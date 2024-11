Humanização no Home Care: Evandro Bacci amplia a atuação da Anjos da Guarda

Com 19 unidades, a clínica de cuidado domiciliar se destaca pela inovação e cuidado personalizado

Evandro Bacci, fundador da Anjos da Guarda, é um nome de referência em Home Care e cuidado humanizado no Brasil. Com 18 unidades operando em diversos estados e mais uma prestes a inaugurar, sua clínica se destaca ao elevar o padrão de atendimento a idosos e pessoas em recuperação. Cada unidade é própria e administrada por sócios locais, o que assegura que os valores e a qualidade permaneçam consistentes em todas as regiões. “Nosso negócio é transformar vidas; somos anjos na vida das pessoas”, reflete o criador da missão da clínica.

Desde muito jovem, Bacci demonstrou uma vocação pelo cuidado ao próximo. Aos 12 anos, ingressou no seminário, onde começou a desenvolver valores de empatia e solidariedade, dedicando-se a apoiar pessoas vulneráveis, como idosos e famílias em luto. “Desde cedo, eu buscava alegrar o dia das pessoas, levando conforto para quem precisava. Esse cuidado é parte de mim”, recorda.

A criação da Anjos da Guarda nasceu quase intuitivamente, após uma visita à casa de uma amiga da esposa, que cuidava de idosos. Nesse encontro, ele percebeu a urgente necessidade de um atendimento humanizado e, naquela mesma noite, decidiu fundar uma empresa de Home Care, mesmo sem recursos iniciais. “Era um propósito claro, embora eu ainda não soubesse como o realizaria. Decidi que abriria essa empresa e faria a diferença”, relembra.

TV Notícias Assessoria de Imprensa

Com a expansão da Anjos da Guarda, surgiram desafios, especialmente na gestão de equipes capazes de atender tanto as necessidades físicas quanto emocionais dos pacientes e suas famílias. Para assegurar o padrão de qualidade, Bacci implementou treinamentos contínuos e protocolos unificados em todas as unidades. “Seguimos os mesmos protocolos e procedimentos em todas as regiões onde atuamos. Dessa forma, garantimos que o atendimento tenha sempre a mesma essência: o cuidado com amor e respeito”, destaca. A clínica também se dedica à formação de novos profissionais, oferecendo um curso próprio de capacitação para cuidadores de idosos, fortalecendo seu compromisso com a ética e a excelência.

Outro diferencial, que reforça a clínica como a maior instituição de cuidados humanizados do Brasil, é o uso de tecnologias avançadas que permitem o monitoramento detalhado dos pacientes. Por meio de um sistema online, a equipe pode acompanhar, em tempo real, o histórico e as atualizações de cada caso, garantindo uma resposta rápida e segura. “Essa tecnologia nos permite agir com eficiência e garantir a continuidade dos cuidados”, explica Evandro.

Nas redes sociais, a Anjos da Guarda adota uma abordagem de conteúdo educativo, discutindo temas como saúde preventiva e cuidados especiais para idosos. Em vez de publicidade, Bacci opta por informar e conscientizar o público, reforçando a imagem da empresa como uma fonte de apoio e conhecimento para a comunidade. “Nosso objetivo é compartilhar informações úteis sobre saúde e prevenção”, afirma. Essa postura solidifica o compromisso social da clínica, além de promover uma consciência maior sobre o cuidado com o próximo.

O crescimento da clínica não se limita a expandir suas unidades. Evandro vislumbra o futuro da instituição como uma chance de aprimorar ainda mais os serviços, investindo em novas tecnologias e ampliando os atendimentos especializados. Para ele, o diferencial é o compromisso com o amor e o respeito à vida. “Cada paciente é único, e cada história merece respeito. Queremos transformar o futuro do atendimento no Brasil”, ressalta.

Com uma visão que transcende o modelo tradicional de saúde, Bacci continua a impactar a vida de milhares de famílias. Seu legado de compaixão e comprometimento com o próximo reforça a importância do atendimento humanizado e redefine o Home Care no Brasil como uma verdadeira missão de vida. “Se cada um fizer sua parte com o coração, transformamos não só a vida das pessoas, mas também o nosso próprio futuro”, conclui, evidenciando seu compromisso com valores sólidos e respeito à dignidade humana.