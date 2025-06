Leo Reis é homenageado em Cannes por seu impacto social

Empresário foi reconhecido por seu trabalho na American English Academy e doou bolsas de estudos para jovens em situação de vulnerabilidade

A sofisticada Villa Forbes Cannes foi palco de um evento exclusivo promovido pela Forbes France, que celebrou o poder transformador da solidariedade e da educação. Na ocasião, o empresário e filantropo Leo Reis foi homenageado por seu trabalho à frente da American English Academy, recebendo uma placa de reconhecimento pelo impacto social de seus projetos.

Também foram homenageados o advogado e empresário Nelson Wilians e sua esposa, Anne Wilians, por suas contribuições contínuas a causas sociais no Brasil e no mundo.

Um dos destaques do encontro foi o painel sobre responsabilidade social, mediado por Dominique Busso, CEO da Forbes France. Durante a conversa, Leo, Nelson e Anne compartilharam experiências e discutiram formas práticas de gerar impacto positivo na vida das pessoas, especialmente por meio da educação e da justiça social.

Leo Reis também se destacou ao atuar como intérprete em alguns momentos do painel, facilitando a troca entre os participantes e reforçando seu papel como ponte entre culturas.

A emoção tomou conta dos convidados com a menção à doação de 2 mil cursos de inglês para jovens da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. A iniciativa liderada por Leo tem ampliado oportunidades e transformado vidas. “Ver o inglês mudando vidas é o que me move”, declarou o filantropo, emocionado.

Mais do que uma homenagem, a tarde foi uma celebração do compromisso com o próximo. Leo Reis, Nelson e Anne Wilians mostraram que é possível unir propósito, elegância e impacto social, inspirando uma nova geração de líderes comprometidos com a transformação do mundo.