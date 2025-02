Felipe Fernandes e a neurocirurgia com foco no alívio da dor

Desde os primeiros anos na faculdade de Medicina, o neurocirurgião Felipe Moreira Fernandes percebeu que seu futuro estaria nessa área. Fascinado pelo funcionamento do sistema nervoso, inicialmente se inclinou à neurologia clínica, mas tudo mudou quando presenciou sua primeira cirurgia. "Foi naquele momento que eu me apaixonei e soube que era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida", relembra.

Graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), se especializou e dedica sua carreira ao tratamento de patologias complexas do crânio e da coluna. "O paciente precisa entender o que está acontecendo com ele. Eu não apenas digo que ele precisa de uma cirurgia, mas mostro exatamente o que está errado, onde está a compressão e o que pode ser feito para resolver o problema. Se ele não confia no que estamos propondo, não se entrega ao tratamento e a recuperação pode ser mais difícil. Meu papel é operar, educar e tranquilizar", ressalta.

No consultório, as queixas mais frequentes envolvem dores na coluna, lombalgia e hérnia de disco. "Existe um medo generalizado em relação a procedimentos desse tipo. Muitos chegam aterrorizados, acreditando que nunca mais voltarão a andar. O que tento mostrar é que, na realidade, as técnicas evoluíram e hoje há mais segurança, proporcionando qualidade de vida", enfatiza.

Entre as técnicas minimamente invasivas, destaca a endoscopia. "Hoje, conseguimos remover uma hérnia com um corte de apenas um centímetro. Eles entram para a cirurgia com dor intensa e saem no mesmo dia. Isso muda completamente a perspectiva da recuperação", afirma.

Já para casos mais graves, ele recorre à técnica ALIF (fusão intersomática lombar anterior). "Essa técnica reduz a dor pós-operatória e acelera a reabilitação. O objetivo é sempre minimizar o impacto", explica.



Ele também integra o Instituto Nova Neuro, um projeto que idealizou ao lado de outros dois neurocirurgiões. "Nossa missão é levar um atendimento para regiões onde há carência de especialistas. Eu e meus colegas crescemos na Baixada Fluminense e sabemos como é difícil ter acesso à medicina de ponta", conta.

Com consultórios na Barra da Tijuca, Duque de Caxias e no centro do Rio de Janeiro, atende pessoas com patologias neurológicas complexas. "A cirurgia não deve ser encarada como única alternativa. Cada caso precisa ser avaliado com cuidado. Quando a operação é necessária, é fundamental que se entenda a razão", diz.

Outro fator essencial para a humanização é a transparência na comunicação. "Muitos chegam sem entender exatamente o que têm, pois passaram por consultas rápidas, onde mal foram examinados. Eu faço questão de mostrar cada detalhe da condição, explicando o exame, a compressão no nervo e as opções disponíveis. Quando o paciente compreende o problema, ele se sente mais seguro", destaca.

Ele acredita que a tendência é a adoção de tecnologias cada vez mais sofisticadas. "O mundo caminha para isso. Já usamos robótica em algumas, permitindo mais precisão. Acredito que essa tecnologia se tornará cada vez mais acessível", projeta.

Embora hospitais de referência em São Paulo já utilizem robótica, o acesso ainda é limitado em outras regiões. "Nosso objetivo é democratizar esse acesso e fazer com que técnicas modernas se tornem padrão, tanto no setor privado quanto no público", enfatiza.

Sobre o conselho que deixaria para quem sofre com dores crônicas ou problemas neurológicos, ele é enfático. "Não aceite viver com dor. Se um médico disser que não há nada a fazer, procure outra opinião. Hoje, há inúmeros recursos, desde infiltrações minimamente invasivas até cirurgias altamente especializadas. A dor tem solução, e todos merecem viver sem sofrimento", finaliza.

Instagram: @dr.felipe.fernandes

Site: https://doutorfelipefernandes.com.br