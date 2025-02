Júnior Barreiros fala da ascensão da perfumaria árabe

Em 2024 a perfumaria brasileira foi representada na maior feira internacional da área, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A Beautyworld Middle East recebeu o influenciador Junior Barreiros, acompanhado de sua eleita, Daniele Rosa, e sua filha, Barbara Rosa, a convite de marcas do ramo.

“Possuo mais de 3 milhões de seguidores em minhas redes, e meu trabalho na análise e crítica de fragrâncias começou em 2017, no YouTube, e se expandiu para outras plataformas, fato que me tornou referência no Brasil e na América Latina”, conta.

Ela é conhecida por sua grandiosidade e presença de diversas empresas do segmento. “Durante o evento, tive a oportunidade de conhecer e avaliar as principais tendências do mercado árabe, que vem ganhando força no País nos últimos anos. Junto com minha família, também visitei fábricas e estandes de algumas das mais prestigiadas organizações locais”, revela.

Sua participação fez parte do projeto Artes da Perfumaria, sendo custeada por aqueles que o convidaram. “Ainda no primeiro trimestre de 2025, continuarei minha jornada mundo afora. Vou atuar do Esxence e The Art Perfumery Event, que acontecem em Milão, na Itália, seguido de uma visita a Grasse, na França”, conta.

Além de consolidar sua influência, também está preparando o lançamento de sua própria linha, ainda este ano. “É um projeto aguardado com grande expectativa pelos meus seguidores e pelo âmbito de perfumaria. Isso demonstra o impacto crescente do digital na indústria”, finaliza.

Redes sociais: @juniorbarreirosoficial