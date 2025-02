Duo, do Duolingo, faz seu retorno triunfal após forjar a própria morte

Mais vivo do que nunca! Mascote e influenciador digital fingiu ter morrido para ganhar a atenção dos alunos e alcançar status de celebridade

No último dia 11 de fevereiro, o Brasil parou para chorar a morte de um dos seus maiores influenciadores digitais: o mascote Duo, do aplicativo de idiomas Duolingo. Porém, tudo não passava de uma farsa da própria coruja para chamar a atenção.

“Eu precisava de uma grande polêmica para que meus alunos voltassem a aprender, e sabia que as pessoas só valorizam quando perdem”, comentou a coruja. E a notícia repercutiu! Só o vídeo do falso velório conta com mais de 35 milhões de visualizações nas redes do @DuolingoBrasil, além de milhares de comentários de fãs em luto e inúmeras menções em portais de notícias.

Quando perguntado se Duo se arrepende do que fez, o influenciador não tem papas na língua — ou melhor, no bico: “Fiz o que foi necessário para virar uma grande celebridade e não me arrependo. E o resultado foi tão bom que alunos de todo o Brasil voltaram a estudar só pra me trazer de volta. Quem sabe um dia eu não ‘morro’ de novo (risos)”.

Dê vida à sua melhor versão com o Duolingo

Duolingo é o maior aplicativo de idiomas do mundo, gratuito e para todas as idades. São mais de 40 idiomas disponíveis para aprender de forma rápida, divertida e com metodologia de ensino sob medida e aprovada pela ciência. Baixe o aplicativo e comece agora, disponível para Android e iOS: https://tinyurl.com/cyc2mazx