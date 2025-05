Jayson Cunha celebra lançamento de novo livro ‘Muito Prazer, Eu Sou Jesus’

Pastor apresentou a obra em Tampa, na Flórida, com uma manhã de autógrafos e presença de líderes, leitores e membros da comunidade brasileira nos EUA

No último dia 18 de maio, o pastor, autor e conferencista Jayson Cunha viveu um dia marcante em sua trajetória internacional: ele lançou oficialmente seu mais novo livro, “Muito Prazer, Eu Sou Jesus” e recebeu o título de Grande Embaixador da Academia de Letras Artes e Cultura do Brasil.

A obra, escrita ao longo dos últimos meses, propõe uma jornada profunda e simples ao mesmo tempo: apresentar Jesus não apenas como figura histórica ou religiosa, mas como alguém real, presente e transformador. A linguagem conduz o leitor por uma experiência de descoberta e reconexão com Cristo.

“O livro é um convite para reencontrar Jesus sem filtros, religiões ou formalidades. É sobre ouvir a Sua voz e redescobrir o valor de caminhar com Ele todos os dias”, afirma o autor.

O lançamento oficial aconteceu em Tampa, na Flórida, com uma manhã de autógrafos, momentos de louvor e ministração, e a presença de líderes, leitores e membros da comunidade brasileira nos Estados Unidos. O livro está disponível nas livrarias brasileiras na versão impressa e, em breve, também no formato digital e audiobook.

Um novo tempo

Com o lançamento do livro, Jayson Cunha inicia uma nova fase ministerial e intelectual. Seus próximos passos envolvem:

Tour Profetiza em diversas cidades dos EUA (Nova York, Boston, Newark, Framingham e outras);

Tradução do livro para o inglês;

Ampliação de projetos sociais e educacionais com jovens e líderes;

Formação de novos líderes e pastores para a abertura de novas igrejas nos EUA.

Casado com Aline Sartorato há mais de 16 anos, pai de Noah e Zoe, e à frente da Lagoinha Tampa Church, Jayson segue como Pastor Sênior / Regional da Lagoinha no Estados Unidos, integrando fé, cultura e liderança com o objetivo de revelar Jesus de forma viva, relevante e transformadora.