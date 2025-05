Luzia Gasetta Tschizik lidera grupo de RH com gestão estratégica

Fundadora e diretora do Grupo Ourho, uma das maiores empresas de segurança patrimonial, recrutamento e gestão de pessoas do Vale do Paraíba, Luzia Gasetta Tschizik soma mais de três décadas de contribuição efetiva ao mercado de trabalho. Formada em Psicologia, com diversas especializações nacionais e internacionais, ela é reconhecida por seu modelo de liderança que une eficiência operacional e escuta ativa.

"Se eu consegui chegar até aqui, qualquer pessoa pode. Mas é preciso preparação, disciplina e muito foco", afirma. Com mais de 180 mil contratações intermediadas desde a fundação da empresa, em 1992 o Grupo Ourho tornou-se referência na oferta de serviços personalizados de seleção, portaria, limpeza, tecnologia de vigilância e segurança eletrônica.

História de resiliência

A trajetória de Luzia começou em um cenário simples: filha de pedreiro e de uma mãe que costurava e fazia pequenos reparos, ela veio do interior do Paraná, Paraiso de Noite, para São José dos Campos (SP) aos 11 anos. Aos 14, iniciou sua vida profissional como caixa de farmácia. Passou por banco, igreja e, ainda durante a graduação em Psicologia, foi contratada pela Embraer. "Entrei na Embraer pelo meu atendimento, e ali fiquei nove anos. Depois, um convite me levou à Johnson & Johnson, e a ideia do Grupo Ourho surgiu justamente lá", relembra.

A oportunidade de observar as necessidades de contratação de temporários com critérios técnicos e humanos despertou em Luzia o desejo de criar uma consultoria diferente, baseada em entrevistas estruturadas, testes psicológicos e relações de longo prazo com os clientes.

Sem capital, mas com visão, montou a empresa ao lado de duas amigas. O início foi marcado por improviso e criatividade: sem carro, ela chegou a pedalar por comunidades em busca de candidatos ideais para as vagas. "Não havia espaço para erro. Era dar certo ou dar certo", diz.

Modelo de atendimento e método próprio de seleção

Desde o início, Luzia fez questão de diferenciar o Grupo Ourho das demais consultorias de RH. Inspirada pela experiência em empresas como Embraer e Johnson & Johnson, criou um modelo próprio de recrutamento baseado em critérios técnicos e sensibilidade humana. “Eu não queria ser uma carimbadora de carteira", diz Luzia. Assim, o Grupo Ourho realiza entrevistas estruturadas, dinâmicas de grupo e aplicação de testes psicológicos, independentemente do porte da empresa contratante.

Esse método permite uma seleção mais precisa e respeitosa com o perfil de cada candidato. Além disso, Luzia acompanha de perto o desempenho da equipe, promovendo pesquisas de satisfação com os clientes e avaliações periódicas de performance dos colaboradores em campo. Com inteligência de dados e escuta ativa, a empresa busca não apenas preencher vagas, mas estabelecer conexões duradouras entre empresas e pessoas.

Gestão com propósito

Mais do que discurso, a humanização no Grupo Ourho está presente em cada detalhe: desde o acolhimento na recepção até o acompanhamento emocional de colaboradores e suas famílias em situações de luto, violência doméstica ou dificuldades pessoais. "Aqui a gente tem que gostar de gente. Quem nos procura, muitas vezes, está com o último dinheiro do transporte. Nosso papel é acolher, ouvir e oferecer uma escuta de qualidade", reforça Luzia.

Todos os profissionais administrativos são pessoalmente entrevistados por ela. A cultura do "ótimo dia" entusiasmado e da escuta genuína é reforçada com encontros mensais, ações de integração e desenvolvimento da liderança. O RH é ativo, multidisciplinar e voltado ao bem-estar. A equipe oferece atendimento psicológico às vítimas de violência doméstica e aos familiares de colaboradores adoecidos. "Se um colaborador não está bem, às vezes o melhor é mandá-lo pra casa cuidar de si. Ele volta inteiro. Isso também é gestão", afirma.

Tecnologia, IA e visão de futuro

A aposta em tecnologia também é uma marca de Luzia. "Gosto de tudo que me torna mais ágil e eficiente. Mas sem perder o olho no olho", comenta. O Grupo Ourho conta com sistemas de Inteligência Artificial que fazem triagem de currículos, cruzam perfis e otimizam contratações com mais assertividade. Na área de segurança, a empresa utiliza soluções que monitoram em tempo real a chegada dos profissionais aos postos de trabalho, rastreiam rotas e geram relatórios de presença, além de empregar câmeras com tecnologia de ponta.

Para manter a competitividade e inovação, Luzia participa ativamente de viagens técnicas e missões empresariais ao exterior, sempre com o objetivo de estudar soluções aplicáveis à realidade brasileira. "A inteligência artificial veio para ficar. Toda tarefa repetitiva pode ser automatizada. O segredo está em unir isso ao nosso diferencial humano. Quando os dois se encontram, dá samba."

Life Long Learning

Com o lema de que "o que ninguém pode tirar de você é o conhecimento", Luzia oferece gratuitamente uma plataforma de capacitação profissional com cursos em finanças, administração, marketing, desenvolvimento pessoal e demais áreas aos colaboradores da empresa. Já custeou mais de 50 formações universitárias para funcionários que não tinham condições de arcar com os estudos. “Mesmo que um colaborador voe, ele vai levar consigo conhecimento. E o mercado ganha com isso, pois acredito que o país mudará pela educação”, pontua.

Sua dedicação ao saber é antiga: Luzia iniciou os estudos aos 6 anos e afirma com orgulho que "nunca saiu de um banco de escola até hoje". Essa filosofia de vida se reflete nos encontros mensais promovidos pela empresa, como o Golden Day, que comemora aniversariantes e destaca conquistas e reconhecimentos individuais. A proposta é criar um ambiente de trabalho onde aprendizado e valorização caminhem juntos. "O sucesso é resultado do preparo com a oportunidade. Meu papel é estimular esse preparo diariamente."

Família, sucessão e diversidade geracional

Casada com Igor Alfred Tschizik, presidente do Grupo Ourho, mãe de três filhos, Luzia os considera seus maiores projetos de vida. Pedro, Lucas e Ivan participam ativamente do negócio e hoje passam por mentorias com a Fundação Dom Cabral, como parte do processo de sucessão planejada. "Até aqui trouxemos o Grupo Ourho. Mas eles vão levar mais longe. Têm outro olhar, outra linguagem, e isso é maravilhoso".

Com sede em São José dos Campos, e filiais em Taubaté, Mogi das Cruzes, Lorena e Jundiaí, a empresa mantém um padrão de qualidade ancorado em processos e líderes bem preparados. A diversidade etária também é valorizada: há colaboradores com mais de 70 anos e aprendizes que iniciam suas carreiras sob mentoria dos mais experientes. "Essa troca é riquíssima. O jovem aprende com o maduro. E o maduro se renova com a energia do jovem", diz.

Reconhecimento público e histórias que inspiram

Homenageada com o título de Cidadã Joseense pela Câmara Municipal, Luzia reuniu mais de 250 pessoas na cerimônia, incluindo ex-chefes, colaboradores, clientes, amigos e a mãe de 93 anos. "Foi uma honra e um lembrete de que ninguém cresce sozinho. A minha história se mistura com a de todos que estiveram comigo nessa jornada", afirma.

Ela é convidada para palestras sobre empreendedorismo feminino, gestão de tempo e motivação, compartilhando sua trajetória em escolas, empresas e eventos comunitários. Sobretudo, Luzia tem como propósito — de vida e de empresa — "transformar positivamente a vida das pessoas", e é esse ideal que a motiva diariamente em diversas ações, tanto no âmbito pessoal quanto profissional.

Seu próximo projeto é o lançamento do livro "De solas furadas ao sucesso: uma história de determinação e propósito", previsto para novembro. Nele, Luzia compartilha detalhes da infância humilde, os desafios da juventude e os bastidores do crescimento do Grupo Ourho. "Quero inspirar outras pessoas a acreditarem que é possível", reforça.

Ao refletir sobre sua jornada, resume com simplicidade e clareza a essência do que acredita: "O lugar onde você quer chegar exige preparo. Sucesso é o encontro da disciplina com a oportunidade. Não desista do seu sonho. Caminhe com foco e vontade. Porque ele vem."

Raízes fortes para um futuro sustentável

Ao longo dos 34 anos de trajetória, Luzia construiu sua história ao lado de pessoas que acreditaram no propósito da empresa desde o início. Profissionais que estão há 10, 20 ou até 28 anos no Grupo Ourho representam a base sólida que sustenta a cultura organizacional. São colaboradores que compartilham dos mesmos valores de ética, dedicação e compromisso com o crescimento coletivo.

Para Luzia, mais do que processos bem definidos, é essa conexão verdadeira entre as pessoas que sustenta o crescimento do Grupo Ourho. "Ninguém cresce sozinho. A gente precisa estar cercado por pessoas boas, comprometidas, com raízes firmes. Só assim a gente floresce", destaca.

