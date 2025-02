Jorge e Giovana Brunet promovem uma nova era na ginecologia integrativa

Unidos desde os tempos da faculdade, os médicos Jorge e Giovana Brunet seguiram a mesma trajetória na ginecologia e obstetrícia, mas logo perceberam que a abordagem tradicional precisava de algo a mais. Foi assim que nasceu a Clínica Brunet, um espaço que trata doenças, mas também promove qualidade de vida para as mulheres em todas as fases. “Queríamos oferecer um diferencial, algo que realmente fizesse sentido para nós e para nossas pacientes”, explica Giovana.

Com especialização no renomado Hospital Pérola Byington, o casal encontrou no conceito da ginecologia integrativa uma forma de enxergar a paciente como um todo. O foco vai além dos exames de rotina, afinal, a clínica busca entender como fatores emocionais, hormonais e físicos impactam a saúde feminina. “Nosso objetivo é antecipar o problema e prevenir, ao invés de apenas tratar a doença quando ela já está instalada”, afirma Jorge.

A evolução da Clínica Brunet: de geração em geração

Fundada há 51 anos pelo médico Alberto Brunet, a Clínica Brunet se consolidou como referência na ginecologia e na saúde da mulher. Quando Jorge e Giovana assumiram a prática, decidiram expandir sua atuação com um olhar mais amplo para o bem-estar feminino. Em 2024, inauguraram uma nova unidade, um espaço pensado para oferecer conforto e humanização. “Queríamos uma clínica com cara de casa, onde a paciente se sentisse acolhida desde o momento em que entra”, conta Giovana.

Esse conceito se reflete não apenas no ambiente físico, mas também no atendimento. A equipe é treinada para oferecer suporte integral às pacientes, desde o acompanhamento próximo até a assistência para quem vem de outras cidades. “A medicina não pode ser fria. Pequenos gestos, como chamar pelo nome ou ajudar uma paciente idosa até o carro, fazem toda a diferença”, destaca Jorge.

Tecnologia e inovação na ginecologia regenerativa

O casal tem investido cada vez mais em tratamentos inovadores voltados à ginecologia regenerativa, um campo que busca melhorar a qualidade de vida das mulheres sem a necessidade de procedimentos invasivos. Entre as principais tecnologias adotadas na clínica estão o laser íntimo, a radiofrequência, ultrassom microfocado, terapias nutricionais injetáveis e equipamentos de última geração, como o EmSella e o EmSculpt.

Esses tratamentos auxiliam mulheres que enfrentam desconfortos comuns, como incontinência urinária, flacidez vaginal e dor durante as relações sexuais. “Muitas pacientes acham que esses problemas fazem parte do envelhecimento e não há solução. Mas há, e os resultados são transformadores”, reforça Giovana. Segundo ela, o EmSella, por exemplo, fortalece o assoalho pélvico por meio de contrações intensas, feitas sem dor e sem necessidade de cirurgia.

A estética íntima também vem ganhando espaço na prática médica. Além do fator estético, procedimentos como preenchimentos e fios de sustentação ajudam a melhorar o conforto e a autoestima das pacientes. “A mulher precisa se sentir bem em todas as fases da vida. Se algo a incomoda, temos hoje recursos para ajudá-la”, pontua Jorge.

Reposição hormonal: desmistificando conceitos e promovendo bem-estar

Um dos temas mais debatidos na clínica é a reposição hormonal, muitas vezes cercada por mitos e receios. “O medo do câncer ainda é um dos maiores tabus, mas a ciência já provou que a reposição hormonal feita com hormônios isomoleculares não aumenta esse risco”, esclarece Giovana.

A terapia hormonal tem um impacto direto na qualidade de vida, prevenindo sintomas como ressecamento vaginal, osteoporose, perda de massa muscular, insônia e até alterações cognitivas. “Hoje, as mulheres vivem muito mais tempo, e mais da metade da vida pode ser na menopausa. O que queremos é que essa fase seja vivida com plenitude, sem sofrimento desnecessário”, complementa Jorge.

Além da reposição hormonal tradicional, a Clínica Brunet trabalha com alternativas para pacientes que não podem utilizar hormônios, como suplementação, fitoterápicos e tecnologias regenerativas. “Sempre há uma solução para promover qualidade de vida, independente da condição da paciente”, afirma Giovana.

Mastologia: além do câncer de mama

A mastologia é uma especialidade essencial dentro da ginecologia, e na Clínica Brunet, esse cuidado vai muito além do câncer de mama. “Muitas mulheres nos procuram com nódulos, dores mamárias ou secreções nos mamilos. A grande maioria desses casos não está relacionada ao câncer, mas mesmo assim geram preocupação e insegurança”, explica Jorge.

O atendimento mastológico envolve diagnóstico preciso e acompanhamento contínuo. “Muitas vezes, apenas uma boa conversa e uma explicação clara sobre a condição já trazem alívio para a paciente. A informação correta reduz a ansiedade e evita exames e tratamentos desnecessários”, pontua Giovana.

O impacto das redes sociais nas informações sobre saúde feminina

O compromisso com a informação correta levou Giovana a criar um perfil profissional nas redes sociais. Inicialmente relutante, ela percebeu a importância da educação digital quando atendeu uma paciente que havia seguido uma orientação perigosa encontrada na internet. “Ela fez um banho de assento com álcool para tratar um corrimento vaginal e chegou ao consultório com queimaduras graves. Foi um choque para mim. Percebi que, como médicos, temos a obrigação de disseminar informações seguras”, relembra.

Com conteúdos educativos e acessíveis, o casal busca desmistificar tabus e orientar mulheres sobre opções de tratamento. “Nem todas podem passar por uma consulta particular, mas todas têm direito a informação de qualidade”, enfatiza Jorge.

Uma abordagem humanizada: escuta e empatia

Um dos pilares da Clínica Brunet é a escuta ativa. O casal acredita que, muitas vezes, o simples ato de ouvir pode ser tão eficaz quanto um tratamento médico. “Muitos problemas físicos têm origem emocional. Se não escutamos de verdade, corremos o risco de medicar sem necessidade”, ressalta Giovana. Jorge complementa: “Os pacientes não querem apenas um diagnóstico rápido. Querem compreensão e segurança”.

Esse olhar mais humano é um dos fatores que faz com que muitas pacientes se tornem amigas ao longo dos anos. “Acompanhamos gerações de mulheres, vemos famílias crescerem. Criamos laços que vão além do consultório”, compartilha Giovana.

O futuro da ginecologia e os planos da clínica

Sem planos de novas unidades no momento, a Clínica Brunet segue investindo em inovação e expansão dos serviços oferecidos. A área de terapias injetáveis e protocolos de emagrecimento são alguns dos focos atuais da equipe. “Queremos continuar elevando o nível do atendimento, trazendo sempre o que há de melhor e mais seguro para nossas pacientes”, afirma Jorge.

O recado final de Giovana para as mulheres reflete sua visão sobre saúde e bem-estar: “A qualidade de vida é essencial. Quando estamos completas, transmitimos isso para todos ao nosso redor”. Jorge destaca: “Nunca se limitem. Vocês sempre podem ser mais do que imaginam”.

Instagram: @clinicabrunetmaia @dr.jorgebrunet@dragiovanabrunet

Site: https://clinicabrunetginecologia.com.br