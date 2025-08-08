Michelle Barakat utiliza técnica inovadora no transplante de sobrancelhas

Com método FUE Long Hair, médica tricologista destaca a importância do diagnóstico correto e do resultado imediato para recuperar autoestima

Em um mundo onde a aparência desempenha papel fundamental na autoestima, pequenos detalhes fazem grande diferença. As sobrancelhas, por exemplo, têm o poder de moldar expressões e transmitir emoções de maneira intensa. Justamente por isso, a queda ou falha de pelos nesta região pode afetar profundamente a vida das pessoas. Michelle Barakat Calvo, médica tricologista, atua exatamente nesse cenário, oferecendo tratamentos especializados para reconstrução e recuperação das sobrancelhas.

Filha de médicos, Michelle cresceu em um ambiente naturalmente ligado à medicina. Inspirada pelos pais e acompanhada por duas irmãs, sua escolha pela saúde foi um caminho natural. "Foi algo natural, sempre esteve no meu coração. Eu realmente admiro e me identifico com a medicina, acho lindo", comenta Michelle.

Embora tenha nascido em Brasília (DF) e passado boa parte da infância em Foz do Iguaçu (PR), Michelle fixou-se, há seis anos, no Rio de Janeiro (RJ). Na capital fluminense, encontrou espaço para se especializar e aprofundar seus conhecimentos em tricologia, uma área ainda pouco conhecida no Brasil.

Descobrindo a tricologia

Michelle teve seu primeiro contato com a tricologia durante um período difícil na faculdade, quando enfrentou pessoalmente uma severa queda de cabelo. "Eu ia nas consultas e fazia os tratamentos, mas não tinha resposta. Era muito nova para ter aquela rarefação capilar. Comecei então a investigar por conta própria e encontrei a tricologia, uma área ainda muito recente no Brasil", relembra a médica.

Essa experiência pessoal fez com que buscasse cursos especializados ainda durante a graduação, aprofundando-se depois na técnica de transplantes capilares, especialmente para sobrancelhas. Michelle enfatiza a importância de um diagnóstico preciso antes de iniciar qualquer tratamento: "Fazer tratamentos sem um diagnóstico preciso gera frustração e aumenta a dor emocional do paciente. Precisamos investigar a causa para tratar corretamente."

Entendendo a técnica FUE Long Hair

A técnica FUE Long Hair, utilizada por Michelle, é reconhecida por sua capacidade de oferecer resultados visíveis imediatamente após o procedimento. Ao contrário de métodos tradicionais, que transplantam fios curtos e exigem tempo para crescimento e visualização dos resultados, essa técnica implanta fios já com comprimento visível. "É um procedimento sofisticado e avançado, o paciente sai já com resultado visível, o que reduz muito a ansiedade e melhora a satisfação imediata", explica.

O método é indicado para pessoas que tiveram perda de sobrancelhas devido a procedimentos estéticos inadequados, alopecia ou mesmo sequelas de tratamentos como a quimioterapia. Michelle destaca que, independentemente da causa, cada paciente passa por uma rigorosa avaliação clínica e acompanhamento periódico após o procedimento, durante o período de um ano para garantir a melhor recuperação e resultado final.

Michelle reforça a necessidade de realizar exames completos antes do procedimento, garantindo que o paciente esteja em boas condições de saúde. Após a cirurgia, consultas periódicas são essenciais para monitorar a evolução dos resultados. "O resultado definitivo aparece em até um ano, por isso fazemos consultas periódicas a cada três meses para monitorar a evolução", detalha.

Outro ponto importante ressaltado pela médica é a importância do planejamento personalizado do desenho das sobrancelhas. Segundo Michelle, é necessário seguir critérios técnicos rigorosos, garantindo harmonia e naturalidade. Ela destaca a importância de alinhar expectativas e realidade, evitando desenhos que não se encaixem naturalmente no rosto do paciente: "Cada olhar é único, e precisamos entregar resultados harmônicos e duradouros. Não fazemos sobrancelhas por moda, mas sim para que façam sentido para o paciente por muitos anos."

Foto: Gabriela Gonçalves

Projetos futuros e constante aprendizado

Michelle também alerta para os perigos da automedicação, especialmente em relação ao minoxidil, frequentemente recomendado sem orientação profissional nas redes sociais. Ela explica que o uso indiscriminado pode causar efeitos colaterais significativos, agravando ainda mais a queda capilar inicial: "O minoxidil é uma medicação séria, que pode trazer efeitos colaterais importantes e até piorar a queda inicial. Sua indicação deve ser feita exclusivamente após um diagnóstico adequado", ressalta a médica.

Sempre em busca de aperfeiçoamento, Michelle continua investindo em cursos e novas técnicas para oferecer o melhor resultado possível a seus pacientes. Recentemente participou de capacitações avançadas para garantir ainda mais qualidade em seus procedimentos. "Quero sempre entregar o melhor resultado, por isso sigo constantemente estudando e me atualizando", comenta.

Michelle adianta que novas parcerias e projetos estão em andamento, afinal, seu objetivo é expandir sua atuação e impactar positivamente ainda mais vidas através da tricologia.

A médica destaca que possui um compromisso sério com os pacientes e com a dor emocional envolvida na perda capilar: "Quero ajudar cada pessoa que chega até mim a recuperar não apenas seus fios, mas principalmente sua autoestima", conclui.

CRM 0131296-0

Instagram: @dra.michellebarakat

Foto: Gabriela Gonçalves

O conteúdo dessa publicação é de responsabilidade da TV Notícias Assessoria de Imprensa / Brasil News