Murillo Abdalla: O jovem médico que está transformando vidas

Com apenas 27 anos, o nome de Murillo Abdalla já ecoa como referência em saúde personalizada, emagrecimento e reposição hormonal. Natural de Iturama, em Minas Gerais, ele é a mente e o coração por trás do Instituto AG — uma clínica que vai além do tradicional e está redefinindo o significado de cuidar da saúde com propósito. Seu trabalho se destaca nas áreas de emagrecimento, reposição hormonal e performance esportiva, sempre com um olhar humano, inovador e altamente qualificado.

Formado em Medicina aos 22 anos, Murillo enfrentou desconfiança por sua pouca idade. “Experiência não se mede por anos de atuação, mas pela intensidade da prática”, afirma. Assim, ele resolveu buscar diferenciais desde o início: pós-graduações em áreas estratégicas – uma em Medicina do Esporte e do Exercício e outra em Nutrologia Esportiva - e cursos nos Estados Unidos – em Harvard e Hormone Therapy Center of America -, além de domínio técnico e foco total em inovação.

"Minha meta nunca foi apenas tratar doenças. Sempre acreditei que a medicina podia ir além, tocando verdadeiramente a vida das pessoas. Quis oferecer o diferencial: escuta, cuidado real, resultados visíveis e um ambiente que abraça o paciente. Por isso busquei especializações que me tornassem ainda mais capacitado. Queria aprender com os melhores para trazer o melhor”, pontua.

Foi dessa visão que nasceu o Instituto AG: uma clínica e um espaço de transformação. "O Instituto AG não é só um lugar onde se perde peso ou se repõe hormônio. É um ambiente onde o paciente entra buscando saúde e sai com autoestima, confiança e uma nova forma de viver. Cada detalhe aqui foi pensado para isso. Desde o atendimento humanizado, até a tecnologia de ponta, tudo tem um único objetivo: entregar a melhor experiência possível. Temos uma equipe altamente qualificada”, destaca.

No Instituto AG, cada detalhe é pensado para entregar a melhor experiência possível. Entre os principais serviços oferecidos, destacam-se:

· Emagrecimento personalizado: com programas integrativos e sustentáveis;

· Reposição hormonal e implantes hormonais: terapias avançadas e personalizadas;

· Performance esportiva, hipertrofia e definição muscular;

· Ginecologia regenerativa: com foco em rejuvenescimento e bem-estar feminino;

· Geriatria, dermatologia e cardiologia: com foco na longevidade e qualidade de vida.

O Instituto conta com uma equipe multidisciplinar, tecnologia de ponta e um diferencial: o atendimento verdadeiramente humanizado.

"Passei por muitos momentos difíceis. Enfrentei crises financeiras, sociedades frustradas, golpes durante o processo de expansão. Houve momentos em que pensei em desistir. Mas eu lembrava das palavras do meu pai: 'as coisas só não acontecem para quem desiste'. Essa frase me guiou. E minha esposa também foi meu alicerce. Esteve comigo em cada tropeço e me lembrou de quem eu sou mesmo quando eu me esqueci", conta.

Como empresário, Murillo também tem metas ambiciosas. "Estamos em plena expansão. Em breve, outras unidades do Instituto AG vão surgir, mas ainda é surpresa. Nosso modelo de atendimento tem impacto real na vida das pessoas, e queremos levar isso para o Brasil todo. Meu sonho é criar um legado. Não apenas ser lembrado como um bom médico, mas como alguém que mudou a forma de cuidar da saúde e assim impactar na vida das pessoas”, ressalta.

Em sua filosofia, três pilares o sustentam: fé, família e foco. “Acredito profundamente em Deus. E tenho plena consciência de que sem minha família eu não teria chegado até aqui. Eles são minha base. O mundo está cheio de distrações. Mas quem sabe onde quer chegar, não se perde no caminho”, declara.

"Tem uma frase do Sêneca que carrego comigo todos os dias: 'Apressa-te a viver bem e pense que cada dia é, por si só, uma vida inteira'. É isso que tento viver: cada dia com propósito, cada paciente com presença, cada desafio com fé. Porque transformar vidas é o que me move — e ainda estamos só começando", expressa.

O trabalho de Murillo pode ser acompanhado nas redes sociais, onde ele fala sobre tecnologia, ciência e humanidade para transformar vidas.

Instagram: @murilloabdalla e @instituto.ag

Site: murilloabdalla.com.br