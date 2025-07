Luiz Márcio Segundo fala sobre o cuidado integral da neurocirurgia moderna

Do ‘capacetinho’ à cirurgia minimamente invasiva, médico aposta em escuta, prevenção e técnicas atuais para tratar crianças e adultos com segurança

"O tempo vai corrigir" ou "é só estético” são frases que os pais costumam ouvir quando o bebê tem assimetrias cranianas. Luiz Márcio Segundo, neurocirurgião com formação pela PUC-PR e atuação destacada em Brasília-DF, tem uma resposta direta: “Não é apenas estético. Se a assimetria craniana não for tratada a tempo, pode causar desde problemas craniofaciais até dificuldades de desenvolvimento".

Em sua prática na Clínica Heads, dedicada exclusivamente a bebês com assimetrias cranianas, e na Clínica Regenera, especializada em cirurgias minimamente invasivas de crânio e coluna, o médico reafirma a importância de um diagnóstico precoce e um acolhimento humanizado.

Formação e desafios superados com apoio familiar

Nascido em João Pessoa (PB), Luiz Márcio cresceu distante da medicina. Sem médicos na família, ele seguiu a vocação e um sentimento interno de que queria cuidar de pessoas. Graduou-se em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba e, em 2011, iniciou a residência em neurocirurgia no Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba (PR). Em meio a uma rotina intensa e separação geográfica da esposa, que trabalhava em Brasília (DF), manteve firme o propósito.

Durante a formação, aprofundou-se na neurocirurgia pediátrica no Hospital Pequeno Príncipe e realizou estágio na Escola Paulista de Medicina (Unifesp). Foi ainda na residência que surgiu o convite para levar a primeira clínica especializada em assimetrias cranianas do Brasil para o Centro-Oeste. “Conheci o fundador da Clínica Heads ainda em Curitiba. Ele me disse: ‘É você quem vai levar esse tratamento para Brasília’. E foi assim que tudo começou.”

Abertura da Clínica Heads e trabalho com bebês

Em 2016, ao finalizar a residência, mudou-se para Brasília, já aprovado em 1º lugar no concurso da Secretaria de Saúde do DF, onde atua até hoje no Hospital de Base como neurocirurgião e orientador da residência médica. No mesmo ano, a Clínica Heads, primeira do Brasil especializada em assimetrias cranianas posicionais, inaugurou sua sede em Brasília e, desde então, Luiz Márcio também se tornou referência nacional no assunto, com estrutura exclusiva voltada ao diagnóstico e tratamento humanizado de bebês com esta condição.

Localizada no coração de Brasília, a clínica oferece tecnologia de ponta, acompanhamento multiprofissional e atenção individualizada a cada família. “É um trabalho que envolve muito mais do que técnica: envolve empatia, escuta e orientação clara para os pais em um momento de grande insegurança”, pontua.

Assimetrias cranianas: tipos, diagnóstico e tratamento

As assimetrias cranianas podem ser divididas em duas categorias principais: as deformidades posicionais, que são tratáveis sem cirurgia, e as craniossinostoses, que exigem intervenção cirúrgica.

As assimetrias posicionais são divididas em três tipos:

Plagiocefalia: achatamento e desalinhamento em um dos lados do crânio;

Braquicefalia: cabeça mais curta e larga do que o normal;

Escafocefalia: crânio alongado para frente e para trás e estreito nas laterais.

Essas alterações geralmente são percebidas nos primeiros meses de vida, especialmente quando o bebê passa muito tempo deitado em uma única posição. “A melhor idade para tratar é entre quatro e seis meses. Antes disso, usamos reposicionamento e fisioterapia. Após um ano e meio, o osso mais rígido e o crescimento mais lento fazem as chances de correção caírem drasticamente”, explica.

A craniossinostose, por outro lado, é uma patologia em que as suturas cranianas se fecham precocemente. “É uma condição cirúrgica. Felizmente, com as técnicas endoscópicas, conseguimos tratar de forma muito menos invasiva, com excelente resultado”, explica. Para um melhor desfecho, o ideal é que o bebê seja operado entre dois e quatro meses de idade quando utilizada a técnica endoscópica, ou entre os quatro e seis meses quando a cirurgia aberta for a opção.

Diagnóstico e escaneamento de alta precisão

Para avaliar corretamente a gravidade da assimetria, Luiz Márcio utiliza o StarScanner, equipamento de escaneamento 3D a laser, sem radiação e sem necessidade de sedação. A imagem gerada fornece todas as medidas do crânio em milímetros e permite a confecção personalizada da órtese – dispositivo externo e temporário que é usado para alinhar, corrigir ou regular uma deformidade –, quando indicada. “Cada capacete é único, feito especificamente para aquele bebê. Serve como um guia do crescimento craniano, não exercendo pressão ou qualquer tipo de restrição”, destaca.

Fase conservadora: fisioterapia e reposicionamento

Antes da órtese, os pais recebem orientações específicas sobre mudanças posturais, além de acompanhamento fisioterapêutico com foco em estímulos motores. “Ensinamos os pais a mudar a posição do bebê para dormir, brincar e ser estimulado. Em muitos casos, só isso já corrige a assimetria, mas saliento que após os cinco meses essas medidas perdem eficácia”, explica.

Órtese craniana: quando é indicada e como funciona

Quando os métodos conservadores não são suficientes, a órtese — o popular “capacetinho” — é indicada. A recomendação leva em consideração a idade, o grau de assimetria e o ritmo de crescimento da criança. Existem dois modelos principais:

Modelo 3D: design mais fino e ventilado, que exige menos ajustes;

Modelo de Copolímero: termomoldável, versátil e mais utilizado no mundo.

O uso é contínuo: cerca de 23 horas por dia. O acompanhamento é feito periodicamente, com vistas a verificar a evolução no formato da cabeça do bebê e realizar ajustes previstos na órtese.

Um dos maiores mitos relacionados à assimetria craniana é que o cabelo irá esconder a deformidade. “Isso é perigoso. Além da questão estética, a assimetria pode impactar na mastigação, na visão, na audição e no desenvolvimento”, alerta. Outro equívoco comum é pensar que o capacete prejudica e estigmatiza a criança. “A órtese não aperta, não dói. É feita sob medida. Quando bem indicada e ajustada, é confortável para o bebê”, afirma.

A firmeza nas explicações técnicas se torna essencial para dar fim aos mitos sobre o uso da órtese. “O bebê não sabe dizer o que sente. Então preciso ouvir os pais com atenção, explicar tudo, olhar nos olhos. Não trato exames, trato pessoas”, afirma. Nas consultas, que duram de 30 a 60 minutos, Luiz Márcio detalha cada exame, desenha, explica, ouve. “Não deixo o paciente sair com dúvidas. Ele tem que entender o que está acontecendo. Empatia deve estar acima de protocolos”, garante.

A técnica endoscópica

A cirurgia endoscópica em bebês segue princípios diferentes daqueles aplicados em adultos. “Nos pequenos, o foco está na correção de deformidades do crânio com mínimo trauma, utilizando cortes muito pequenos, sem necessidade de grandes incisões. Já nos adultos, a endoscopia permite tratar patologias como tumores ou hérnias de disco com mínimo sangramento e preservação da anatomia”, explica. Em ambos os casos, o objetivo é o mesmo: resolver o problema com o menor impacto possível ao paciente.

Neurocirurgia e o cuidado com a dor na vida adulta

A atuação de Luiz Márcio na Regenera, clínica da qual também faz parte, complementa sua prática com pacientes adultos. Fundada com o propósito de reunir especialistas em neurocirurgia e dor crônica, a Clínica Regenera é voltada ao tratamento de doenças do crânio e da coluna vertebral, com abordagem minimamente invasiva e centrada no paciente. “Criamos um ambiente onde o paciente é visto de forma integral, com escuta e solução adequada para cada caso, seja ele cirúrgico ou conservador”, explica.

Além de tumores cerebrais e lesões traumáticas, dedica-se especialmente às dores crônicas da coluna. “Sentir dor não é normal. Muitos pacientes se dizem acostumados à dor, mas viver com dor é meramente sobreviver. Precisamos buscar soluções para devolver a qualidade de vida”, diz.

Entre as inovações incorporadas pela sua equipe está a cirurgia endoscópica biportal (UBE), indicada para casos como hérnia de disco e estenose do canal vertebral. A técnica permite incisões menores, menos dor e recuperação mais rápida. “Após a cirurgia, o paciente consegue ter alta hospitalar precoce, com mínimo desconforto e resultados excelentes”, explica.

Outro diferencial do trabalho na Regenera é a atuação colaborativa entre os cirurgiões. “Em casos complexos, nossa equipe trabalha em conjunto. Isso reduz o tempo cirúrgico e anestésico, melhora o desempenho técnico e, principalmente, garante mais segurança ao paciente”, afirma. A clínica conta com especialistas renomados no meio neurocirúrgico, com atenção ao paciente desde o pré até o pós-cirúrgico. “Trabalhar em equipe é essencial. A dor e as lesões da coluna afetam múltiplas dimensões da vida do paciente. Precisamos olhar para ele por completo.”

Medicina como missão pessoal

Com mais de uma década de experiência, o médico Luiz Márcio segue motivado pelo que chama de missão. “Acredito que a medicina começa com escuta. Cada paciente é uma história. E eu tenho o dever de entender essa história para poder ajudar.”

Por fim, ele destaca que é necessário ter atenção total aos bebês: “O sexto sentido da mãe não erra. Se você sente que há algo diferente no formato da cabeça do seu filho, procure um especialista com experiência no assunto o quanto antes. Quanto mais cedo tratarmos, maiores são as chances de cura completa”, afirma, ressaltando que o alerta vale também para as doenças cerebrais e de coluna vertebral.

CRM/DF: 17274 / RQE 13826

Instagram: @dr.luizmarcio | @clinicaheads | @clinica_regenera

Site: www.clinicaheads.com.br | www.clinicaregenera.com.br

