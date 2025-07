Faustino Júnior lança First.Doctor, um Super App inédito para médicos

Aplicativo inovador desafia gigantes do mercado de tecnologia e revoluciona o exercício e o estudo da medicina com inteligência artificial vertical global

A First.Doctor é uma startup global, que consiste num verdadeiro SaaS (Software as a Service) médico, que visa facilitar o estudo e atividade médica clínica, auxiliando na definição dos melhores tratamentos a cada espécie de enfermidade, permitindo que o médico tenha uma resposta instantânea acerca dos melhores protocolos e tratamentos aplicáveis a cada caso, a partir da consulta de estudos e normativas médicas acadêmicas e institucionais respeitadas, de forma didática e prática.

O presente aplicativo foi idealizado e desenvolvido por Faustino Júnior, advogado, empresário e investidor internacionalmente reconhecido por seu protagonismo em inovação e tecnologia. “Enquanto gigantes ainda buscam criar uma solução estável para a aplicação da inteligência artificial à prática médica, o First.Doctor já é uma solução tecnológica consolidada, sendo a primeira inteligência artificial vertical médica de aplicabilidade global”, ressalta ele.

Com milhares de usuários, o Super App Médico também oferece acesso facilitado à educação médica continuada, inclusive a mais de 100 cursos de especialização médica de excelência, através da FGMED, maior EdTech Médica do setor na América Latina, que compõe o hub tecnológico do app. O app proporciona ainda conectividade com o MEDFLIX, maior streaming médico, contendo mais de 10 mil cursos e conteúdos que auxiliam nas mais diferentes etapas de formação do estudante nas diferentes áreas da medicina.

O Super App Médico está disponível globalmente através de planos de assinatura mensais e anuais acessíveis a qualquer profissional, sendo atualmente oferecido nas versões em inglês, em espanhol e em português, como primeiro e único aplicativo do gênero.

Na prática, segundo Faustino Júnior, “o First.Doctor oferece suporte a toda a decisão clínica dos médicos, ou seja, serviços que fornecem segurança e agilidade para o profissional de saúde tomar decisões mais assertivas, a partir de informações científicas rigorosamente atualizadas. Isso evita consultas e respostas imprecisas, inadequadas ou falsas ao usar inteligências artificiais genéricas”.

Assim, as funcionalidades do First.Doctor auxiliam em toda a etapa da rotina médica, com funcionalidades como: calculadoras médicas, guias de conduta, atlas visual para análise de ECG’s e exames radiológicos e gestão de plantão, entre muitos outros. É a tecnologia atuando na melhoria da qualidade da rotina médica.

“Trata-se de uma verdadeira revolução no exercício e no estudo da medicina, com a criação da primeira inteligência artificial global verdadeiramente médica”, ressalta Faustino.

As soluções de Inteligência Artificial Médica da First.Doctor envolvem uma variedade de produtos que auxiliam o médico a otimizar a gestão da clínica, com soluções financeiras, prontuário eletrônico e agendamento online, entre outras funções, distribuídas em cinco eixos principais.

“Com o First.Doctor Search, o médico digita um tema de interesse — seja uma nova classe de fármacos, uma condição clínica específica ou um procedimento emergente — e recebe, em segundos, um resumo estruturado com os achados mais recentes da literatura médica, sem precisar perder tempo com PDFs”, explica Faustino.

Além disso, com o First.Doctor Scribe, o usuário tem acesso a um verdadeiro copiloto de prontuário rápido e preciso, que transforma uma série de palavras-chave soltas retiradas da anamnese em um relato clínico impecável ajustado ao seu estilo de documentação médica.

Por outro lado, o First.Doctor Calculator calcula e interpreta tudo para o médico: desde estimativa de risco cardiovascular a doses pediátricas críticas com exatidão fundada nas melhores práticas internacionais.

Já o First.Doctor BulaPro consiste num buscador inteligente de bulas, integrado diretamente aos catálogos legais (como ANVISA do Brasil e FDA dos Estados Unidos), que vai desde um princípio ativo ou até uma classe terapêutica genérica, entregando a bula completa, medicamentos equivalentes, interações medicamentosas e destaques críticos como posologia, contraindicações e ajustes por função renal.

Por fim, o First.Doctor GuidelineHub consiste numa central de condutas clínicas baseadas nas melhores diretrizes nacionais (SUS, AMB, Conitec) e internacionais (ADA, AHA, NICE, etc.), em que o usuário pode pesquisar por doença, CID ou tópico clínico e recebe um resumo executivo com grau de recomendação, nível de evidência, fluxograma terapêutico, checklist pronto para o prontuário, protocolos prontos para aplicar e atalhos para calculadoras e bulas relacionadas, eliminando a busca. A atualização é automática e o acesso é multiplataforma.

Tudo isso fica disponível ao médico em um painel único, com links diretos, cache offline, busca semântica e exportação instantânea para seus protocolos ou prescrições.

Acesso democrático

Outra grande inovação mercadológica inserida na rotina de médicos e pacientes, é a telemedicina, que democratizou o exercício e ao acesso à medicina e que também será disponibilizada pelo First.Doctor, permitindo que se universalize o atendimento médico qualificado a todas as pessoas de forma simples e descomplicada.

Desse modo, segundo Faustino Júnior, através do Super App da First.Doctor busca-se conectar médico e paciente através da inovação tecnológica, com uso inédito da inteligência artificial médica, em nível global.

Portanto, a presente iniciativa representa mais uma prova de sua atuação global na interseção entre educação, tecnologia, inteligência artificial e inovação empresarial.

“Criamos um ecossistema de inovação tecnológica, em nível de aplicação de inteligência artificial médica, de amplitude global”, diz Faustino. Neste sentido, a inovação tecnológica está sendo disponibilizada não só para médicos do Brasil, mas também para médicos de toda a América Latina, Estados Unidos e Europa, assim como, até o final do ano, para médicos de países asiáticos.

Trata-se de mais um negócio multimilionário que compõe o ecossistema empresarial multissetorial global de Faustino Júnior.

A trajetória de Faustinio Júnior

Além de ser fundador da startup médica First.Doctor, Faustino Júnior é advogado tributarista, empreendedor digital e investidor imobiliário com uma trajetória profissional e acadêmica destacada de mais de 20 anos, marcada por inovação, empreendedorismo e liderança em diferentes setores.

Ele também é CEO da FGMED e da FG Investments, além de ocupar cargos executivos em diversas startups, como CIO da Hotpos e COO da Boss Digital, com ênfase na educação corporativa e continuada.

Faustino também é sócio fundador da American Associates Alliance (AAA), em que atua como um dos principais estrategistas de expansão e desenvolvimento global.

Reconhecido por sua habilidade em transformar ideias em negócios prósperos, o advogado foi capa e destaque na Forbes três vezes em 2024 pela sua liderança em inovação, nas Seções Leardership in Innovation, Best CEO e 40 Under 40. No mesmo ano, também foi considerado a quinta pessoa mais influente em tecnologia, inovação e negócios digitais do Brasil.

Faustino Júnior é Chairman do Faustino Júnior Advogados Associados, escritório de advocacia com mais de 40 anos de atuação nacional e internacional, com filiais no Brasil e atuação nos Estados Unidos.

Em 2025, em votação pelo Poder Legislativo Municipal, foi homenageado e tornou-se cidadão paulista. No mesmo ano, também foi reconhecido como um dos 100 advogados mais influentes da América Latina e eleito o “empresário do ano” do setor de saúde do Brasil, pela Healthcare Management.

Multissetorialmente, Faustino possui sua própria linha completa de suplementos, a Whey Nerd, que tem inovado o mercado fitness no mercado digital.

Por fim, Faustino é escritor, colunista consagrado em vários programas, podcasts e jornais, possuindo diversos artigos científicos publicados em revistas do Brasil e do exterior.

CONTATOS:

E-mail: [email protected]

Instagram: @faustinojunior.adv.br

Sites:

first.doctor

faustinojunior.com

faustinojunior.com.br

faustinojunior.adv.br

fgmed.org

fgmed.online

wheynerd.com.br

Conteúdo desenvolvido e produzido sob responsabilidade única da agência Marcas de Credibilidade