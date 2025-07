Mente de milhões: Ângela Sirino e a habilidade de transformar histórias

Fundadora do Instituto FD, a empresária tem o propósito de formar profissionais para entenderem a mente e tocar o coração

Ângela Sirino começou sua caminhada na área da saúde mental sem imaginar onde essa jornada a levaria. No início, seu objetivo nunca foi construir algo apenas para si, mas ser uma ponte para que outras pessoas pudessem atravessar seus próprios desertos emocionais.

Ela sempre acreditou que mudar o mundo começa por dentro — nas dores escondidas, nas emoções não faladas e nas histórias que precisam de cura. Com essa visão, fundou o Instituto FD, com o propósito de formar terapeutas na linha da Psicanálise. O foco era criar profissionais que, além de entenderem a mente, também soubessem tocar o coração das pessoas.

Com base na fé e na ciência, Ângela criou o Método de Formação Psicanalítica: Ciência e Fé, que é reconhecido pelo MEC. Também desenvolveu outras especializações para ajudar terapeutas a crescerem na vida pessoal e profissional.

Síndrome de Trauma Religioso

Uma das grandes inovações de Ângela foi criar o primeiro método do Brasil voltado para a Síndrome de Trauma Religioso, que trata de feridas causadas por ambientes religiosos rígidos e legalistas.

Hoje, o Instituto FD já formou (e está formando) mais de 35 mil terapeutas, no Brasil e em outros países. Milhares de pessoas são atendidas gratuitamente todos os anos. O trabalho vai além dos cursos online e eventos presenciais: os projetos agora também chegam ao cinema, com filmes baseados em histórias reais de transformação. Em breve, esse conteúdo também estará disponível no próprio streaming da instituição, o FD Play.

Ângela lidera com escuta, acolhimento e cuidado. Para ela, cada pessoa é única, cheia de possibilidades. Ela acredita que o sucesso é construído em equipe e que a prosperidade é consequência de viver com propósito. Ao lado do marido, com quem é casada desde 1993, vem construindo um legado baseado em três pilares: Pessoas, Propósito e Prosperidade.

Em 2025, Ângela lança o livro “Caminhos de Esperança”, pela Editora Vida. Além disso, também recebe um reconhecimento importante do Christ for the Nations Institute (CFNI), uma instituição cristã nos Estados Unidos, que valoriza seu trabalho e sua missão ao conceder uma certificação internacional.

Também em 2025, Ângela estreia como protagonista nos primeiros filmes autorais do Instituto, com histórias tocantes que mostram como a dor pode ser transformada em força para recomeçar.

Para ela, a saúde mental precisa ir além dos consultórios e alcançar o mundo todo. Seu objetivo é tornar o cuidado emocional mais acessível, humano e cheio de fé. Como ela costuma dizer: “Liderar é colocar o amor como estratégia, e o próximo como prioridade.”

Ao longo do tempo, ela aprendeu que cada cicatriz pode virar uma semente. E acredita que, se Deus a fez uma empresária bem-sucedida, foi para que ela pudesse cumprir um chamado maior: cuidar de pessoas e deixar marcas eternas onde antes só havia feridas.

Hoje, Ângela Sirino é uma mulher de fé, que ama ser esposa e mãe. É apaixonada pela psicanálise, escritora, empreendedora, reconhecida com o título de Doutora Honoris Causa, aprendiz de atriz e eterna sonhadora. E continua firme na sua missão, acreditando que: “A verdadeira riqueza está nas vidas que ajudamos a curar.”

