Matheus Guilhon explica como aliviar hérnias e artroses sem bisturi

Ortopedista detalha técnicas como bloqueios, infiltrações e terapias celulares que evitam cirurgias e aliviam dores com segurança

A dor, em muitos casos, não é apenas física – pois pode comprometer relações, silenciar rotinas e apagar o brilho no rosto de quem convive com ela há anos. Matheus Guilhon conhece de perto esse cenário, e é justamente nesse ponto onde sua atuação se destaca. Ortopedista, médico da dor e especialista em medicina regenerativa, ele atende nas cidades de São Paulo, Piracicaba e Rio de Janeiro, aplicando abordagens modernas e humanizadas no cuidado com seus pacientes.

A escolha pela medicina veio, curiosamente, de uma mudança de planos. "Sempre quis fazer odontologia, até o dia em que acompanhei uma cirurgia ortopédica no centro cirúrgico. Aquilo me encantou. Decidi ali que queria medicina e já entrei focado em ortopedia", relembra.

Durante a faculdade no Rio de Janeiro, passou a acompanhar plantões desde os primeiros semestres. Concluiu a formação em 2017 e iniciou a residência em Ortopedia e Traumatologia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, uma das referências em trauma no estado.

Anos depois, Matheus somou um sentido à sua jornada. "Fui fazer um curso de dor e me encantei. Vieram outros cursos, uma pós-graduação... E o feedback dos pacientes foi transformador. Migrei completamente para essa área", conta.

A decisão foi impulsionada não apenas pelo conhecimento técnico, mas pelo impacto real que os tratamentos ofereciam. "Pacientes que haviam terminado relacionamentos ou estavam em depressão por conta da dor voltavam com brilho nos olhos. Antes mesmo de falarem, eu já via a mudança no semblante", destaca.

Entre três cidades

Atualmente, Matheus vive com a família em Piracicaba, interior de São Paulo, e atende também em São Paulo capital e no Rio. A rotina dividida entre três cidades pode parecer exaustiva, mas é resultado de uma conexão profunda com os pacientes. "Toda quarta-feira vou para o Rio de Janeiro, onde ainda tenho consultório, pacientes e cirurgias marcadas. Os outros dias, divido entre São Paulo e Piracicaba", explica.

O médico defende o conceito de "dor total", que vai além do físico. "Existe a dor psicológica, emocional, espiritual. Por isso, é essencial que toda a equipe esteja treinada para acolher, escutar e acompanhar de perto cada caso. O paciente tem acesso direto à minha assessoria e à minha equipe, inclusive nos fins de semana", pontua.

Essa escuta ativa se estende também à linguagem. "Faço questão de explicar tudo com modelos anatômicos, desenhos ou vídeos. O paciente precisa entender o que está acontecendo com o próprio corpo", diz.

Coluna e artrose: os principais desafios

Grande parte dos pacientes que procuram Matheus sofre com dores na coluna, especialmente lombares. "A segunda maior demanda são casos de artrose com indicação cirúrgica, mas cujos pacientes desejam adiar ou evitar a cirurgia", explica.

Entre os procedimentos mais utilizados estão o bloqueio genicular, infiltrações com ácido hialurônico e a discectomia percutânea. "No bloqueio genicular, por exemplo, agimos sobre os nervos sensitivos, que transmitem a dor do joelho ao cérebro. Ao bloqueá-los, o paciente deixa de sentir dor, sem comprometer a função motora", explica.

No caso da discectomia percutânea, a analogia a um sanduíche ou um chiclete ajuda a simplificar o conceito: "Com uma agulha, retiramos o núcleo gelatinoso do disco vertebral, reduzindo a pressão e permitindo que a protusão regrida. Sem cortes, sem prótese, com alta no mesmo dia", resume.

As infiltrações com ácido hialurônico também ganham espaço como alternativas às cirurgias em casos de artrose ou condropatias. "Elas funcionam como um lubrificante articular, diminuindo o atrito e a dor. O objetivo é aliviar sintomas e retardar a destruição da articulação", afirma.

A medicina regenerativa na prática

Matheus é membro ativo das sociedades de medicina intervencionista da dor e medicina regenerativa. Em seu consultório, ele aplica técnicas que usam recursos do próprio corpo para estimular a reparação dos tecidos.

"A gente pode usar o BMA (medula óssea), o PRP (plasma rico em plaquetas), ou até mesmo a proloterapia com glicose hipertônica. Em todos os casos, buscamos estimular uma resposta inflamatória controlada para atrair células regenerativas ao local da lesão", explica. Essas terapias são indicadas para ligamentos, meniscos, tendões, músculos e até ossos. No entanto, o acesso a esses recursos no Brasil ainda é limitado. O PRP, por exemplo, ainda não está liberado amplamente no país, a não ser dentro de protocolos de estudo.

"Já na proloterapia, utilizamos glicose hipertônica para induzir uma inflamação controlada na área lesionada. Isso recruta células de cicatrização, promovendo um reparo mais eficaz de estruturas como tendões e ligamentos. É um tratamento acessível e eficiente, especialmente para casos crônicos que não respondem bem a medicamentos ou fisioterapia", explica.

Ondas de choque e prevenção ortopédica

A terapia por ondas de choque é outro recurso utilizado na clínica. "Ela provoca microlesões que estimulam o reparo, aumentam a vascularização e ajudam na cicatrização de tendões, ossos e músculos. Já é bem documentada na literatura científica", reforça.

"Uso muito em casos de tendinopatias crônicas, lesões musculares e até fraturas que demoram a consolidar. As ondas acústicas geram uma resposta regenerativa muito potente. É um método não invasivo, rápido e eficaz", explica.

Outro ponto que o especialista destaca é a negligência em relação ao cuidado ortopédico preventivo. "Muitas lesões leves são ignoradas e podem evoluir para artroses precoces. Uma condropatia grau 1, se tratada com ácido hialurônico, pode evitar problemas maiores daqui a 20, 30 anos", alerta.

Humanização e redes sociais: a medicina que escuta e se comunica

Mesmo com avanços tecnológicos, Matheus acredita que o diferencial está no acolhimento. "Muitos pacientes chegam sem esperança. Dizem que só estão ali porque um parente insistiu. Cabe a mim mostrar que existe sim uma saída", diz.

A medicina que o ortopedista pratica é feita de escuta, acesso direto e explicação simples, além da comunicação digital. "Sempre fui resistente às redes sociais, mas percebi a importância de divulgar informação correta. Os temas que mais geram dúvidas são coluna e joelho. Muita gente ainda acredita que não pode se exercitar com artrose ou hérnia. Isso é um mito que precisa ser combatido", afirma.

Planos futuros e o compromisso com o alívio da dor

Atualmente, Matheus Guilhon está estruturando um serviço completo de dor e medicina regenerativa em Piracicaba, com recursos como ultrassom, ondas de choque e equipes integradas. Ele também planeja oferecer cursos de formação para colegas de profissão. "Quero compartilhar o que aprendi. A medicina precisa ser repassada. Ter dor é provável, mas viver sem dor é possível. Basta encontrar o caminho certo. E esse é o meu trabalho", diz.

CRM: 222436

RQE: 119085

Instagram: @dr.matheusguilhon

Site: https://medcenter.med.br