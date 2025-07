Grupo Monte Sião se destaca no agro com genética e leilões de peso

Com sede no Tocantins, empresa é referência na criação de bovinos e equinos de elite, projetos inovadores e estrutura de ponta no Brasil

O Grupo Monte Sião tem deixado sua marca por onde passa. Com uma trajetória de destaque e reconhecimento, a empresa se consolidou como uma das mais bem avaliadas no mercado de investimentos. Seu nome ganhou ainda mais força ao realizar o maior leilão do Brasil, que repercutiu internacionalmente e reforçou sua posição como referência no agronegócio de alta performance.

Com sede em Porto Nacional (TO), a cerca de 80 km da capital Palmas, o Grupo Monte Sião vem se destacando principalmente na criação de bovinos e equinos de alto padrão. A marca é conhecida por reunir alguns dos animais mais valorizados do país, como a campeã de vaquejada Dinastia Apollo Roxo, a vaca 6180 (recordista mundial em vendas de aspiração), a vaca 5815 (líder em Mérito Genético Econômico - MGTE), além da famosa Jade, que ganhou projeção nacional ao liderar por dois anos consecutivos o sumário do PMGZ e ser classificada como a terceira melhor matriz genotípica da safra de 2014 pela ANCP.

O grupo também conta com projetos inovadores, que vão além da pecuária tradicional. Um dos destaques é o setor de Genética Monte Sião, que está investindo pesado em tecnologia de ponta. Um moderno laboratório está sendo

finalizado dentro da sede para manipulação de embriões e sêmen, ampliando as possibilidades de melhoramento genético e permitindo um controle ainda mais preciso na seleção dos animais.

A fazenda, por sua vez, impressiona logo na chegada. O sistema de pastejo rotacionado, adubado e irrigado mantém o pasto verde até nos períodos mais secos, garantindo bem-estar e nutrição para os animais o ano inteiro. Ali, o banco genético é composto por centenas de doadoras de referência — um verdadeiro patrimônio genético que impulsiona os resultados de toda a produção.

Outro projeto que merece destaque é o Monte Sião Haras. Com pouco mais de um ano de funcionamento, o haras já se firmou como um dos principais do país. Ele ganhou projeção mundial ao sediar o leilão “Extraordinário”, considerado o maior do Brasil no segmento. Com estrutura de alto nível, o local oferece baias ventiladas, pista de vaquejada, redondel, áreas de banho, além de uma equipe especializada no cuidado com animais como Ease Jeck Diego e Etna Cast Steel.

Além disso, o Grupo Monte Sião se estende a outras áreas estratégicas. Em Brasília, mantém o escritório de advocacia Alves Côrrea e Veríssimo, que atua principalmente nas áreas de direito público, tributário e empresarial. Com ampla experiência no setor público, a equipe jurídica reforça a solidez e a versatilidade do grupo, que segue crescendo e se reinventando, sempre com os olhos voltados para o futuro.

