Mayara Cristina transforma a advocacia com humanização e impacto social

A advogada Mayara Cristina sempre acreditou que sua profissão é uma missão. Sua trajetória começou de forma inesperada, quando, no último ano do ensino médio, um professor de direito percebeu sua aptidão para a área e sugeriu à sua mãe que seguisse essa carreira. "Na verdade, a gente não escolhe o direito, ele que nos escolhe", reflete.

Graduada em Direito, pós graduada em Direito Empresarial pela Fundação do Ministério Publico e Mestranda em Direito e técnica em Logística, construiu um escritório que atende diversas áreas, incluindo empresarial trabalhista, imobiliário, contratos e tributário. "O cliente não é só um número, um processo. Ele é uma pessoa com desafios e particularidades, e precisa ser tratado com empatia", destaca.

Um dos temas centrais do seu trabalho é a defesa das pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Seu envolvimento com a causa começou ao perceber a falta de suporte legal para famílias que enfrentam dificuldades após o diagnóstico.

"Quando uma criança recebe o diagnóstico, os pais não sabem nem para onde ir. O primeiro sentimento é de luto. Depois, vem a necessidade de buscar direitos e garantir qualidade de vida. Muitos de baixa renda têm direito ao Benefício de Prestação Continuada, mas poucas famílias sabem disso. O benefício pode ser um suporte essencial para garantir terapias adequadas e melhores condições de vida para a criança. Hoje, a sociedade ainda discrimina muito, e a inclusão não acontece na prática como deveria", ressalta.

Sua atuação se estende às empresas, onde trabalha para garantir políticas de inclusão efetivas no ambiente corporativo. "Buscamos que a legislação seja cumprida e que as empresas promovam um ambiente verdadeiramente acessível. Não adianta apenas defender processos. Nosso foco é o preventivo, garantindo que a organização esteja resguardada e evitando demandas judiciais desnecessárias", explica.

Outra preocupação crescente é a proteção e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. "Criamos estratégias para minimizar riscos e evitar sanções. Hoje, criminosos

acessam processos públicos e se passam por advogados para aplicar golpes. É um alerta importante para que as pessoas verifiquem sempre a autenticidade dos contatos e não caiam nessas fraudes", adverte.

Apesar do avanço da inteligência artificial, ela mantém um compromisso com o atendimento humanizado. "Nós usamos tecnologia para organizar processos internos, mas o atendimento ao cliente é sempre feito por pessoas. Quando alguém nos procura, quer uma solução real, não uma resposta automatizada", afirma.

Para integrar sua equipe, prioriza profissionais com empatia e proatividade. "Não me preocupo se a pessoa tem mestrado ou doutorado. O mais importante é o caráter, a dedicação e a vontade de aprender. O restante, a gente ensina", comenta.

Atualmente com sede em Barueri, em São Paulo, com atendimento em todo o Brasil, e planeja expandir sua atuação com uma unidade física na capital paulista. "A tecnologia nos permite atender de qualquer lugar, mas quero um espaço físico para oferecer um suporte ainda mais próximo a quem precisa", revela.

Com uma carreira construída na base da dedicação e da ética, ela segue determinada a transformar a advocacia e impactar vidas. "O maior reconhecimento que posso ter é a confiança dos meus clientes. Não se trata apenas de ganhar causas, mas de mudar realidades e garantir direitos", finaliza.

Site: https://mayaracristinaadvogados.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/mayacrist.adv