  2. Gustavo Pizani explica desafios e avanços no tratamento da endometriose
Personalidades / APRESENTA

Gustavo Pizani explica desafios e avanços no tratamento da endometriose

Com experiência internacional, especialista aborda diagnóstico preciso, técnicas minimamente invasivas e atenção contínua no tratamento da endometriose

TV Notícias Assessoria de Imprensa - Brasil News Publicado em 20/08/2025, às 11h22

Fotos: Quel Dias Fotografia
Fotos: Quel Dias Fotografia

Com foco em cirurgia ginecológica e no diagnóstico e tratamento da endometriose, o ginecologista mineiro Gustavo Pizani alerta: sentir dor pélvica intensa não é normal. Ainda assim, milhões de mulheres convivem com a doença por anos antes do diagnóstico, o que compromete fertilidade, qualidade de vida e bem-estar emocional.

Filho de ginecologista e enfermeira, Pizani cresceu cercado por histórias de dedicação aos pacientes. Desde cedo, acompanhava conversas sobre saúde nos almoços de família e via o pai abrir mão de compromissos pessoais para atender quem precisava. “Sempre vi meu pai abdicar de momentos pessoais para cumprir o compromisso com quem precisava. Isso me inspirou a buscar algo que me trouxesse o mesmo sentimento de plenitude”, relembra.

O interesse pela ginecologia surgiu de forma natural. Durante a graduação, em um estágio extracurricular de cirurgia ginecológica, Gustavo percebeu que ali poderia unir habilidade técnica e impacto direto na vida das pessoas. “Não foi uma decisão pela rentabilidade, mas pelo desejo de ajudar de verdade. A gratidão e o reconhecimento que vêm do cuidado são incomparáveis”, afirma.

Movido pela busca constante de excelência, Pizani treinou com alguns dos maiores nomes da cirurgia ginecológica mundial e equipes de alta complexidade. Ainda em 2025, tem compromisso no Egito para aprimoramento técnico e atualização em novos tratamentos para as principais patologias ginecológicas. Sua experiência internacional o colocou em contato direto com protocolos de ponta, hoje aplicados em sua prática no Brasil.

Endometriose: diagnóstico e desafios

A endometriose é uma doença inflamatória crônica caracterizada pelo crescimento do tecido endometrial fora do útero, podendo atingir órgãos como ovários, trompas, bexiga, intestino e até o diafragma. Os sintomas mais comuns incluem dor pélvica intensa, cólicas menstruais incapacitantes, dor durante as relações sexuais, alterações intestinais ou urinárias e dificuldade para engravidar.

Para Pizani, o maior obstáculo no combate à doença é o diagnóstico tardio. “Muitas pacientes passam anos sem saber que têm a doença e chegam ao consultório já com lesões avançadas”, alerta. Ele destaca que a falta de tempo nas consultas é um dos fatores que dificultam a investigação adequada: “Em quinze minutos, mal dá para preencher um prontuário. É preciso tempo para ouvir e entender como a dor impacta a vida daquela mulher.”

O médico acompanha de perto iniciativas internacionais que buscam mudar esse cenário, como o Endotest — exame de saliva desenvolvido na França que utiliza inteligência artificial para identificar a doença. O teste, ainda em fase de implementação, já é oferecido em mais de 80 centros franceses, com incentivo governamental.

Técnicas minimamente invasivas e benefícios

Pioneiro no uso de técnicas avançadas como cirurgia robótica e videolaparoscopia de alta precisão, Pizani atua em casos de endometriose profunda e miomas extensos com tecnologia que reduz riscos, preserva tecidos e acelera a recuperação. “O robô permite movimentos que a mão humana não alcança, garantindo segurança e melhorando resultados de preservação da função reprodutiva”, explica. Em centros de referência na França, ele afirma ter visto menos de 2% de cirurgias abertas, com predomínio de abordagens robóticas e laparoscópicas.

Apesar dos avanços, Pizani reconhece que o acesso no Brasil ainda é limitado. Nos grandes centros, há disponibilidade de especialistas e tecnologia, mas em muitas regiões o tratamento continua restrito a técnicas tradicionais.

Fotos: Quel Dias Fotografia

Impactos na vida reprodutiva

A endometriose pode afetar mulheres desde a primeira menstruação, mas os casos cirúrgicos mais frequentes, segundo Pizani, envolvem pacientes entre 30 e 40 anos, muitas vezes em busca de gestação. Lesões avançadas comprometem a função reprodutiva e, em alguns casos, exigem tratamentos complementares como a fertilização in vitro ou a ovodoação.

Quando a cirurgia é realizada de forma completa por equipes especializadas, as taxas de gestação podem chegar a 84% nos cinco primeiros anos após o procedimento. “Não é uma regra, mas os resultados são muito positivos quando a abordagem é adequada e multidisciplinar”, explica.

Casos avançados e abordagem em equipe

Nos casos mais graves, a doença pode atingir intestino, bexiga, nervos e até o diafragma, exigindo a atuação conjunta de coloproctologistas, urologistas e outros especialistas. “Se faço apenas a parte ginecológica e ignoro uma lesão intestinal, a paciente sai com meio tratamento”, observa.

Ele ressalta que, em determinadas situações, pode ser necessário o uso temporário de colostomia para proteger a cicatrização, medida adotada de forma preventiva por alguns centros internacionais. “É desconfortável, mas protege a paciente de complicações graves”, acrescenta.

A clínica e os planos para o futuro

Localizada em Belo Horizonte (MG), a clínica de Gustavo Pizani foi planejada para receber pacientes de todo o Brasil, especialmente aquelas que chegam para procedimentos de alta complexidade. O espaço conta com estrutura para consultas, acompanhamento pré e pós-operatório, além de suporte administrativo e logístico para quem vem de outros estados — incluindo orientação sobre hospedagem e transporte.

A equipe multidisciplinar reúne ginecologistas, coloproctologistas, urologistas, fisioterapeutas pélvicos, psicólogos e nutricionistas, garantindo que cada paciente receba um cuidado integral. “Nosso objetivo é que a paciente não precise buscar soluções isoladas em diferentes lugares. Aqui, ela encontra uma rede de especialistas alinhados no mesmo plano terapêutico”, afirma.

Pensando no futuro, Pizani deseja ampliar o atendimento a brasileiras que vivem no exterior, especialmente nos Estados Unidos, onde o custo de procedimentos é elevado. “O brasileiro tem um jeito mais acolhedor de cuidar. Quero oferecer cirurgias de alto nível com um custo mais acessível para quem está longe do país”, projeta.

Olhar para o coletivo

Para o médico, enfrentar a endometriose exige mais do que habilidade cirúrgica: é preciso informação e conscientização. Ele defende que pacientes e médicos estejam atentos aos sinais e que o atendimento seja centrado na pessoa, não apenas na doença. “As mulheres não estão sozinhas. Procurem profissionais capacitados e atualizados no tratamento da endometriose. Quanto mais cedo identificarmos a doença, maiores as chances de preservar a fertilidade e a qualidade de vida”, afirma.

Além da atuação clínica, o especialista também divulga conteúdos educativos e atualizações científicas sobre saúde da mulher em canais online, buscando ampliar o acesso à informação para pacientes e famílias.

CRM 86695 / RQE 58379

Instagram: @drgustavopizani

Site: drgustavopizani.com.br

Mais informações sobre a endometriose: https://drgustavopizani.com.br/endometriose-o-que-voce-precisa-saber/

Fotos: Quel Dias Fotografia

O conteúdo dessa publicação é de responsabilidade da TV Notícias Assessoria de Imprensa / Brasil News

