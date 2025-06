Faustino Júnior reforça sua liderança empresarial internacional em Cannes

Durante sua mais recente passagem pela Europa, o advogado, empreendedor e investidor Faustino Júnior marcou presença no Festival de Cannes, um dos eventos mais relevantes do calendário cultural e diplomático internacional. O convite representa mais do que prestígio: simboliza o reconhecimento de sua atuação global na interseção entre educação, tecnologia e inovação empresarial.

Com uma trajetória marcada pela criação de ecossistemas que conectam saúde, conhecimento e impacto social, Faustino tem se consolidado como uma figura influente nas mesas em que se discutem o futuro dos negócios internacionais. Em Cannes, essa influência encontrou uma nova expressão: o poder cultural do cinema.

Entre estreias globais e debates sobre o futuro do audiovisual, o Festival de Cannes voltou a reunir a elite criativa e intelectual do mundo — e Faustino Júnior, reconhecido entusiasta da sétima arte, fez questão de prestigiar o evento. Apaixonado por cinema desde a juventude e assumidamente um nerd de carteirinha, ele transitou pelos bastidores e sessões exclusivas, onde arte, negócios e diplomacia se entrelaçam.

“O cinema sempre me ensinou sobre tempo, ritmo e impacto. Cannes mostra que, para além da estética, contar histórias é uma forma sofisticada de gerar influência e mover estruturas”, afirmou.

Para Faustino, Cannes é uma imersão estratégica em branding, narrativa e soft power — valores fundamentais para quem atua em múltiplos setores e entende que reputação e influência são ativos de longo prazo.

Entre encontros com investidores, produtores, celebridades e lideranças globais, Faustino reforçou sua visão de que o audiovisual desempenha um papel central na construção de símbolos, posicionamentos e conexões de alto impacto.

Mais do que consumir cultura, Faustino Júnior integrou toda sua experiência com o mercado de luxo ao próprio modelo de liderança: onde lifestyle, conhecimento e visão de futuro se unem para gerar resultados com propósito global.

A trajetória de Faustino Júnior

Faustino da Rosa Júnior é advogado tributarista, empreendedor digital e investidor imobiliário com uma trajetória profissional e acadêmica destacada de mais de vinte anos, marcada por inovação, empreendedorismo e liderança em diferentes setores.

Ele é CEO da FGMED, a maior Edtech de Educação Médica Continuada do Brasil e da América Latina, com mais de 100 mil médicos já formados. Ele também é CEO da FG Investments, além de ocupar cargos executivos em diversas startups, como CIO da Hotpos e COO da Boss Digital. Fundador da plataforma MEDFLIX, Faustino também é sócio fundador da American Associates Alliance (AAA), onde atua como um dos principais estrategistas de expansão e desenvolvimento global.

Reconhecido por sua habilidade em transformar ideias em negócios prósperos, ele também foi destaque na Forbes três vezes em 2024 pela sua liderança em inovação, nas Seções Leardership in Innovation, Best CEO e 40 Under 40. No mesmo ano, ainda foi considerado a quinta pessoa mais influente em tecnologia, inovação e negócios digitais do Brasil.

Além disso, Faustino Júnior é Chairman do Faustino Júnior Advogados Associados, escritório de advocacia com mais de 40 anos de atuação nacional e internacional, com diversas filiais no Brasil e nos Estados Unidos. Em 2025, foi reconhecido como um dos 100 advogados mais influentes da América Latina e eleito o “empresário do ano” do setor de saúde do Brasil.

O advogado é colunista consagrado em vários programas, podcasts e jornais nacionais e internacionais, possuindo mais de mil artigos científicos publicados em revistas do Brasil e do exterior.

Instagram: @faustinojunior.adv.br

Sites: faustinojunior.com | faustinojunior.com.br |

faustinojunior.adv.br | fgmed.org | fgmed.online