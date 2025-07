Eliane Nogueira aposta na ginecologia como espaço de ciência, cuidado e escuta

Com formação pela Santa Casa e atuação em reprodução humana, médica valoriza empatia e conhecimento atualizado para tratar mulheres com segurança em todas as fases da vida

Desde muito jovem, Eliane Portela Nogueira Lima de Brito sabia que a medicina seria seu caminho. Natural de Teresina, no Piauí, ela se mudou para São Paulo aos 18 anos, com o objetivo de fazer cursinho preparatório. O que era um plano temporário se transformou em permanência definitiva: ali, construiu sua trajetória acadêmica, profissional e afetiva. Formou-se pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde também concluiu a residência médica em Ginecologia e Obstetrícia, e segue agora fazendo especialização em Reprodução Humana pela Universidade de São Paulo (USP).

“A ginecologia me permite acompanhar a mulher em todas as fases da vida. Desde a adolescência até a pós-menopausa. A consulta ginecológica é um espaço de vínculo, escuta e cuidado ampliado”, afirma.

Ginecologia clínica: prevenção, escuta e orientação

Com uma abordagem centrada na escuta ativa, a médica valoriza o papel da ginecologista como ponto de referência para muitas mulheres. "Às vezes, o ginecologista é o único médico que a paciente procura. Por isso, é essencial fazer uma escuta completa, olhar para a mulher como um todo, investigar suas queixas e oferecer orientações claras", destaca.

Ela reforça a importância das consultas de rotina para além da ausência de sintomas. "Tem mulheres que só procuram ajuda quando sentem dor. Mas há sinais silenciosos que precisam ser observados, como alterações menstruais, perda de libido, dor na relação sexual. Isso tudo pode indicar desequilíbrios que merecem atenção médica", explica.

A menopausa é outro tema que requer cuidado e informação. Segundo a médica, muitas mulheres sofrem com os sintomas sem saber que existem tratamentos eficazes. "A transição para o climatério pode vir acompanhada de ondas de calor, alterações de humor, ressecamento vaginal e queda de libido. Mas nada disso precisa ser vivido em silêncio. Há opções terapêuticas seguras, desde a reposição hormonal, quando indicada, até medidas não hormonais", esclarece.

Endometriose e outras condições ginecológicas crônicas

Entre as doenças ginecológicas que acompanham a rotina do consultório, a endometriose exige atenção especial. "Cólicas incapacitantes, dor na relação, alterações intestinais cíclicas... nada disso é normal. Mulheres vivem anos com dor sem saber que pode ser endometriose. Precisamos falar mais sobre isso", afirma.

Ela explica que o diagnóstico ainda é subestimado e que o tratamento depende da gravidade dos sintomas, das características das lesões e do desejo reprodutivo da paciente. "Existem formas clínicas de tratar, com acompanhamento multidisciplinar, e há casos com indicação cirúrgica. O mais importante é investigar cedo e dar suporte contínuo à paciente", pontua.

Além da endometriose, Eliane acompanha quadros como miomas, adenomiose, Síndrome Dos Ovários Policísticos (SOP) e disfunções menstruais, sempre com foco na personalização do cuidado. "Cada mulher tem uma história, um corpo e um contexto diferente. O plano terapêutico precisa considerar tudo isso", resume.

FOTO: Ricardo Augusto

Especialização em ginecologia cirúrgica

Após concluir a residência médica, Eliane permaneceu ao longo de um ano na Santa Casa de São Paulo especializando-se em ginecologia cirúrgica. Adquiriu experiência em procedimentos como histerectomia, miomectomia, ninfoplastia e bartholinectomia. Além disso, atuou também no manejo de diversas condições ginecológicas, como miomatose uterina, cistos ovarianos, adenomiose e endometriose. A escolha entre tratamento clínico ou cirúrgico é sempre individualizada.

"O mioma, por exemplo, pode ser assintomático ou chegar a casos em que afetar de forma significativa a qualidade de vida da mulher. Quando os sintomas são relevantes, pensamos nas possibilidades: desde um tratamento clínico até a cirurgia, dependendo das características do nódulo, dos sintomas e da presença ou não de desejo gestacional futuro.”

O despertar para a reprodução humana

Com o tempo, a atuação em consultório e os diálogos com colegas despertaram o interesse da médica pela reprodução assistida. "Apaixonei-me por esse campo por tudo o que ele representa. Atuar na investigação da infertilidade e poder ajudar pessoas a realizarem o sonho de formar uma família, seja em casal ou individualmente, é algo extremamente gratificante. É impossível não se envolver", conta.

Atualmente, ela faz fellow em Reprodução Humana na USP e acompanha atendimentos na Clínica Originare, centro especializado em medicina reprodutiva, em São Paulo. "Não me apresento ainda como especialista em reprodução humana, porque prezo muito pela formação sólida. Quero aprender, acompanhar, observar de perto antes de me colocar como referência", reforça.

Técnicas, critérios e individualização dos tratamentos

Entre os recursos disponíveis na medicina reprodutiva, o congelamento de óvulos tem se mostrado uma alternativa cada vez mais procurada. "É uma forma de a mulher gerenciar sua fertilidade com autonomia. Muitas não querem ou não podem engravidar no momento, mas desejam preservar a possibilidade para o futuro", explica.

O procedimento consiste em estimular os ovários e realizar a coleta dos óvulos, que são avaliados e congelados em nitrogênio líquido. "A técnica é segura, e os óvulos podem ser utilizados anos depois, com boas taxas de sucesso", orienta.

Eliane reforça que essa decisão deve ser feita com orientação profissional. "Não se trata de garantir uma gravidez no futuro, mas de ampliar as possibilidades. Quanto mais informação a mulher tiver, mais consciente será sua escolha", diz.

Na reprodução assistida, cada protocolo é definido de forma individualizada, indicando o melhor tratamento ao casal, após uma avaliação minuciosa. "Há uma gama enorme de tratamentos, desde relação sexual programada ou indução da ovulação, até casos mais complexos que podem exigir inseminação intrauterina ou fertilização in vitro (FIV), por exemplo", explica.

A fertilização in vitro é a técnica mais avançada, com maiores chances de sucesso quando bem indicada. "O embrião é formado em laboratório, a partir dos óvulos da mulher e do sêmen do parceiro. Há também a possibilidade de usarem gametas doados. Depois, transferimos o embrião para o útero", detalha. Segundo ela, fatores como idade, reserva ovariana e qualidade dos gametas influenciam diretamente os resultados.

A médica também destaca o impacto emocional do processo. "É um período muito sensível. O emocional interfere diretamente nos resultados. A paciente precisa se sentir acolhida, compreendida, segura", diz. O acompanhamento deve incluir escuta ativa, clareza nas informações e apoio multidisciplinar.

Infertilidade e corresponsabilidade nos cuidados

Eliane ressalta que a infertilidade é um desafio do casal, e não apenas da mulher. "A infertilidade é uma questão do casal que, em muitos casos, pode decorrer de fatores masculinos. Não podemos deixar que a responsabilidade recaia só sobre uma das partes", enfatiza. Em sua experiência, é comum que apenas a mulher compareça à consulta, o que reforça a necessidade de ampliar o entendimento sobre o tema.

Planos futuros e compromisso com a formação médica

Para o futuro, a médica planeja seguir no ambiente acadêmico e, a longo prazo, abrir sua própria clínica de reprodução assistida. "Quero muito ajudar na formação de outros profissionais e contribuir com o SUS. Tenho vontade de fazer um fellow internacional, talvez nos Estados Unidos, e levar esse conhecimento adiante", projeta.

No fim das contas, a paixão pela medicina parece mesmo ter vindo de berço. Com irmã, tio e avô médicos, Eliane cresceu cercada por exemplos de cuidado. Mas o que move sua prática vai além da tradição familiar. "A medicina exige escuta, atualização constante e humildade. A paciente precisa confiar na gente. E a gente precisa merecer essa confiança todos os dias", conclui.

CRM 219177 | RQE 140416

Instagram: @elianenogueira

FOTO: Ricardo Augusto

O conteúdo dessa publicação é de responsabilidade da TV Noticias Assessoria de Imprensa / Brasil News