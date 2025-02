Jairo Pirajá é referência em criolipólise e inovação estética

Jairo Pirajá é um dos principais nomes da estética corporal no Brasil. Fisioterapeuta e especialista em criolipólise, desenvolveu o Método Euroice, uma abordagem avançada que combina ciência e tecnologia para potencializar os resultados na redução de gordura localizada e remodelação corporal. “Não trabalho apenas com estética, meu objetivo é transformar vidas e trazer autoestima para meus pacientes”, afirma.

Desde sua formação, sempre demonstrou interesse por ajudar pessoas. Seu objetivo inicial era atuar na fisioterapia pediátrica, mas, ao longo da faculdade, percebeu que sua vocação estava em outra área. Depois de uma experiência frustrante na disciplina. “Uma paciente perguntou se eu fazia drenagem linfática. Nunca tinha pensado nisso, mas vi que havia potencial”, relembra.

A partir desse momento, aprofundou-se no tema e criou seu primeiro método próprio, focado na drenagem linfática e redução de medidas. O sucesso foi imediato, levando-o a expandir sua atuação e fundar a Clínica Corpus, em Vitória da Conquista, na Bahia, hoje referência em emagrecimento saudável e tratamentos estéticos não invasivos.

Seu grande diferencial veio com a criação do Método Euroice, desenvolvido em Portugal e aprimorado com técnicas avançadas de criolipólise. Diferente dos métodos convencionais, o Euroice não trata apenas áreas isoladas do corpo, mas promove um remodelamento completo. “O Euroice trabalha a estrutura corporal como um todo. Não basta eliminar gordura, é preciso atuar na qualidade da pele e no metabolismo do paciente”, explica.

O Método Euroice possui quatro variações adaptadas a diferentes perfis e necessidades. Euroice Imperial: a técnica tradicional, voltada para redução de gordura localizada e modelagem corporal. Euroice Premium: combina criolipólise com aplicação de enzimas para potencializar os resultados. Euroice Supreme: desenvolvido para pacientes com quadros de ansiedade e depressão severa, promovendo bem-estar aliado ao emagrecimento. Euroice Fast: focado em obesidade severa, indicado para pacientes acima de 120 kg.

A tecnologia utilizada inclui criolipólise de placas, equipamentos de ondas de choque, radiofrequência e terapias complementares. “Nosso foco não é apenas a estética, mas a saúde e o

bem-estar do paciente. Trabalhamos com um plano alimentar adequado e acompanhamento contínuo”, pontua.

O impacto emocional também é um dos pilares do trabalho. “Muitas pessoas chegam à clínica em busca de resultados rápidos, mas sem mudanças de hábitos. Eu sou muito sincero com meus pacientes. Não existe milagre. O sucesso do tratamento depende tanto da equipe quanto do compromisso do paciente”, ressalta.

O reconhecimento veio rapidamente. Em 2024, recebeu diversos prêmios, incluindo o Top of Mind Brazil e o Prêmio Quality Internacional. O ápice veio com o Prêmio Empresarial Promoting Business Worldwide, concedido no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. “Foi uma surpresa. Ver meu trabalho sendo reconhecido em um evento tão importante mostra que estou no caminho certo”, comemora.

Durante um período de depressão, quase abandonou sua clínica e viu seu negócio ser afetado. “Eu me sentia sem forças para continuar, mas sabia que não podia deixar tudo que construí desmoronar”, relembra.

Hoje, com forte presença digital, utiliza as redes sociais para educar e informar sobre estética corporal. “O Instagram se tornou uma ferramenta poderosa para mostrar meu trabalho e gerar confiança nos pacientes. Entre os mitos, busco desconstruir esta a ideia de que criolipólise causa flacidez. Pelo contrário, ela estimula a produção de colágeno e melhora a firmeza da pele”, explica.

Até o final do ano, uma nova versão do Método Euroice será lançada, trazendo avanços específicos para pacientes com dificuldades metabólicas. “Dinheiro é bom, mas não paga o valor de oferecer um atendimento de qualidade e dar atenção a cada paciente”, enfatiza.

Instagram: @drjairopiraja