento cessa”, resume.

Apesar dos resultados comprovados, a hipnose ainda é cercada por medos e tabus. Murillo explica que muitos chegam com receio de “perder o controle” ou “não voltar do transe”. Essas ideias, segundo ele, vêm de representações equivocadas em filmes e shows de palco. “As pessoas pensam que vão ficar inconscientes ou ser manipuladas. Na verdade, a hipnose é um estado de consciência expandida, onde a pessoa está mais conectada com ela mesma”, explica.

Ele reforça que esclarecer esses mitos é parte essencial do processo terapêutico, e que o medo tende a desaparecer quando o paciente vivencia os benefícios reais da técnica.

“Ninguém fala o que não quer, ninguém faz o que não quer. Hipnose não é um estado de sono, é um estado de foco e presença. É como estar tão concentrado num filme que você esquece do mundo ao redor”, compara.

Em 2022, o terapeuta participou de uma imersão com o instituto Paret em São Paulo, onde aprofundou os três pilares da hipnose não verbal: magnetismo, fascinação mental e estado de presença. “A pessoa entra em transe em poucos segundos. É um processo silencioso e eficaz. Com treinamento, meus alunos hipnotizam em 15 segundos”, afirma. Hoje, Murillo é o único trainer brasileiro certificado pelo Paret, com sede na França, e assina certificados internacionais junto ao mentor.

O magnetismo, segundo ele, é a capacidade de projetar intencionalmente energia sobre o outro, criando uma atmosfera de sintonia e confiança. “Não é algo místico. Trata-se de uma bioenergia que todos temos, mas poucos sabem usar conscientemente. Quando bem aplicada, pode induzir o relaxamento profundo e facilitar mudanças internas”, afirma.

Já a fascinação mental envolve o uso do olhar e da linguagem corporal para induzir estados de atenção concentrada e suspensão crítica. “O olhar não mente. Através da fixação ocular, conseguimos acalmar o cérebro do paciente e abrir espaço para ressignificações”, explica.

Na hipnose espiritual, Murillo promove regressões de memória e estados expandidos de consciência para acessar conteúdos profundos do inconsciente. “A mente tem camadas. A hipnose espiritual nos ajuda a acessar registros que estão além da mente racional, muitas vezes ligados a padrões que se repetem vida após vida”, relata.

Para ele, o diferencial da hipnose não verbal é acessar o inconsciente por vias não cognitivas. “A palavra pode ser um ruído. O corpo entende através do olhar, do gesto, da intenção”, explica. Essa abordagem facilita a regressão emocional, permitindo que o paciente ressignifique traumas antigos com rapidez. “É como gravar uma nova música sobre um arquivo antigo. O cérebro não distingue o real do imaginário. Ele aceita a nova história quando você está em transe”, diz.

Ainda assim, Murillo destaca que a hipnose é um tratamento complementar. “Ela não substitui a medicina convencional. Pode ajudar muito, mas sempre com acompanhamento profissional adequado”, pontua. Isso vale inclusive para casos graves, como pacientes oncológicos, em que a hipnose atua para estabilizar emocionalmente e melhorar a adesão ao tratamento.

FOTO: Luísa Abib

A ativação da Kundalini e os estados expandidos de consciência

Outro eixo do trabalho de Murillo é a ativação da Kundalini, energia vital descrita por filosofias hindus como uma força latente que reside na base da coluna vertebral. Quando estimulada de maneira correta, essa energia pode subir pela coluna até o topo da cabeça, despertando centros energéticos (chakras) e promovendo uma profunda transformação física, emocional e espiritual.

“A ativação da Kundalini não é um conceito esotérico, é uma experiência sentida no corpo. A pessoa sente calor, formigamento, espasmos, às vezes até tontura ou emoção intensa. Mas o principal é o despertar da percepção: o mundo ganha outra dimensão”, explica.

Segundo ele, essa energia serve para desbloquear traumas, estimular a criatividade, ampliar o autoconhecimento e até mesmo auxiliar em processos de cura emocional. “Ela atua onde o inconsciente guardou memórias e dores. Quando desbloqueamos essa energia, abrimos espaço para que a pessoa se reencontre com sua essência”, afirma.

O processo exige preparo físico, psíquico e acompanhamento seguro. Murillo desenvolveu um método próprio que combina respiração consciente, hipnose, meditação e rituais de presença. “A Kundalini é potente. Mal orientada, pode gerar crises emocionais. Por isso, conduzo turmas pequenas, com muita escuta, acolhimento e integração”, diz.

Para compartilhar esse conhecimento, Murillo ministra cursos presenciais em São Paulo e outras capitais, sempre com assistência constante e supervisão direta. “Meu curso não termina no fim de semana. Crio grupos que seguem em contato e recebo mensagens de alunos a qualquer hora. O suporte é vitalício”, defende. Além de terapeuta, ele é autor e está prestes a lançar dois livros: um sobre ativação da Kundalini e outro sobre Lilith, arquétipo feminino que, segundo ele, “representa a força de quem escolhe a liberdade”.

Resultados terapêuticos

Embora não atenda mais de forma rotineira, Murillo ainda conduz terapias presenciais em São Paulo, com foco em casos mais complexos. “Minha sessão tem duas, às vezes três horas. É preciso escutar, acolher, dar tempo ao paciente. Por isso, atendo pouco, mas com profundidade”, explica. Um dos casos mais marcantes, segundo ele, envolveu uma paciente com fibromialgia, obesidade e traumas antigos, que se recuperou ao longo de seis meses de terapia. “Era uma dor que não era só física. Ela precisou se reencontrar com a própria história”, relembra. Casos como esse demonstram o poder da técnica, mas também sua delicadeza e responsabilidade.

Prêmios, práticas ESG e presença digital

Em paralelo, Murillo recebeu o Prêmio de Excelência Profissional da Latin American Quality Institute, reconhecimento como melhor empresa brasileira do ano na área de terapias integrativas, fruto de sua dedicação, impacto positivo e inovação metodológica. A premiação destacou os resultados clínicos e educacionais, além do cuidado com a sustentabilidade e boas práticas ESG. Isso porque os certificados entregues aos alunos são confeccionados em papel artesanal ecológico produzido a partir do bagaço da cana-de-açúcar, reforçando o compromisso com a natureza e a experiência sensorial do aluno. “Faço questão de entregar material impresso, mesmo com custos mais altos. O papel é parte da experiência”, destaca.

Já nas redes sociais, ele desmistifica a hipnose com conteúdos informativos e relatos reais. Medos comuns, como "e se eu não voltar?" ou "e se eu contar algo sem querer?", são tratados com didática. “Ninguém faz o que não quer sob hipnose. Não é um estado de inconsciência, mas de foco. Você está lúcido, apenas profundamente conectado consigo mesmo”, afirma.

Alta magia, ciência e planos futuros

Para o futuro, ele deseja ampliar a produção editorial e estruturar novos cursos sobre ocultismo e alta magia como ciência, sempre com foco em consciência e autonomia. “A mente cria a realidade. Precisamos aprender a escutá-la e direcionar essa força com responsabilidade”, conclui.

“Tudo pode ter uma solução. Por mais que possa parecer algo fantasioso, dê-se oportunidade. Procure um bom terapeuta, um bom hipnólogo. Permita-se experimentar a técnica sem medo. Ela pode ser a chave que falta para abrir a porta para uma vida com mais qualidade e menos sofrimento.”

Instagram: @murillocfreitasterapeuta

Site: https://murilloterapeuta.com.br

FOTO: Luísa Abib

O conteúdo dessa publicação é de responsabilidade da TV Noticias Assessoria de Imprensa / Brasil News