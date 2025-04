Fundador da 4Boss apresenta o exclusivo Porsche Carrera GT

O país vem abraçando a conquista dos chamados hypercars, carros exclusivos que definem um novo padrão de mercado. Empreendedores e empresários do agronegócio são os principais consumidores deste tipo de automóvel.

Para Hugo 4Boss, CEO e fundador da 4Boss, esse é um novo momento para a empresa, que hoje é referência no mercado prime e conquistou a fidelização dos seus clientes em dez anos de trabalho, com um time de profissionais que fortalecem a marca.

“Já tem algum tempo que a gente vem fazendo um trabalho no crescimento do ticket médio das unidades vendidas. No final do ano passado vendemos o 918 Spyder e agora o Porsche Carrera GT. Isso demonstra internamente que o resultado está sendo alcançado num projeto que nós estruturamos”, diz.

O CEO da 4Boss destaca ainda um grande entusiasmo por proporcionar aos clientes a aquisição de um carro tão exclusivo como o Porsche Carrera GT. A empresa vendeu a unidade 1041 das 1270 disponíveis do veículo no mundo.

“Vender um Carrera GT e trazer para a coleção de um cliente, uma unidade tão exclusiva - com poucas unidades no Brasil e no mundo -, nos coloca no circuito mundial de vendas de hypercars. Isso deixa todo o time 4Boss muito realizado”, afirma Hugo 4Boss. “O Porsche Carrera GT já chegou na 4Boss para um cliente que sempre compra com a gente. Ele me procurou querendo um carro exclusivo, com câmbio mecânico e motor aspirado, aí me veio a ideia do Carrera GT”, explica.

Para os amantes do automobilismo, o Carrera GT tem duas curiosidades:

· O motor V10 tinha sido projetado para um carro de Fórmula 1, que não foi adiante. Em seguida, foi planejado um carro todo em fibra de carbono para a tradicional corrida mundial de 24 Horas da Le Mans que, igualmente, não se concretizou. Porém esse trabalho surpreendente, que definiu o padrão no mundo dos supercarros, gerou um motor V10 naturalmente aspirado, com 612 cv de potência e mais de 8 mil giros nas trocas de marchas em seu câmbio mecânico. Tudo isso combinado, permite um do ronco do motor potente, que virou destaque no Porsche Carrera GT;

· Esse carro é o único na configuração externa Basalt Black no Brasil. Portanto, é um automóvel exclusivo.

