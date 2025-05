Erros médicos, silêncio forçado e direitos: advogada Paula Tessarolo explica

Ela atua em casos delicados de violência obstétrica, falhas em cirurgias e omissões de planos, defendendo vítimas e orientando profissionais da saúde

Para a advogada Paula Tessarolo, a profissão é, antes de tudo, um compromisso com a transformação. Ela construiu sua trajetória a partir da indignação diante das desigualdades sociais e da escuta ativa das dores invisíveis. Capixaba, natural do Espírito Santo, hoje residente em Porto Seguro (BA), formou-se em Direito e, desde os primeiros anos de atuação, optou por estar ao lado de quem mais precisa: vítimas de violência, pacientes desamparados pelo sistema e profissionais da saúde expostos à judicialização.

Com mais de 15 anos de atuação, especialista em Direito Penal e Criminologia, destacada no Tribunal do Júri e pós-graduada em Direito Médico, Paula tem experiência em júris populares e causas complexas. A advogada defende uma abordagem humanizada, que alia técnica jurídica à compreensão do impacto emocional e social de cada caso. “As pessoas não nos procuram apenas por um problema jurídico. Elas buscam orientação, acolhimento e uma forma de se sentirem ouvidas por um sistema muitas vezes frio e inacessível”, explica.

Violência obstétrica: reconhecer, nomear e prevenir

Um dos temas que mais mobiliza Paula é a violência obstétrica, prática ainda naturalizada no Brasil, que inclui desde o desrespeito à autonomia da gestante até intervenções médicas desnecessárias ou traumáticas. “É comum que a mulher nem saiba que foi vítima. Só depois de muito tempo, ao ouvir outras histórias ou buscar ajuda, ela percebe que o que viveu não era normal, era violência”, pontua.

Ela detalha que a violência obstétrica pode ocorrer de várias formas, como negação de anestesia, episiotomia sem consentimento, humilhações verbais, proibição da presença de acompanhantes, ou mesmo cesáreas impostas sem justificativa médica. “Infelizmente, esses abusos são mais comuns do que se imagina, e o desconhecimento sobre os direitos durante o parto torna muitas mulheres vulneráveis”, diz.

A advogada enfatiza que o caminho da prevenção é essencial: “Judicializar é necessário, mas evitar que o dano aconteça é ainda mais poderoso. A mulher deve conhecer seus direitos antes de entrar em trabalho de parto. O plano de parto, o consentimento informado e o acesso a um prontuário claro são ferramentas indispensáveis”, orienta.

Ela ainda ressalta a importância de conversar com profissionais da saúde antes do parto, registrar tudo que for possível, e buscar apoio jurídico ao menor sinal de abuso. “Nomear a violência é o primeiro passo para enfrentá-la. Quando a mulher entende o que sofreu, ela passa a exigir respeito, e essa consciência é revolucionária”, conclui.

Direito Médico: quando o erro afeta vidas e a prevenção salva carreiras

Na área do Direito Médico, Paula atua em uma fronteira delicada: proteger o paciente e, ao mesmo tempo, garantir aos médicos uma defesa técnica diante de acusações infundadas. Casos envolvendo cirurgias plásticas mal conduzidas, procedimentos estéticos sem respaldo científico e falhas em consentimentos informados são recorrentes no escritório.

Ela orienta pacientes sobre seus direitos em casos de erro médico, sobretudo nas especialidades mais judicializadas, como ginecologia, cirurgia plástica, anestesiologia e ortopedia. “O erro médico existe, mas nem todo desfecho ruim configura erro. O que define isso é a análise técnica da conduta, do prontuário e da comunicação com o paciente”, explica.

Além da atuação litigiosa, seu escritório realiza consultorias preventivas para médicos e clínicas, revisando termos de consentimento, orientando sobre práticas exigidas pelo Conselho Federal de Medicina e treinando equipes para comunicação mais clara com os pacientes. “A prevenção é o caminho mais seguro para evitar processos e proteger tanto a imagem quanto a integridade do profissional”, ressalta.

Negativas dos planos de saúde: a vida não espera o rol da ANS

Paula tornou-se referência em ações contra planos de saúde que negam procedimentos, especialmente os considerados fora do rol da ANS, mas que possuem prescrição médica fundamentada. Tratamentos para autismo, cirurgias robóticas, medicamentos de alto custo e terapias multidisciplinares estão entre os casos mais comuns.

“O entendimento jurídico atual é claro: se há respaldo científico e prescrição médica adequada, a cobertura deve ser garantida. A recusa pode significar a piora da doença ou até a morte do paciente”, pontua.

Em um dos vídeos mais visualizados de suas redes sociais, Paula compartilha o caso pessoal da morte de seu avô, titular do plano, cuja ausência gerou a suspensão imediata do atendimento à sua avó — mesmo com décadas de contribuição. “Foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Conseguimos, sob respaldo jurídico, que minha avó fosse reconhecida como titular e continuasse com o atendimento. A partir dessa experiência, recebi centenas de mensagens de pessoas vivendo situações semelhantes. Esse é um problema estrutural e urgente”, destaca.

Ela reforça que muitas operadoras conhecem os direitos dos pacientes, mas apostam na desinformação e no cansaço emocional das famílias para manter negativas injustas. “É preciso denunciar, buscar orientação e exigir os direitos garantidos por lei. A vida não pode esperar o tempo do sistema”, alerta.

Tribunal do Júri: onde o Direito encontra o impacto social

A atuação criminal da advogada também tem forte presença no Tribunal do Júri, onde ela já participou de julgamentos relacionados a feminicídios, homicídios e crimes contra a vida da mulher. Ali, a linguagem técnica encontra o desafio de se comunicar com o júri leigo — o que exige sensibilidade e estratégia.

“No júri, a escuta é essencial. É preciso traduzir a dor da vítima ou o contexto do acusado de forma que gere identificação, compreensão e justiça. O processo é técnico, mas a decisão tem um componente humano fortíssimo”, ressalta.

Paula comenta que muitos réus chegam ao Tribunal do Júri já marcados por preconceitos — seja por cor, origem ou condição social — o que reforça a necessidade de uma atuação firme e ética da defesa. “Vivemos em uma sociedade em que, muitas vezes, a condenação acontece antes mesmo do julgamento. É papel do advogado reforçar que apenas provas podem sustentar uma sentença, e que o direito a um julgamento justo é inegociável — livre de preconceitos e estereótipos”, afirma.

Lei Maria da Penha: proteção real exige orientação jurídica e apoio coletivo

Apesar dos avanços conquistados com a Lei Maria da Penha, Paula reforça que o sistema ainda apresenta falhas importantes na proteção das mulheres. “A legislação existe, mas nem sempre é acessível na prática. Muitas mulheres permanecem em relações abusivas por dependência financeira, medo ou até desconhecimento sobre seus direitos”, alerta.

Ela destaca que, em casos de feminicídio, a pena prevista é a mais severa do Código Penal — um avanço significativo no reconhecimento da gravidade da violência de gênero. No entanto, lembra que “nenhuma lei é capaz de reparar uma vida que se perde. O ideal é que a denúncia ocorra antes que a violência escale. A prevenção é uma responsabilidade coletiva”.

A advogada orienta que mulheres que enfrentam violência devem procurar a delegacia da mulher ou registrar o boletim de ocorrência online. “A proteção começa com a denúncia. O silêncio nunca deve ser a única saída. E o apoio entre mulheres, amigas, vizinhas, pode ser decisivo nesse processo. Ninguém deveria enfrentar o medo sozinha”, conclui.

Ela também faz um apelo por mais empatia e mobilização social: “Temos leis, mas faltam estrutura, apoio psicológico e abrigos. Precisamos, como sociedade, fortalecer essa rede e garantir que cada mulher saiba que não está sozinha”, diz.

Informação como ferramenta de cidadania

Para ampliar o acesso à informação jurídica, Paula criou um projeto digital com foco em educação. Nas redes sociais, explica de forma clara os direitos dos pacientes, os deveres dos médicos, as implicações de um erro e os caminhos legais para denúncia ou defesa. “Nem todo mundo pode contratar um advogado, mas todos devem entender seus direitos. A informação jurídica precisa ser acessível, prática e aplicada ao dia a dia”, defende.

Ela está finalizando o lançamento de seu site institucional e de uma série de ebooks gratuitos, que abordarão temas como violência obstétrica, responsabilidade médica e judicialização da saúde.

Os próximos passos

Com atuação nacional, Paula foi reconhecida como a advogada criminalista mais votada em Porto Seguro (BA) pelo Prêmio Top of Mind Brazil 2024/2025. Também recebeu o Prêmio Águia Americana na área de Direito Criminal e Direito Médico e o Top of Mind Excelência Brasil também na Área Criminal, reforçando sua credibilidade e dedicação à ética.

Atualmente, é uma das sócias do escritório Thomy & Tessarolo Sociedade de Advogados, com atendimento 24h na cidade de Porto Seguro (BA), além de atender clientes em todo o Brasil. Ela lidera uma equipe jurídica multidisciplinar e projeta ampliar suas frentes de atuação, incluindo novos canais de conteúdo educativo e a criação de grupos de apoio para vítimas de violência obstétrica.

“Se você ainda sente medo, saiba que ele não define quem você é. Procure ajuda, confie na sua força e entenda que não está sozinha. Existe uma rede de apoio pronta para te acolher. A Justiça começa quando a pessoa entende que não está sozinha. O Direito, quando bem exercido, tem o poder de restaurar a dignidade de uma vida inteira”, conclui.

