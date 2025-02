Fernando Frazão fala do impacto da medicina esportiva no coração

Cardiologista explica a interseção entre sua especialidade e a realização de exercícios físicos, que podem transformar vidas e prevenir doenças

O cardiologista Fernando Henrique Frazão escolheu uma construção gradual na área, marcada pela curiosidade e interesse. “Eu nunca tive uma influência direta. Minha família sempre me apoiou. Enfrentei muitos desafios, mas nunca pensei em desistir”, relembra.

Sua formação foi seguida por especializações. A residência em clínica médica no Hospital das Clínicas de Mogi das Cruzes, em São Paulo, trouxe experiências marcantes. “Foi um lugar onde aprendemos a ver a medicina para além dos diagnósticos. Ali, a gente conhecia a história de cada paciente, o impacto da doença e como podíamos melhorar sua qualidade de vida”, conta.

Foi apenas nos últimos anos da faculdade, durante o internato, que a cardiologia se tornou seu foco. “Comecei a entender a complexidade do coração e o efeito que temos. É uma especialidade desafiadora, mas fascinante. Hoje, além de atuar no Hospital do Coração, em São Paulo, e em meu consultório em Sorocaba, também em SP, me especializei cada vez mais na relação do setor com a medicina do esporte”, explica.

“Observei como o movimento pode ser um aliado poderoso. A relação é indissociável. Para ganhar condicionamento físico, você precisa de um corpo saudável. Tanto atletas amadores quanto os de alta performance precisam de um acompanhamento, a fim de otimizar os benefícios e evitar riscos”, completa.

No entanto, há um alerta. “O excesso também pode ser prejudicial. Existem situações em que ultrapassam os limites, chegando a quadros de overtraining, que podem levar a arritmias e outras adversidades. Nem sempre mais é melhor, é necessário tempo para recuperação. Vejo muitos cometendo erros por falta de acompanhamento profissional. O ideal é equilibrar o aeróbico e o de força”, explica.

Sua ocupação mostra que a prevenção salva vidas, mas ainda falta consciência sobre isso. “O infarto e o AVC, em muitos casos, poderiam ser evitados com exames de rotina. Inúmeros só procuram ajuda quando já estão com sintomas, perdendo a oportunidade de intervir antes que se agrave. A hipertensão, por exemplo, ainda é uma das condições mais subestimadas. A verdade é que, na maioria das ocasiões, ela é silenciosa. Por isso, a supervisão regular é essencial”, destaca.

Outro ponto fundamental é a relação entre emoções e saúde. “A Síndrome do Coração Partido, também conhecida como Takotsubo, é um exemplo. Ela acontece quando um estresse intenso provoca uma reação no músculo cardíaco. A influência da mente é real e não pode ser ignorada”, alerta.

Frazão também observa que até 30% das consultas estão ligadas a fatores emocionais. “Muitas vezes, tratar a parte psicológica alivia os indícios. É vital olhar o indivíduo como um todo”, reforça.

As inovações tecnológicas têm sido grandes aliadas. “Os avanços em dispositivos vestíveis, como smartwatches, ajudam a monitorar os batimentos e detectar arritmias precocemente. Muitos chegam ao consultório porque o relógio apitou e indicou. É um ganho enorme”, afirma.

Para o futuro, aposta na evolução da terapia gênica como um divisor de águas. “A medicina está cada vez mais personalizada. Acredito que essa será a próxima grande revolução, permitindo identificar e cuidar antes que se manifestem”, avalia.

Agora ele quer expandir sua atuação. “O esporte é uma ferramenta poderosa. Quero ajudar todos a entenderem que não é só sobre performance, mas sobre bem-estar. Equilíbrio é muito importante. Ter uma alimentação saudável, treinamento regular, bons amigos e reduzir o estresse. O coração agradece”, finaliza.

Site:https://www.drfernandofrazao.com.br

Instagram: @dr.fernandofrazao