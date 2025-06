Personalidades / APRESENTA

Fabiana Pedreira foca na beleza da maturidade, guiada pela ciência da regeneração

Médica dermatologista inicia uma nova era no cuidado com a pele, unindo naturalidade, elegância e ciência no envelhecimento feminino

Redação Publicado em 05/06/2025, às 11h58

FOTO: @robertcarraco