Fhop Music lança álbum Meia Noite com canções inéditas

A banda Fhop Music, indicada ao prêmio Multishow, presenteou os ouvintes com o álbum Meia Noite. O projeto apresenta o que há de melhor na música contemporânea e no pop-rock junto a letras totalmente cristocêntricas e mensagens marcantes. Disponível em todas as plataformas digitais.

O grupo conquistou o coração de milhares de pessoas pelo Brasil afora com canções únicas, envolventes e espirituais que dia a dia são reproduzidas e ministradas em igrejas e reuniões. Com números exponenciais que ultrapassam 413 milhões de visualizações no YouTube e mais de 230 milhões de plays nas plataformas de música, o grupo se consolidou como referência na música gospel atual.

Seu mais novo projeto nasceu do desejo de instruir e encorajar o corpo de Cristo por meio de canções bíblicas que ecoem um importante alerta sobre a volta de Jesus. Inspirado no pop-rock e na música contemporânea, o álbum reúne 14 faixas combinando canções inéditas e momentos espontâneos de adoração. Produzido por Felipe Eubank, o 11º projeto da Fhop Music apresenta uma sonoridade envolvente inspirada por uma estética das décadas de 80 e 90, que une o rock e o pop-rock, a música congregacional com arranjos sofisticados que integram metais como trompetes e saxofones, criando uma experiência sonora única em letras que apontam para Cristo.