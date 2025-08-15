Hygor Guerreiro ganha destaque na medicina capilar brasileira

CARAS Brasil
Médico e empreendedor, ele foi além da cirurgia e criou um ecossistema completo de inovação, educação e autoestima no país

Publicado em 15/08/2025, às 09h39

Quando o assunto é transplante capilar, o nome de Hygor Guerreiro vem ganhando cada vez mais destaque entre os brasileiros. Nordestino, visionário e com um olhar afiado para inovação, ele tem se consolidado como um dos principais nomes da medicina capilar no país — e não apenas pelo domínio da técnica, mas por tudo o que construiu ao seu redor.

À frente da NeoFolic Saúde Capilar, clínica com sede em Fortaleza (CE) e presença crescente em cidades como São Paulo (SP), Brasília (DF), Itajaí (SC) e no interior do Ceará, Hygor realiza uma média de 80 transplantes por mês. Com foco em tecnologia, padronização e um atendimento humanizado, sua empresa virou referência no setor e já transformou a vida de diversos pacientes.

Mas o que faz de Hygor um nome singular na medicina estética vai muito além do bisturi. Com espírito empreendedor e mente estratégica, ele criou um ecossistema voltado à saúde capilar. Da operação cirúrgica ao pós-venda, da gestão eficiente à formação de novos profissionais, tudo é pensado para elevar o padrão da área no Brasil.

Além de médico e membro da Sociedade Brasileira do Cabelo, Hygor também atua como mentor e educador. Ele é o idealizador do Instituto Brasileiro de Medicina Capilar (IBRAMEC), entidade voltada à formação de médicos na área capilar, e da plataforma Conecta Capilar, que ajuda clínicas em todo o país a crescerem com o apoio de tecnologia e gestão de ponta.

Com sua trajetória inspiradora, Hygor representa uma nova geração de profissionais da saúde: técnica refinada, branding forte, liderança nata e o propósito claro de transformar vidas por meio da autoestima.

Entre bisturis, agendas cheias e novos projetos, Hygor segue firme em sua missão de mostrar que é possível unir excelência médica com visão de negócios e, assim, levar a saúde capilar brasileira a um novo patamar.

CRM/CE 24.163

Conteúdo desenvolvido e produzido sob responsabilidade única da agência Marcas de Credibilidade

